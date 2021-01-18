Как профессиональные петербуржцы делают город лучше? 23 примера маленьких и больших дел активных горожан

Развивать локальное сообщество

Вместе можно решать задачи быстрее и эффективнее. Гражданское общество в Петербурге из эфемерной материи стало двигателем прогресса — и помогли ему в этом районные группы в социальных сетях. Теперь в пабликах не только пристраивают котиков и рассказывают о лучших заведениях, но помогают нуждающимся и решают урбанистические вопросы.

Как-то с фасада дома №18 по улице Лизы Чайкиной в Петроградском районе из-за сильного дождя обрушилась гигантская стена винограда. Десятилетняя зеленая конструкция уже давно стала всегородской достопримечательностью — и члены сообщества «Петроградская диаспора» вместе с инициативными альпинистами два дня устанавливали тросы и возвращали виноград на место. Им помогала компания «Альпми» — сначала за небольшие деньги, а потом и вовсе бесплатно. Основатель компании Виктор Савинов прислал на спасение зеленой стены весом больше тонны десять сотрудников и все доступное снаряжение. Теперь виноград чувствует себя хорошо: с приходом тепла он продолжит расти и заполнит освободившийся из-за падения участок.

Кроме «Петроградской диаспоры», в Петербурге есть сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», «От Стрелки до Гавани», «Пять углов» и еще множество других во всех районах города — от Парнаса до Ветеранов, от Девяткино до Рыбацкого. А если у вас «на районе» его все еще нет, самое время зарегистрировать!