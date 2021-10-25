Будут ли работать торговые центры Петербурга во время нерабочей недели по коронавирусу? Ответили в Смольном

С 30 октября в Петербурге вводится локальный локдаун по московскому сценарию. Будут ли работать торговые центры? Ответ дали в Смольном.
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По словам первого заместителя председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов, торговые центры Петербурга смогут продолжить работу в нерабочую неделю и не будут закрыты в период с 30 октября по 7 ноября.
Новая редакция постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» также разрешает работать музеям и театрам. Как объяснил решение вице-губернатор Борис Пиотровский, «потому что они проявили себя как одни из самых безопасных учреждений, которые хорошо соблюдают ограничительные меры, где гости попадают по записи, предварительно купив онлайн билеты, что исключает возможность передачи вируса».
Продлевать локдаун власти Петербурга пока не планируют. «На сегодня в повестке не стоит продление сроков так называемых ограничительных мер», — отметил Ситов. Ответственность граждан с точки зрения вакцинации и бизнеса с точки зрения соблюдения ограничений позволит не ставить такой вопрос, добавил он.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.
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