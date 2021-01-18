Как профессиональные петербуржцы делают город лучше? 23 примера маленьких и больших дел активных горожан

Буквально на наших глазах, с помощью горизонтальных связей и низовых инициатив, рождается новый вид петербуржца — профессиональный. ПП — он же профессиональный петербуржец — это горожанин, которому не все равно. ПП вносит огромный вклад или совсем маленький, но главное — понимает: Петербург — это его город, и он ответственен за его настоящее и будущее. Для проекта «Собака.ru» «Петербург будущего» рассказываем (с примерами!), что уже сейчас делают ПП вокруг нас (а может — каждый из нас, и вы тоже!).
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Слева направо: Владимир Фролович, Михаил Дианов, Иоанн Степанов, Владимир Волков, Виктор Савинов. На Викторе: жилет Givenchy, брюки-карго Marcelo Burlon (все — ДЛТ)
Альпинисты из «Альпми» подняли на место упавшую стену винограда на улице Лизы Чайкиной
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Стена винограда — во всех самых красивых инстаграмах Петербурга, например, у Марии Чеблаковой @mcheblak
Развивать локальное сообщество
Вместе можно решать задачи быстрее и эффективнее. Гражданское общество в Петербурге из эфемерной материи стало двигателем прогресса — и помогли ему в этом районные группы в социальных сетях. Теперь в пабликах не только пристраивают котиков и рассказывают о лучших заведениях, но помогают нуждающимся и решают урбанистические вопросы.
Как-то с фасада дома №18 по улице Лизы Чайкиной в Петроградском районе из-за сильного дождя обрушилась гигантская стена винограда. Десятилетняя зеленая конструкция уже давно стала всегородской достопримечательностью — и члены сообщества «Петроградская диаспора» вместе с инициативными альпинистами два дня устанавливали тросы и возвращали виноград на место. Им помогала компания «Альпми» — сначала за небольшие деньги, а потом и вовсе бесплатно. Основатель компании Виктор Савинов прислал на спасение зеленой стены весом больше тонны десять сотрудников и все доступное снаряжение. Теперь виноград чувствует себя хорошо: с приходом тепла он продолжит расти и заполнит освободившийся из-за падения участок.
Кроме «Петроградской диаспоры», в Петербурге есть сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», «От Стрелки до Гавани», «Пять углов» и еще множество других во всех районах города — от Парнаса до Ветеранов, от Девяткино до Рыбацкого. А если у вас «на районе» его все еще нет, самое время зарегистрировать!
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Илья Кулешов популяризирует тактический урбанизм, а его жена Юлия создала магазины «Спасибо!»
Заниматься тактическим урбанизмом
Чтобы делать город комфортнее, необязательно затевать глобальное благоустройство — можно решить одну небольшую проблему и показать, как даже маленькая инициатива способна изменить пространство. Такие краткосрочные, недорогие и легко масштабируемые изменения называются тактическим урбанизмом.
Например, активист Илья Кулешов придумал ставить на парковочные места автомобильные прицепы со скамейками и растениями — так можно легально создать места для отдыха даже на самых узких тротуарах. На Воскресенской набережной активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» установили деревянные настилы и собственноручно сделанные скамейки — вскоре их убрали, но зато получилось громко заявить о проблеме.
Одни петербуржцы выставляли свою уличную мебель на Малой Конюшенной, другие — делали маленькую лавочку из газонного ограждения. А горожанин Федор Уткин даже самостоятельно установил дорожные ограждения-столбики на участке у 693 школы — там много пешеходов, но не было тротуара.
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Мария Тычинина на Малоохтинском кладбище
Каталогизировать наследие
Петербург полон сокровищ — но если не вести их учет, в конце концов можно всё растерять. Экспонаты музеев строго подсчитаны, но кто следит за произведениями искусства на улицах и в парадных? Есть такие люди! Например, искусствовед и руководительница портала «Витражи в России» Татьяна Княжицкая запустила проект «Витражи Петербурга: инвентаризация 2019–2020». Она и ее помощники заходят в каждую парадную в исторической застройке, проходят по всем этажам, составляют описание исторического остекления окон и фотографируют их. На данный момент закончена работа на Васильевском острове и Петроградской стороне — в результате выпущены две книги-каталога.
Мария Тычинина из сообщества краеведов «Гэнгъ» организовала опись Малоохтинского кладбища — старые могилы там уходят под землю, а зачастую надгробие — единственный сохранившийся источник информации для потомков. Собранную опись опубликуют в сети.
