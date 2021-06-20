Очевидец пожаловался на то, что в петербургской больнице № 15 пациенты с COVID-19 лежат на полу

На кадрах можно увидеть, как пациентов разместили в коридоре, большинство из них лежат на матрасах на полу. По словам автора ролика Кирилла Юрьевича, пациентов развозят по другим, менее загруженным больницам. Он также уточнил, что такая ситуация в больнице была зафиксирована в семь утра.