Суд признал незаконным разрешение на строительство второго спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке

Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным разрешение на строительство, выданное компании «Анна Нова» для строительства второго спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке. Суд обязал отменить данное разрешение.
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Фото: сообщество "За сохранение Муринского парка"
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, одним из доводов административных истцов являлась ссылка на нахождение спорного участка в составе территории ЗНОП, что препятствует размещению на данном участке объекта капитального строительства.
Также в ходе рассмотрения дела было установлено, что в постановление «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» были внесены изменения — земельный участок был отнесен к зоне ТРО-2 (спортивных сооружений с включением объектов инженерной инфраструктуры).
«Разрешение на строительство второй очереди спорткомплекса Нова Арена в Муринском парке признано незаконным! Ждем мотивировочной части решения Куйбышевского районного суда. Посмотрим, хватит ли наглости Госстройнадзору и застройщику «Анне Нове» подать апелляцию и снова пойти против жителей», — пишут защитники Муринского парка.
В 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса.
В июле 2019 года петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Позже защитники Муринского парка подали исковое судебное заявление с требованием обжаловать решение о застройке зеленой зоны.
В августе прошлого года более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки. В январе 2020 года петербуржцы собрали 6118 подписей против застройки Муринского парка, которые передали в Смольный губернатору города Александру Беглову. Минувшим летом в парке даже установили памятник деревьям Петербурга. Так горожане привлекали внимание к проблеме вырубки зеленых насаждений.
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