Оставлять обращения о проблемах через портал и приложение «Наш Санкт-Петербург»
Портал для онлайн-обращений горожан запустился шесть лет назад по инициативе губернатора Георгия Полтавченко — это аналог столичного «Наш город Москва». Сервис действительно работает — решено уже больше 2,5 миллиона проблем. Можно написать о неубранном снеге или мусоре, неухоженном виде деревьев или кустов, повреждении архитектурных деталей, лужах или ямах — и еще миллионе бытовых городских изъянов. Вопросы решаются за 2–3 дня — а оставить обращение можно за несколько минут: делаете фото, кратко описываете вопрос, и готово. Можно делать это даже по пути на работу — так, некоторые петербуржцы успевают оставить сотни обращений за год и видят, как город на их глазах с каждым днем становится все ухоженнее.
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Мария Тиника, основательница движения за озеленение города «Деревья Петербурга»
Создать полезный для города проект
Активистский «Красивый Петербург» Красимира Врански или сеть благотворительных магазинов «Спасибо!», установка контейнеров для раздельного сбора во дворах и переработка от завода «Артэко» или создание уличной мебели из вторсырья «Умная среда», открытие Марией Грековой инклюзивных мастерских «Простые вещи» для людей с особенностями или организация Марией Тиникой движения за озеленение города «Деревья Петербурга». Посвятить свою жизнь пользе для города — это высший пилотаж, но все же находятся смельчаки, которые на это решаются. Это не всегда выгодно (иногда затратно), не всегда просто (обычно — очень сложно), но именно эти люди определяют вектор развития города. Каким бы он был, если бы 30 лет назад не появилась «Ночлежка», а девять лет назад — движение «РазДельный сбор»?
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Фонд AdVita
Стать волонтером
Если создать собственное движение кажется слишком сложным, всегда можно присоединиться к уже существующему. Пооттирать от старой краски старинную печь в парадной вместе с краеведческим объединением «Гэнгъ» и его центральными фигурами — историками, исследователями и блогерами Алексеем Шишкиным @stadter, Ксенией Сидориной @mettlachtile, Максимом Косьминым @maax_sf и Марией Тычининой @from_past_with_love. Описать ближайшие к дому деревья и нанести их на «Карту деревьев». Привезти продукты нуждающемуся подопечному «Добродомика» (проекта супружеской пары Александры Синяк и Евгения Гершевича), который бесплатно кормит пенсионеров не только в Петербурге (хотя здесь все началось), но и в Москве, Новосибирске и Челябинске.
А еще можно убирать мусор во время «Всемирного дня чистоты» или «Петергофника», погулять с собаками из приюта или прислать деньги в фонды «Внимание», «Перспективы», AdVita, «Антон тут рядом», «Гуманитарное действие» или любой другой из десятков, работающих в городе. Во время самоизоляции петербуржцы расклеивали объявления на своих парадных с предложением помочь продуктами людям из группы риска, оказавшимся запертыми дома — но так же мы можем делать и каждый день.
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Артур Стамбульцян
Обращать внимание полиции на нарушение закона
Замечать проблемы и сообщать о них соответствующим органам — нормально. Малая Конюшенная улица в центре Петербурга является пешеходной с 1997 года, однако долгие годы на ней парковались десятки автомобилей. Петербуржец Артур Стамбульцян, работающий недалеко от нее, решил исправить проблему самым честным способом — и через месяц звонков, писем и переговоров вернул это место горожанам, предпочитающим передвигаться на своих двоих.
Защищать исторические детали
Каждый из нас может с вниманием относиться не только к зданию, в котором живет, ведь профессиональный петербуржец знает, что его дом — это весь город. Этим летом во дворе дома Семенова у Никольского собора во время ремонта покрытия под слоем асфальта обнаружили историческое мощение — Ника Артемьева из фонда «Внимание» вместе с другими горожанами сами расчистили его. Однако подрядчик продолжил работы, уверяя, что подобные находки всегда выкапывались и выбрасывались. Но в результате общественной кампании КГИОП все же постановил музеефицировать сохранившиеся участки мостовой.
