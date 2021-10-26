В Петербурге снова начали проверять и закрывать бары и рестораны за нарушения коронавирусных мер

По данным ведомства в Ирландском пабе на 2-й Советской улице и в баре на улице Жуковского находились гости после двух часов ночи, сотрудники не носили маски. Подобное нарушение зафиксировали и в питейном заведении на улице Чекистов.

Также в ресторане на Товарищеском проспекте и винном баре на Большой Пушкарской улице посетители курили кальяны, хотя на это действуют ограничения. В двух караоке-барах на улице Чекистов и проспекте Славы помимо курения кальяна зафиксировали отсутствие масок у персонала.