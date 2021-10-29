Завтра в Петербурге начинается локдаун: будут ли работать ТЦ? А почта? А банк? Отвечаем!

Можно ли сходить за покупками? Да, но не за всякими

Первоначально сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Петербурге приостанавливается работа магазинов, за исключением продовольственных или тех, что торгуют непродовольственными товарами первой необходимости (доля такой продукции на полках должна составлять не менее 30%). Сообщалось, что алкомаркеты в Петербурге (в отличие от Москвы) продолжат свою работу. Кроме того в городе будут открыты аптеки, заправки (в том числе для электромобилей), станции ТО и шиномонтажа, газетные и другие киоски.

Согласно разъяснениям Смольного, в городе также будут работать торговые автоматы (в том числе линзоматы) и табачные магазины. Магазины, расположенные вне ТЦ, смогут продолжить работу, если перекроют доступ в торговый зал, или если торговый зал у них отсутствует, и они оказывают бесконтактные услуги.

Торговые центры, в которых есть пункты вакцинации, аптеки и магазины с товарами первой необходимости будут открыты. Однако большинство заведений и торговых точек в них работать не будет.

В Ленобласти большинство магазинов в нерабочую неделю будет открыто. Специальные документы или QR-коды для их посещения не нужны. Единственным исключением станут крупные торговые центры на границе с городом (площадью более 36 тыс. кв. метров). В них, как и в петербургских ТЦ, будут открыты лишь аптеки, продуктовые и пункты вакцинации. В частности, в таком режиме будут работать «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко».

На работу рынков и ярмарок в Ленобласти никаких ограничений не вводится. Они будут работать в обычном режиме.