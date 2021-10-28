«Это 227-я статья — подделка документов, срок до двух лет. Это 290-я статья — получение взятки, срок до 12 лет. И статья 291-я — это дача взятки, тоже сроком до двух лет. Вот чем рискуют граждане, которые связываются с поддельными медицинскими документами», — заявил Пиотровский во время трансляции во ВКонтакте, посвященной борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Проверить подлинность QR-кода о вакцинации против коронавируса можно через портал Госуслуг. Во время сканирования сертификатов, которые выпустили мошенники, будет выдаваться ошибка.

Напомним, ранее в Смольном рассказали, какие штрафы ждут петербуржцев за нарушение антикоронавирусных мер. Так, административное наказание в размере от 30 до 40 тысяч рублей грозит тем должностным лицам, которые не приостановили проведения мероприятий с очным присутствием граждан. А за отсутствие маски в общественном месте или транспорте придется заплатить 4 тысячи рублей.