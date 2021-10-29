Завтра в Петербурге начинается локдаун: будут ли работать ТЦ? А почта? А банк? Отвечаем!

На фоне четвертой волны заболеваемостью COVID-19 в Петербурге с 30 по 7 ноября фактически вводится локдаун. Об этом городские власти объявили еще 23 октября. Однако с тех пор в СМИ появилось столько уточнений, комментариев и фейков, что в них немудрено запутаться. Поэтому редакция «Собака.ru» собрала самую актуальную информацию о том, что будет доступно горожанам в этот период, а что нет.
Можно ли сходить за покупками? Да, но не за всякими
Первоначально сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Петербурге приостанавливается работа магазинов, за исключением продовольственных или тех, что торгуют непродовольственными товарами первой необходимости (доля такой продукции на полках должна составлять не менее 30%). Сообщалось, что алкомаркеты в Петербурге (в отличие от Москвы) продолжат свою работу. Кроме того в городе будут открыты аптеки, заправки (в том числе для электромобилей), станции ТО и шиномонтажа, газетные и другие киоски.
Согласно разъяснениям Смольного, в городе также будут работать торговые автоматы (в том числе линзоматы) и табачные магазины. Магазины, расположенные вне ТЦ, смогут продолжить работу, если перекроют доступ в торговый зал, или если торговый зал у них отсутствует, и они оказывают бесконтактные услуги.
Торговые центры, в которых есть пункты вакцинации, аптеки и магазины с товарами первой необходимости будут открыты. Однако большинство заведений и торговых точек в них работать не будет.
В Ленобласти большинство магазинов в нерабочую неделю будет открыто. Специальные документы или QR-коды для их посещения не нужны. Единственным исключением станут крупные торговые центры на границе с городом (площадью более 36 тыс. кв. метров). В них, как и в петербургских ТЦ, будут открыты лишь аптеки, продуктовые и пункты вакцинации. В частности, в таком режиме будут работать «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко».
На работу рынков и ярмарок в Ленобласти никаких ограничений не вводится. Они будут работать в обычном режиме.
Anton_Ivanov / Shutterstock
Можно ли где-то перекусить? Нет — только взять навынос
На протяжении нерабочей недели в Петербурге нельзя будет посидеть в ресторане, баре, кафе и других предприятиях общественного питания. Исключение сделано только для тех заведений, которые работают на территории вокзалов, на АЗС, а также для производственных столовых. Кроме того, отели могут с 23.00 до 6.00 смогут не закрывать свои рестораны, но кормить в них можно будет только постояльцев.
Городской общепит (в том числе рестораны, работающие в фудкортах) сможет продавать еду навынос или осуществлять доставку. Также продолжат работу предприятия общественного питания, у которых нет торгового зала.
В области все заведения, у которых есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут открыты в обычном режиме. Единственное, им запрещена работа в ночные часы (23.00 до 6.00). В это время они смогут торговать только навынос или с доставкой. Заведения, у которых паспорта коллективного иммунитета нет, смогут работать только по QR-кодам (в том числе 72-часовым, выдаваемым после отрицательного ПЦР-теста) и с неполной загрузкой.
tajinna / Shutterstock
Можно ли получить медицинскую помощь? Да
С 1 по 3 ноября поликлиники и больницы будут работать в обычном режиме. Пациенты смогут получить любую помощь, в том числе плановую, а также пройти вакцинацию от коронавируса. 4 ноября будет оказываться только экстренная медицинская помощь. 5 ноября в больницах будет работать дежурный состав.
Аналогичный режим установлен для поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в Ленобласти.
Alexey Smyshlyaev / Shutterstock
А будут ли действовать ветклиники? В области — да
В Петербурге на время локдауна ограничивается также ветеринарная помощь. Разрешены будут только неотложные экстренные вмешательства. А вот в Ленинградской области лечить животных будут без ограничений.
Куда можно сходить? В Петербурге только в театры и музеи
Подавляющее большинство развлечений в период нерабочих дней будет в Петербурге недоступно. Так в городе нельзя будет позаниматься в фитнес-центре, бассейне, на ледовом катке, сходить в кино, на концерт, в библиотеку, в выставочную галерею или цирк. Также под запретом оказались аттракционы, океанариум, аквапарки и зоопарки (за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе). Также нельзя будет сходить на спортивные соревнования или принять в них участие (если они не одобрены Роспотребнадзором).
Исключение сделано для театров и музеев (в них будут пускать по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании). Как отметил вице-губернатор Борис Пиотровский: «они проявили себя как одни из самых безопасных учреждений, которые хорошо соблюдают ограничительные меры, где гости попадают по записи, предварительно купив онлайн билеты, что исключает возможность передачи вируса».
В Ленобласти обладатели QR-кодов наравне с театрами и музеями смогут сходить в кино. Также для них будут открыты спортивные комплексы, фитнес-центры, бассейны, бани. А вот дискотеки, ночные клубы и концерты с 30 октября по 7 ноября в области запрещены.
