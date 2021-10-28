В Смольном предупредили петербуржцев об ответственности за подделку QR-кодов. Вице-губернатор Борис Пиотровский напомнил о трех статьях Уголовного кодекса, по которым могут квалифицироваться такие действия.
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«Это 227-я статья — подделка документов, срок до двух лет. Это 290-я статья — получение взятки, срок до 12 лет. И статья 291-я — это дача взятки, тоже сроком до двух лет. Вот чем рискуют граждане, которые связываются с поддельными медицинскими документами», — заявил Пиотровский во время трансляции во ВКонтакте, посвященной борьбе с коронавирусом в Петербурге.
Проверить подлинность QR-кода о вакцинации против коронавируса можно через портал Госуслуг. Во время сканирования сертификатов, которые выпустили мошенники, будет выдаваться ошибка.
Напомним, ранее в Смольном рассказали, какие штрафы ждут петербуржцев за нарушение антикоронавирусных мер. Так, административное наказание в размере от 30 до 40 тысяч рублей грозит тем должностным лицам, которые не приостановили проведения мероприятий с очным присутствием граждан. А за отсутствие маски в общественном месте или транспорте придется заплатить 4 тысячи рублей.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.
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