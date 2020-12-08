Суд признал незаконным разрешение на строительство второго спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, одним из доводов административных истцов являлась ссылка на нахождение спорного участка в составе территории ЗНОП, что препятствует размещению на данном участке объекта капитального строительства.

Также в ходе рассмотрения дела было установлено, что в постановление «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» были внесены изменения — земельный участок был отнесен к зоне ТРО-2 (спортивных сооружений с включением объектов инженерной инфраструктуры).

«Разрешение на строительство второй очереди спорткомплекса Нова Арена в Муринском парке признано незаконным! Ждем мотивировочной части решения Куйбышевского районного суда. Посмотрим, хватит ли наглости Госстройнадзору и застройщику «Анне Нове» подать апелляцию и снова пойти против жителей», — пишут защитники Муринского парка.