Стать социально ответственным бизнесом
Хороший пример социально ответственного бизнеса в Петербурге — компания ВКонтакте. В 2020 году они собрали почти 16 миллионов рублей для фонда «Подари жизнь» в честь своего дня рождения, а во время VK Fest пользователи пожертвовали больше 2 миллионов рублей в пользу еще четырех благотворительных фондов. Запустили проекты к Международному дню глухих и Всемирному дню сердца. Вместе с ЮНЕСКО создали бота-консультанта Эли, с которым можно анонимно говорить о здоровье и отношениях, обсудить деликатные темы — базу знаний искусственного интеллекта составляли врачи и психологи. Выделили 5 миллионов рублей для поддержки благотворительных организаций, которые пострадали от пандемии. Ежегодно сдают кровь в офисе в День донора, а в этом году компания оплачивала сотрудникам такси до центров приема крови и обратно.
«Лента» на время пандемии сделала скидку 10 % медицинским работникам и доставляла готовые обеды в шесть городских больниц, а Melon Fashion Group под руководством Михаила Уржумцева выделяет рабочие места для людей с особенностями, Новая Голландия кормила врачей, а Snegi Кирилла Васильева отправили в больницы 1000 пар теплых тапочек.
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Ольга Мнишко
Чаще выезжать в город на велосипеде
Это делает воздух чище и уменьшает количество пробок! В 2012 году Ольга Мнишко, Дарья Табачникова и Женя Софронов создали движение «Велосипедизация Санкт-Петербурга». Во многом благодаря им отношение к велосипеду в городе изменилось — он перестал восприниматься как спортивный снаряд и превратился в ежедневное средство передвижения. Сейчас за окном зима — а петербуржцев на двухколесном транспорте как никогда много.
Можно присоединяться к коллективным заездам — «Среда обитания» и Cyclegirls, это делает велосипедистов видимыми и помогает им заявлять о своем праве на город.
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Бизнесмен Андрей Лушников и руководительница «Бенуа 1890» Елена Плахтий
Развивать среду вокруг себя
Петербургские девелоперы выбирают строить парки современного искусства вместо очередного ТЦ. Глава строительной компании «БестЪ» Андрей Лушников превратил заброшенный сад в центр урбанистики Калининского района: выкупил развалины молочной фермы архитектора Юлия Бенуа, вложил в восстановление зданий 700 миллионов рублей и открыл общественное пространство «Бенуа 1890». Совладелец УК «Теорема» Игорь Водопьянов построил на Свердловской набережной здание для «Упсала-цирка», в котором учатся и выступают дети из групп социального риска и с особенностями развития. А еще он восстановил дореволюционную церковь и разбил на месте промзоны общественный парк с лебедями.
Облагородить ближайшую набережную
С 2017 года жители набережной Пряжки занимаются партизанским благоустройством. Они засыпали одну из дорожек гранитной крошкой, установили урны и стойки с пакетами для выгула собак, а в 2021 году планируют построить домики для уток и добиться установки скамеек. Художник Александр Горынин, живущий в доме с видом на реку, устанавливает здесь свои зеркально-металлические арт-объекты и высаживает растения.
Защищать зеленые зоны от застройки
В Петербурге остро не хватает зелени — и важно не только сажать новые деревья, но и не давать рубить старые. Уже два года петербуржцы защищают от застройки Муринский парк — и в результате добились того, что суд признал незаконным разрешение на строительство здесь.
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Депутат и блогер Наталья Камолинкова рассказывает о доступности среды в городе
Пальто Totême (ДЛТ)
Фото: Алексей Костромин
Сделать доступную среду в своем магазине, заведении, доме или больше говорить о необходимости доступной среды
Потому что Петербург — это разные люди, в том числе и те, кто не может прыгать по ступенькам. Уже несколько лет о доступности среды в городе рассказывает Наталья Камолинкова — блогер в инвалидном кресле @i_move_spb, а с недавних пор еще и муниципальный депутат в МО «Морской».
Наталья Камолинкова: «В 2013 году у меня произошел инсульт спинного мозга, и меня парализовало. Меня прооперировали — в грудном отделе позвоночника нашли опухоль. Долгое время я была обездвижена: лежала на кровати и не могла даже поворачиваться. Помню, как сразу после больницы думала, что теперь вся моя жизнь — лежать в четырех стенах. Оглядывала свою комнату, которая кардинально изменилась: раньше в ней стояли сноуборды, а теперь — медицинская кровать.
Было сложно выстраивать жизнь заново: первые три года я не могла самостоятельно выйти из дома — коляска была слишком широкой для лифта, у входа в подъезд не было пандуса. Резко сократилось количество мест, куда я могу попасть самостоятельно. Перед посещением общественных пространств надо было планировать свой выход, выяснять нюансы доступной среды. Сейчас уже легче. Во-первых, в Петербурге есть список мест, где мне комфортно, во-вторых, я сама стала мобильнее и спокойнее переживаю подъем на руках.
