«Я готов идти дальше: хочу посадить целый лес!»: Сергей Семак — о создании зеленого Петербурга будущего

Редакция «Собака.ru» делает ежегодное исследование и премию «Петербург Будущего», посвященные урбанистике, экологии и социальной среде. Пока в Сколково только учат, что такое бирюзовая организация, в Петербурге уже есть фонд «Зеленый Петербург» — это главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, команда тактичного озеленения Plants for Friends во главе с Варварой Щербаковой, Екатериной Фалдиной, Екатериной Мининой и идеолог проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника. Вместе они уже превратили пустынный сквер на улице Марата в заросли астильбы, спиреи, щучки и бадана. Вход в Анненкирхе теперь лежит сквозь иргу, лапчатку, горную сосну и стефанандру. Запущен сайт фонда ozelenimvse.ru. А тем временем зеленопетербуржцы готовят проект по возвращению Адмиралтейскому району исторического цветущего облика, обсуждая с КГИОП перспективы высадки на канале Грибоедова деревьев. Чемпион России объединяется с городскими активистами, чтобы сделать город цветущим и зеленым. Что это, как не Петербург будущего?
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Фонд «Зеленый Петербург»: главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак и команда Plants for Friends: Варя Щербакова, Катя Фалдина, Филипп Пышный, Маша Шатунова, Егор Вояковский, Катя Венедиктова, Марина Матисова, Лера Софьина, Арина Чепиго, Женя Лисевич
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак присоединился к движению «Зеленый Петербург», потому что, без шуток, очень любит сажать деревья. Писательница Анна Семак открыла веганское кафе ASG в Севкабель Порту и запустила экологичный фэшн-бренд до того, как это стало модным. Совпадение? Не думаем. Мы попросили Анну поговорить с Сергеем — и вот обычный семейный грин-спич за тарелкой безглютеновых спагетти с дегидрированными сморчками и боулом с капустным гратеном. Петербург будущего — он такой!
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На Сергее: бомбер Celine, сорочка Balenciaga (все — ДЛТ)
Анна: Редакция «Собака.ru» рассказала мне, что придумала звание «профессиональный петербуржец», которое, независимо от места рождения, присваивается тому, кто вкладывает в развитие городской среды личное время и средства. Тебе оно достается за «Зеленый Петербург» и план озеленения Адмиралтейского района. Расскажи, с чего все началось?
Сергей: С того, что садоводство — настоящая страсть и стихия. Надеюсь, в будущем я смогу посвятить этому все свое время. Еще ребенком я пересаживал деревья из леса к нам на участок. И все они до сих пор растут и прекрасно себя чувствуют, хотя мне говорили, что ни за что не приживутся! Наверное, все зависит от энергетики. Ты сама соучастник того, что, только переехав на новое место, мы первым делом превращаем наш дом в тотальные джунгли! Когда команда Plants for Friends помогла нам с озеленением квартиры в Новой Голландии, я тут же задумался про двор, но ребята рассказали, что с городскими высадками все не так просто. Во‑первых — отсутствие узаконенного регламента действий для частных лиц. Во‑вторых — конфликт с эксплуатационными службами: из‑за проложенных сетей существуют зоны, где нельзя посадить дерево, — и они измеряются десятками метров. В‑третьих, сложная схема передача дерева на баланс города или ТСЖ — за каждым нужен уход. Мы познакомились с активистом Марией Тиникой, сражающейся за городскую растительность, — а когда общаешься с людьми, которые горят и пытаются сделать что‑то хорошее, то заражаешься их энтузиазмом. Вместе с Марией мы смотрели архивные фотографии и гравюры: на них Петербург предстает одним из самых зеленых городов Российской империи, набережные и бульвары просто утопали в зелени. Фотографии «было — стало» производят удручающее впечатление.
Анна: И ты решил помочь Петербургу, потому что к тебе скорее прислушаются?
Сергей: Можно бесконечно ругать кого угодно, но в любом деле стоит начать с себя. Если у тебя чуть больше возможностей, чем у других, этим необходимо пользоваться. Это же здорово: превратить дворы‑колодцы в секретные сады. Долгие пешие прогулки — моя слабость, и когда я иду вдоль набережной Мойки, то всегда поражает контраст между той частью, где растут старые липы, и той, где их не осталось, — трагически разные картинки. Так зародился план по озеленению Адмиралтейского района: мы предоставили администрации двенадцать конкретных идей, что можно сделать, и приложили исторические фотографии того, как раньше выглядели эти улицы.
