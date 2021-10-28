Власти Петербурга рассказали, какие магазины продолжат функционировать в нерабочие дни

Продолжить работу разрешили магазинам, которые продают продовольственные и (или) товары первой необходимости. Но есть условие, доля таких товаров в ассортименте должна составлять не менее 30%.

Согласно документу, опубликованное ведомством, для предпринимателей вывели формулу, по которой можно вычислить этот показатель. Для этого необходимо сложить все наименования продовольственных товаров и товаров первой необходимости (согласно перечню Минпромторга), разделить на общее количество товаров торговой точки и умножить на 100%.

Речь идет о товарах, которые представлены на витринах и прилавках (выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах), или которые можно купить по прейскуранту.

В списке непродовольственных товаров первой необходимости Минпромторга входят 20 позиций, среди которых автомобильное топливо (бензин, дизельное топливо, СПГ), зоотовары, хозяйственные товары (спички, свечи, мыло, туалетная бумага, стиральный порошок, зубная щетка, влажные и сухие салфетки, гигиенические маски и антисептики, гигиенические прокладки), а также детские товары (подгузники, соски, бутылочки, пеленки, детский крем и шампунь).

Напомним, десятки магазинов в Москве, торгующих преимущественно алкоголем, получили уведомления о приостановке работы во время локдауна с 28 октября по 7 ноября. В Петербурге эта мера вводиться не будет, алкомаркеты продолжат работать.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.