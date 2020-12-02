Реставрация витражей, печей, исторической плитки и консервация могилы: как в 2020 году краеведы «Гэнгъ» делали Петербурге лучше

Консервация могилы Курта Зигеля на Смоленском лютеранском кладбище вместе с реставрационной компанией «Ажио»

Февраль

Могила промышленника Курта Готфрида Зигеля — одна из самых впечатляющих на Смоленском лютеранском кладбище. Семейный мемориал Зигелей появился на рубеже 1900-1910-х годов. В первой половине ХХ века значительная часть декора была утрачена. В каменном основании пробили дыру — годами в могилу Зигеля скидывали мусор. Я еще студенткой несколько лет подряд устраивала субботники, но было ясно, что пока есть, куда бросить, мусора будет становиться все больше.

Осенью 2019 года мы обратились к главе КГИОП Сергею Макарову и представителям реставрационной фирмы «Ажио» с предложением очистить и законсервировать надгробие. Они легко согласились.⠀

После согласования работ со Специализированной службой Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела «Ажио» закрыла дыры в могиле временными щитами. Их мы заменим на аналогичные оригинальным, как только добьемся письменного согласия на работы от потомков Зигеля. Последние пока что с трудом понимают наш ярый интерес к могиле их предка.