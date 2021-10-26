В Петербурге в общественном транспорте усилили проверки наличия масок у пассажиров

На людей, которые не используют маски в общественном транспорте, составляются акты по факту выявленных нарушений. Затем на их основании составляются административные протоколы. За прошедшую неделю на нарушителей выписали 15 актов.

Также проверки проходят в метрополитене: с 18 по 24 октября группы быстрого реагирования ГУП «Петербургский метрополитен» провели 2016 контрольных мероприятий, составили 18 актов.

Ранее комитет по транспорту Петербурга рассказал, как будет работать общественный транспорт в период нерабочих дней. Их вводят на период с 30 октября по 7 ноября в целях предотвращения распространения коронавируса.

Также напомним, что Смольный рассказал о режиме работы городских ТЦ. Они будут функционировать, но не полностью. Продолжат деятельность пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины.

Еще петербургским работодателям разрешили отстранять сотрудников от работы за отказ сделать прививку от COVID-19 с 15 ноября. Основанием может послужить постановление главного санитарного врача города