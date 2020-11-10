Как и зачем команда краеведов «Гэнгъ» описывает Малоохтинское кладбище – и опубликует информацию о нем и других некрополях Петербурга и области

Зачем это нужно?

Я работаю генеалогом, то есть человеком, который составляет родословные. И постоянно сталкиваюсь с одной из главных проблем в российской генеалогии — это нехватка документов. Метрических книг, в которых есть информация о рождении, браке и смерти, сохранилось не так много, как хотелось бы, такая же проблема с «кладбищенскими» книгами. Многим людям, чтобы найти информацию хотя бы о дате рождения и смерти родственника, приходится ездить на кладбища. Я знаю случаи, когда таким образом узнавали, например, отчество предка. При этом нужно понимать, что кладбища уходят под землю — и даже эта информация стремительно исчезает.

В Калуге есть целый уезд, в котором вообще не сохранилось метрических книг. Но там есть девушка Мила Куликова, которая описывает местные кладбища и публикует эту информацию — возможно, единственную, которую об этих людях вообще можно найти. А во Владимире группа краеведов спасла Князь-Владимирское кладбище — в 1980-е его хотели снести. Они выявили там, например, могилы матери и сестер Ворошилова и двоюродного деда Льва Толстого. Во многом их опыт меня и вдохновил.

Люди теряли связь с родственниками из-за революции, войны и 1990-х, и многие даже не подозревают, что их предки похоронены в Петербурге. Поэтому мы хотим не только описать кладбище, но и опубликовать эту информацию в сети. Решили начать с Малоохтинского, потому что оно — одно из старейших в городе, там было много дореволюционных захоронений, и оно активно захоранивалось в блокаду. При этом даже если опись там проводилась, то очень давно. Так мы дадим людям шанс найти своих предков — мне кажется, это очень важно.