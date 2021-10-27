Смольный рассказал, какие штрафы ждут петербуржцев за нарушение антикоронавирусных мер

Штрафы будут применяться в соответствии со следующими законодательными актами:

Административный штраф на должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей выпишут, если не приостановили проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общепита, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов.

Для граждан за неисполнение требований нормативных правовых актов Правительства Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города, ждет административный штраф за первое нарушение в размере 4 тысяч рублей, за повторное — 5 тысяч рублей. То есть придется заплатить за отсутствие маски в общественном месте или транспорте.

Также за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или административный штраф на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, власти Ленинградской области вновь внесли изменения в «антиковидное» постановление. В регионе «не локдаун, но ограничения» — рассказываем о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.

В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.