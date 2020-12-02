Реставрация витражей, печей, исторической плитки и консервация могилы: как в 2020 году краеведы «Гэнгъ» делали Петербурге лучше

Пандемия внесла свои коррективы в планы команды краеведов «Гэнгъ», но многое все же удалось сделать. Подробно о самых важных акциях объединения специально для «Собака.ru» рассказала одна из его участниц Ксения Сидорина.
Консервация могилы Курта Зигеля на Смоленском лютеранском кладбище вместе с реставрационной компанией «Ажио»
Февраль
Могила промышленника Курта Готфрида Зигеля — одна из самых впечатляющих на Смоленском лютеранском кладбище. Семейный мемориал Зигелей появился на рубеже 1900-1910-х годов. В первой половине ХХ века значительная часть декора была утрачена. В каменном основании пробили дыру — годами в могилу Зигеля скидывали мусор. Я еще студенткой несколько лет подряд устраивала субботники, но было ясно, что пока есть, куда бросить, мусора будет становиться все больше.
Осенью 2019 года мы обратились к главе КГИОП Сергею Макарову и представителям реставрационной фирмы «Ажио» с предложением очистить и законсервировать надгробие. Они легко согласились.⠀
После согласования работ со Специализированной службой Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела «Ажио» закрыла дыры в могиле временными щитами. Их мы заменим на аналогичные оригинальным, как только добьемся письменного согласия на работы от потомков Зигеля. Последние пока что с трудом понимают наш ярый интерес к могиле их предка.
Печь на Ленина, 45
Июль
Пять месяцев ушло на реставрацию печи начала ХХ века на Петроградской стороне. Закончить смогли только к лету – в самое горячее карантинное время работали по одному и очень осторожно.
Краски до начала работ было 11 слоев — так много, что под ней уже не получалось различить рельефных узоров, напоминающих перья павлина. А они, меж тем, дали название этой модели — «Павлиний глаз». Топка была грубо заделана цементом, двух верхних изразцов не было, на оббитые углы не получалось смотреть без слез.
Стало: очищенная и выкрашенная заново печь. Мы замастиковали утраты, достроили изразцы там, где их не было, стесали лишний цемент на топке и сделали ее чуть более аккуратной, докопались до исторического оливкового цвета печи, подобрали аналог в современной краске, разработали вариант росписи рельефных изразцов, опираясь на сохранившиеся аналоги.
Доделать печь помог донат Артемия Лебедева — наши деньги закончились где-то на середине переправы.
Плитка на Ленина, 32 в доходном доме 1908 года
Июль
Немецкая керамика сложного сине-черного цвета, закрашенная двумя слоями коричневой краски, поддавалась тяжело: из-за удивительной зеркальности глазури все недочеты особенно заметны. Любая трещина, скол, царапина — работать приходилось очень осторожно. На фото плитка кажется светлее, чем она есть на самом деле — в жизни вы будто всматриваетесь в августовскую ночь где-то далеко от города.
На этот адрес ушли три дня. В первый мы вместе с волонтерами, работавшими посменно на отдаленных друг от друга участках, расчищали основные площади, во второй — доводили до ума и красили, в третий — полировали, тонировали швы, расчищали то, что упустили в первые два захода. Жители остались довольны, а это главное.
Реставрация витражей дачи Прибыткова
Сентябрь
Все лето на даче Прибыткова в одноименном поселке Ленинградской области работал «Том Сойер Фест». Еще в мае, до начала фестиваля, мы открыли сбор денег на реставрацию самого ценного что есть в доме — витражей. Силами подписчиков 100 000 рублей собрались меньше, чем за три дня. К сентябрю мастера компании «Русский витраж» очистили стекла, отправили в новые переплеты, утраченные участки заменили на новые, аналогичные историческим. Теперь витражи терпеливо ждут установки — рамы оказались в таком плохом состоянии, что работа с ними все еще не завершена.
Парадная на Рузовской, 19
Сентябрь
В августе у нас сорвалась акция — против нее в первый раз за все время наших работ выступил управдом. Рузовская, 19 казалась импульсивным решением из серии «не больно-то и хотелось!» — и решением удачным.
Под несколькими слоями зеленой краски пряталась серо-голубая немецкая плитка. В 1916 году в этом доме было посольство Монако: кажется, небо там как раз такого цвета. Кроме отмытой плитки лично я горжусь уничтожением отхожего места в тупичке парадной. Напольная метлахская плитка начала ХХ века была покрыта таким слоем органики, что я не выдержала и решилась его извести. Помогло то, что в сентябре запахов я не чувствовала.
Все время наших работ в парадной на стенах (но не на отмываемой плитке!) появлялись все новые и новые граффити. В последний день мы оттерли и их — освободили холст.
В этот дом мы еще вернемся: надо поработать с белым камином, который особенно потрепала жизнь, и, возможно, отмыть витражи.
Детская площадка «Морское дно»
Октябрь
Весь октябрь работали на детской мозаичной площадке под названием «Морское дно». Она появилась еще в советское время и стала любимым местом отдыха детей Охты – правда, последние годы обошлись с ней не очень-то мягко.
Мария Тычинина смогла найти автора площадки, и вместе с ним мы разработали технологию восполнения утрат мозаики. А потом решили мыслить шире: сделали скамейки, а в декабре, надеемся, поставим еще и качели. В таком же стиле советского Гауди – и пусть детям будет весело качаться.
Малоохтинское кладбище
Ноябрь
31 октября сделали самое важное дело за все время существования «Гэнга» — описали старинный некрополь, почти ровесник города.
Могилы разрушаются, потомки уезжают из Петербурга и больше не могут за ними следить. Связь с местом теряется, многие люди не знают, где похоронены их предки. Но в какой-то момент жизни интерес к своим корням появляется.
Для всех тех, кто ищет своих предков, мы и описали уже половину Малоохтинского кладбища. Все данные будут доступны онлайн — вместе с фотографиями, расшифровками надписей и планами участков. Конечно, многие могилы будут в категории «неизвестный». Но я лично видела, как Мария Тычинина фиксировала данные с таких крестов, которых уже в следующем сезоне может не быть. Материальные источники исторического знания на удивление хрупки.
Витраж на Среднем проспекте ВО, 27
Ноябрь
Отмывать от четырех слоев краски огромный витраж 1909 года над трехметровой дверью было моей идеей. Я, кстати, жутко боюсь высоты. Оказалось, что страшно только первый час, и что как только из-под краски начинают показываться зеленые лепестки цветов, все фобии снимает как рукой.
Сложнее всего было отмывать витраж изнутри: мне, Алексею Шишкину и волонтеру «Газпром нефти» Ксюше Гладких пришлось работать по ночам, чтобы не мешать жителям дома входить и выходить в тесный тамбур между первой и второй дверью в парадную. Зато теперь одна из жительниц сама хочет заменить фанеру во второй фрамуге на прозрачное стекло, чтобы света в парадной стало еще больше.
Но самое ценное для меня в этом году то, что другие города начинают присоединяться к нашим акциям. Так, в Харькове команда отмыла целый холл небольшого особняка, облицованный плиткой начала ХХ века, а в Калининграде и области, кажется, скоро не останется ни единой несправедливо закрашенной архитектурной детали. А значит, 2020 не так уж и плох!
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