Доступная среда в Петербурге точечна. Но открываются новые или перестраиваются старые общественные пространства — и архитекторы стараются делать их удобными в том числе для людей с инвалидностью. Хороши в этом смысле Новая Голландия и Севкабель Порт, это одни из самых комфортных мест в городе для меня. Для людей на колясках постарались приспособить также ЦВЗ “Манеж” и Эрмитаж».
Ухаживать за своим домом и парадной
Историй о том, как петербуржцы за свой счет отреставрировали старинные двери, витражи, печи или парадную целиком, в городе уже несчетное количество. Одна из последних — редактор Даниэль Лурье восстановил исторические двери своей парадной в доме 1909 года на Лахтинской, 20. Благодаря случаю он нашел пропавшие оригинальные витражи, а после этого потратил еще 250 000 рублей и целый год на реставрацию внешней и внутренней части тамбура.
Даниэль Лурье: «Мы купили квартиру в доме на Лахтинской в 2018 году — это мой третий адрес на Петроградской стороне. Я решил побольше узнать про новый дом, и мне сразу попалась новость на петербургском Life78 о найденных ими витражах: оказалось, они как раз из этого здания и были выставлены на Avito, а редакция купила их за скромные 15 000 рублей. Журналисты собирались вернуть витражи на место и снять об этом сюжет, но канал распустили, и они так и остались пылиться в подсобке редакции. Не без труда мне удалось их получить — оказалось, они в прекрасном состоянии, единственную трещинку я сам заклеил специальным клеем, вымыл их, и они стали как новые. Когда я этого добился, стало понятно, что теперь нужно восстанавливать двери — будет же некрасиво, если после такого витражи так и останутся лежать в моей квартире. Мне было неловко просить соседей о помощи — я новый человек, только переехал и вдруг сразу завожу свои порядки. Поэтому решил вложить в реставрацию только свои деньги и время».
Организовать соседский фестиваль
Чтобы познакомить соседей, поддержать локальные проекты и обсудить, как сделать район лучше. В центре Петербурга прошли уже два «Литейный local fest» — там читали лекции о развитии округа, прошла ярмарка локальных проектов и мастер-классы, а еще собрали подписи за благоустройство Воскресенской набережной. Идейный вдохновитель фестиваля — Лада Чижова, а помогают ей в организации муниципальные депутаты Литейного округа Дмитрий Маркевич, Филипп Погорелов и Ани Петрс. А глобальный фестиваль о Петербурге для всего города «Крайконъ» делало объединение краеведов «Гэнгъ».
Рассказывать в блоге о доме, районе, квартире (своем или обо всех сразу)
Чем больше люди узнают о городе, его деталях и особенностях, тем внимательнее и бережнее они к нему относятся. Поэтому даже обычная страница от лица дома в соцсетях может сыграть серьезную роль. Свои страницы есть, например, у домов Бака @dombaka1905, Бассейного товарищества @basseynoetovarischestvo, домов Колышко на Чкаловском @chkalovskii16, Елисеева на улице Ломоносова @domeliseeva, Дурдина на Обводном канале @dom_durdina и Бажанова на Марата @dombazhanova. Последний блог ведет дизайнер и любитель архитектуры Вадим Че.
Участвовать в «Твоем бюджете»
Проект «Твой бюджет» существует в Петербурге с 2016 года. Он помогает жителям благоустраивать город за счет бюджета. Предложить свою идею может каждый — для этого нужно оставить заявку на сайте. За четыре года реализовали десятки проектов, например, проложили велодорожки на набережной Фонтанки — автором инициативы стал экс-куратор проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга» Станислав Иванов. По предложению Марии Варламовой обустроили душевой пункт для бездомных в Адмиралтейском районе, а благодаря Марии Тинике из «Деревьев Петербурга» и Валентине Соловьевой из «Красивого Петербурга» вернули легендарные ленинградские диваны на Васильевский остров. Под Коломяжским путепроводом появились скейт-парк и памп-трек, наладили раздельный сбор отходов в нескольких школах, а еще построили множество скверов, детских, собачьих и спортивных площадок.
