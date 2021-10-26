В Петербурге снова начали проверять и закрывать бары и рестораны за нарушения коронавирусных мер

В Петербурге рестораны и бары проверили на соблюдение коронавирусных ограничений. Представители комитета по контролю за имуществом и Роспотребнадзора нашли нарушения в семи заведениях. Проверку проводили в Невском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Красносельском районах.
Фото: здесь и далее комитет по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга
По данным ведомства в Ирландском пабе на 2-й Советской улице и в баре на улице Жуковского находились гости после двух часов ночи, сотрудники не носили маски. Подобное нарушение зафиксировали и в питейном заведении на улице Чекистов.
Также в ресторане на Товарищеском проспекте и винном баре на Большой Пушкарской улице посетители курили кальяны, хотя на это действуют ограничения. В двух караоке-барах на улице Чекистов и проспекте Славы помимо курения кальяна зафиксировали отсутствие масок у персонала.
Работу приостановили SOFA&PAR на Товарищеском проспекте, Oblivion Lounge Bar на Большой Пушкарской, Караоке-бар Balagan на улице Чекистов, бар TWIGA на проспекте Славы, сообщает «Фонтанка». В отношении владельцев возбудили административные дела. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Напомним, для петербургского бизнеса создали методичку по проверке QR-кодов у посетителей, рассказали в комитете по промышленной политике. Рассказываем, как будут проверять и что для этого нужно.
А еще петербургским работодателям разрешили отстранять сотрудников от работы за отказ сделать прививку от COVID-19 с 15 ноября. Основанием может послужить постановление главного санитарного врача города.
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