Очевидец пожаловался на то, что в петербургской больнице № 15 пациенты с COVID-19 лежат на полу

Пациенты городской больницы № 15 сообщили о нехватке мест в отделении для больных коронавирусом. Как они утверждают, заболевшим COVID-19 приходится лежать практически на полу. Один из очевидцев опубликовал видео в соцсетях.
На кадрах можно увидеть, как пациентов разместили в коридоре, большинство из них лежат на матрасах на полу. По словам автора ролика Кирилла Юрьевича, пациентов развозят по другим, менее загруженным больницам. Он также уточнил, что такая ситуация в больнице была зафиксирована в семь утра.
Напомним, в Петербурге ухудшается ситуация с коронавирусом: в это воскресенье было выявлено более тысячи случаев заражения за сутки впервые с конца февраля, а также в городе вводятся новые ограничения. Вот как изменится жизнь петербуржцев с 21 июня.
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