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Фонд «Зеленый Петербург»: главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак и команда Plants for Friends: Варя Щербакова, Катя Фалдина, Филипп Пышный, Маша Шатунова, Егор Вояковский, Катя Венедиктова, Марина Матисова, Лера Софьина, Арина Чепиго, Женя Лисевич
Озеленить пустующий сквер
Этим занимается фонд «Зеленый Петербург»: он появился благодаря объединению усилий проекта тактичного озеленения Plants for Friends Варвары Щербаковой, Кати Фалдиной и Кати Мининой, «Деревьев Петербурга» Марии Тиники и главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Они уже успели озеленить сквер перед музеем Арктики и Антарктики. Раньше там был только истоптанный забор и стихийная парковка, а теперь более 600 многолетников — кустарников, трав и злаков. Также они помогли стать зелеными двору на Басковом, зоне перед Анненкирхе и скверу Виктора Цоя. К ним можно присоединиться, став волонтером, а можно перенять опыт и самостоятельно сделать город зеленее. А еще можно разбить небольшой садик у себя во дворе — для этого не потребуется никаких согласований.
Посадить деревья
Из-за необходимости согласовывать посадки деревьев сейчас это сложное, но все же возможное предприятие. Осенью 2020 года сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания» высадило 12 лип на аллее в Бассейном товариществе квартирохозяев, а благодаря «Деревьям Петербурга» на площади Шевченко на Петроградской стороне появились три каштана.
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Валерия Дроздецкая. Фото: Лина Либо
Заниматься нескучным петербурговедением
Популяризировать знание о городе, чтобы появлялось все больше влюбленных в него. Удачный формат для этого нашла бывшая сотрудница книжного магазина «Подписные издания» Валерия Дроздецкая. Автор блога @tut_lera создает экскурсии по Петербургу нового типа: без толп людей и жесткого тайминга. По городу вас водит Telegram-бот, во время экскурсии можно отходить от маршрута, останавливаться, где захочешь, отдыхать и даже зайти в кафе.
Поддерживать локальное
Покупать сделанную в Петербурге одежду, ходить в несетевые магазины, заказывать еду из любимых заведений. Во время пандемии Новая Голландия присоединилась к движению #supportlocal, чтобы помочь малому бизнесу. Проект регулярно рассказывает о способах поддержки ресторанов, кафе и магазинов, которые испытывают финансовые трудности из-за ковидных ограничений.
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Анна Дельгядо и Александра Янкевич разработали проект ремонта Петербургской классической гимназии
Фото: Яна Давыдова
На Анне: платье Chloe (ДЛТ)
На Александре: блуза и юбка Joseph (ДЛТ)
Применять свои профессиональные компетенции во благо города
Так поступил керамист Юрий Осинин, который создал в своей мастерской исторически достоверные таблички для петербургских мостов. Сначала он устанавливал их самостостоятельно, а потом договорился с чиновниками — и теперь его таблички можно увидеть по всему городу. Юрий также стал примером сознательного горожанина для всей России: в своих блогах о нем написали Илья Варламов и Артемий Лебедев. Так же сделала дизайн-студия Freaks & Fabrik, в свободное от основных заказов время создавшая бренд спального района «Ветерки».
А архитекторы независимого бюро «11» Анна Дельгядо и Александра Янкевич разработали проект ремонта Петербургской классической гимназии на улице Красного Курсанта — ее основал историк Лев Лурье и окончила сама Анна (а сейчас там учится ее дочь!). О том, как менять школу, они спрашивали у гимназистов — и за три летних месяца это учебное заведение преобразилось: теперь оно отвечает всем требованиям поколения Z.
Анна Дельгядо: «Нам предложил заняться проектом директор школы Сергей Владимирович Бурячко — мы сразу поняли, что должны взяться за эту работу. Несколько школьников выразили желание с нами вместе обсуждать проект. Дети — тоже наши заказчики, поэтому было ценно услышать их мнение. Конечно, 20 лет назад такой формат сложно было представить. А я вижу по своим детям и школьникам, с которыми проводила воркшоп, — для них это важно. Когда проект уже реализовывали и я скидывала им фотографии, они писали: «Не может быть: то, что мы придумывали, действительно появится». Мы запустили опрос, показывали примеры хорошего дизайна школ, собрали их идеи и желания и обсуждали всё, вплоть до цвета стен».
Продюсер: Лима Липа. Стиль: Александра Дедюлина. Ассистент: Софья Григорьева. Визаж и прическа: Екатерина Басманова. Свет: Skypoint
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