Алкомаркеты Москвы закроют на время нерабочих дней. Планируют ли подобное в Петербурге?

Как объяснили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, новая редакция постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» разрешает продолжить работу тем, в чьем ассортименте не менее 30% продовольственных товаров и товаров первой необходимости. «В Москве только товары первой необходимости. Поэтому у нас 121-е не запрещает алкомаркеты», — приводит «Фонтанка» заявление пресс-службы комитета.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.