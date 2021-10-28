Новая Голландия и парки Петергофа будут принимать посетителей без QR-кодов во время нерабочих дней

Бары и рестораны, которые расположены на острове в Новой Голландии, будут работать только на доставку и на вынос. Спортивные студии на период нерабочих дней закроют

«Парк открыт и работает в прежнем режиме. QR-код для входа на остров не требуется», — сказано в официальной группе ВКонтакте.

Помимо этого, можно посетить парки Петергофа: Нижний парк, Александрия и Ораниенбаум. А вот для того, чтобы посетить сами музеи на территории парков понадобится QR-код.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. А еще с 8 ноября Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел новые ограничения по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Рассказываем, что изменится.