LeDarArt / Shutterstock
А что с салонами красоты? В городе — только стрижка
Ограничения также коснулись работы соляриев, массажных и СПА-салонов. С 30 октября по 7 ноября в Петербурге они будут закрыты. Салоны красоты смогут оказывать только парикмахерские услуги.
В Ленобласти все подобные учреждения, оформившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут работать без ограничений. Салоны, у которых такого документа нет, смогут работать по QR-кодам и с неполной загрузкой.
Можно ли в это время чему-то поучиться? Только дистанционно
На время нерабочей недели в Петербурге закрываются школы (которые и так ушли на каникулы до 8 ноября). Также запрещается проведение очных тренингов, мастер-классов, лекций, форумов и отраслевых выставок. Студенты колледжей, техникумов и вузов будут учиться в дистанционном формате.
В детских садах 1-3 ноября будут работать дежурные группы. Работа детских игровых комнат и развлекательных центров запрещена.
В Ленобласти образовательная сфера будет работать схожим образом: школьники выйдут с каникул 8 ноября, в детсадах на 1-3 ноября будут организованы дежурные группы. «Студенты вузов и колледжей с 30 октября по 7 ноября уйдут на каникулы. С 8 ноября обучающиеся приступят к занятиям в очном режиме», — сообщили «Собака.ru» в правительстве региона.
Также в области не будут работать организации дополнительного образования, в том числе в домах культуры.
Alexey Smyshlyaev / Shutterstock
Можно ли оформить документы? Только самые необходимые
На время нерабочих дней в Петербурге фактически приостанавливается работа государственных и муниципальных услуг. В том числе работа МФЦ. Исключение делается только для регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти. При этом торжественные церемонии бракосочетания запрещены.
В Ленобласти ограничения слабее: МФЦ будут открыты, однако 3 ноября их работа будет сокращена на 1 час. 4 ноября они будут закрыты. QR-коды для посещения не нужны, а вот маска необходима.
«В период с 30 октября по 7 ноября будет производиться выдача готовых документов, а услуги будут оказываться по сокращенному, социально-значимому, перечню: регистрация и подтверждение записи в ЕСИА, регистрацией рождения и смерти, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан РФ, выдача и переоформление полисов ОМС. В «нерабочую» неделю граждан, по возможности, просят обращаться за услугами в случае крайней необходимости», — говорится в официальном сообщении правительства Ленобласти.
А на почту сходить или в банк? Можно
Согласно последним разъяснениям городских властей, предприятия, оказывающие финансовые услуги, также смогут продолжить работу. Это касается банков, ломбардов, микрокредитных организаций. При этом букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пункты приема ставок работать не будут.
Почтовые отделения также будут открыты в течение нерабочей недели.
А что с транспортом? Без изменений, кроме водного
После сообщения о введении локдауна в сатирическом издании «Панорама» появилось сообщение, что стоимость поездки в городском транспорте на время нерабочих дней поднимется в 10 раз. Несмотря на то, что многие восприняли ее всерьез, «новость» являлась шуткой.
На самом деле стоимость проезда останется неизменной, а троллейбусы, автобусы, трамваи и метро будут работать в обычном режиме по расписанию выходного дня. Единственное ограничение коснется внутреннего водного транспорта — на нем поездки будут запрещены.
В Ленобласти транспорт также будет работать без изменений. Более того, в период с 23 октября по 27 ноября регион увеличил количество «Ласточек» до Выборга и Тихвина.
romashkinnn / Shutterstock
А погулять можно? Да, но не всем
Парки Петербурга и Ленинградской области продолжат свою работу во время нерабочих дней. Так общественное пространство Новая Голландия сообщило, что будет принимать посетителей без проверки QR-кодов. Правда бары и рестораны, которые расположены на острове, будут работать только навынос или на доставку.
Не нужны будут QR-коды и для того, чтобы посетить парки Петергофа: Нижний парк, Александрия и Ораниенбаум. А вот для того, чтобы зайти в сами музеи на территории парков QR-код все же понадобится. При этом неработающим гражданам старше 60 лет рекомендовали оставаться дома, а выходить на улицу только в случае необходимости.
Alyona_Shu / Shutterstock
А что будет с нарушителями? В зависимости от тяжести проступка
Наказывать нарушителей антиковидных мер будут в соответствии с действующим законом. Должностных лиц ждет штраф от 30 до 40 тысяч рублей, а юридических — от 200 до 300 тысяч. Также надзорные ведомства могут административно приостановить работу организаций-нарушительниц.
Граждан за неисполнение нормативных правовых актов Правительства Петербурга ждет административный штраф: за первое нарушение в размере 4 тысяч рублей, за повторное — 5 тысяч рублей. То есть придется заплатить за отсутствие маски в общественном месте или транспорте. Однако человека, несоблюдающего антиковидные правила, может ждать и больший по размеру штраф: от 1 до 30 тысяч рублей, в зависимости от конкретной статьи кодекса административных правонарушений.
А вот человеку, подделавшему или использующему поддельный QR-код, может грозить уже уголовная ответственность.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.