Еще мы заняты разработкой пошаговой инструкции, что сделать жителю города, чтобы посадить дерево. Все должно быть просто и понятно. Сейчас нам важно договориться и прописать все законодательно. Мы уже провели встречи с администрацией города и района лично и в «зуме», пока была самоизоляция. Все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы двигаемся. В новом году точно будут проекты, которыми мы сможем похвастаться.
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Сумка Bottega Veneta (ДЛТ)
Анна: Что для тебя в разработке планов «Зеленого Петербурга» оказалось открытием, которое многим могло бы пригодиться в личной практике?
Сергей: То, что вместо газона гораздо эффективнее посадить многолетние злаки. Прекрасный пример — травяной сад Новой Голландии. Зачем нужен газон? Чтобы на нем сидеть! А если вдоль дома идет небольшая узкая полоска земли, то гораздо интереснее, красивее и в итоге перспективнее использовать многолетники. Да, на старте это дороже, но если посчитать три-четыре года эксплуатации, то они оказываются намного выгоднее. Газоны вытаптывают, за ними сложно следить, нужно все время их стричь. А сажают просто потому, что так принято десятилетиями. Чтобы поменять систему, нужно объяснить администрации, как может быть по-другому и почему это по-другому — хорошо.
Анна: Какая инициатива кажется тебе наиболее важной?
Сергей: Присвоить каждому дереву в центре Петербурга инвентарный номер. Иногда, чтобы установить, допустим, рекламный щит, дерево подпиливают, подсыпают в почву химию. Оно высыхает, а потом его просто спиливают. Сердце кровью обливается! И никто за это не отвечает. Мы хотим сделать так, чтобы на это место тут же по закону должны были высадить новое дерево — нужно дорожить каждым!
За деревьями в центре Петербурга вообще непросто ухаживать, учитывая особенности климата: зимой химикаты, которыми посыпают снег, попадают в почву, отчего деревья болеют. Иногда проще и правильнее что-то восстановить, чем согласовать новые места для посадки. Для корневых систем тоже есть решение, оно давно используется в других европейских странах: деревья растут в специальных кадках примерно десять лет, а потом заменяются. Так не повреждаются коммуникации, и корни защищены от вредных воздействий.
Анна: Деревья в кадках — это звучит дорого.
Сергей: Да, но нам готовы помогать. Дело ведь действительно доброе — даже растения нам часто дают бесплатно. Этим летом мы обустраивали сквер на улице Марата: моментально нашлись партнеры, предоставили материалы, а более ста добровольцев вызвались, чтобы помогать с посадкой. Настоящая командная работа! Нужен правильный импульс — и равнодушных не останется.
Отличная традиция: ты посадил дерево в сквере, а твои дети будут этим гордиться. Во многих городах есть именные скамейки: вот такая-то сделана на пожертвования семьи Ивановых — замечательный способ оставить о себе память.
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Пуховик Bottega Veneta, свитер и бадлон Ambush, джинсы и обувь Gucci (все — ДЛТ)
Анна: Помнишь, как мы с футболистами клуба сажали сосны в Удельном парке на базе «Зенита»? Мне кажется, это хорошая практика.
Сергей: Я готов идти дальше и хочу посадить целый лес! Как-то мы смотрели с тобой фильм «Соль земли» про фотографа Себастьяна Сальгадо: когда в Бразилии вырубили леса, образовалась практически пустыня. И Сальгадо своими силами, высаживая по дереву в день, полностью восстановил экосистему, вернулись звери, птицы — потрясающе мотивирует! Пожалуй, это моя мечта.
Анна: По крайней мере, в Петербурге часть твоей мечты реализована: не лес, конечно, но во дворе ресторана «Сад» на месте бывшего пустыря прекрасно растут груши, яблони, вишни, которые вы посадили.
Сергей: Да, и надо заметить, несмотря на климат, все они прекрасно прижились. Когда весной все это цветет — просто фантастика! Космическая красота! Я заметил, что и в северных широтах можно экспериментировать — в монастыре под Тихвином, где живет мой брат, вполне себе вызревает виноград, который я когда-то посадил. А какие там помидоры! Таких вкусных я нигде не ел!
Анна: Разбивать сады повсюду — точно наша семейная особенность. В нашем новом ресторане Secret Garden на Бали разрастается тропический сад, кафе ASG в Севкабель Порту превратилось в оранжерею, плодоносят теплица и грядки, которые ты немедленно устроил за городом, куда мы переехали этой весной!
Сергей: Думаю, через год-другой мы соберем полноценный урожай с наших плодовых деревьев. Ну и конечно, этим летом уже поспеют крыжовник, малина, смородина.
Анна: Мы точно не для журнала про садоводство сейчас разговариваем? Возвращаясь к профессиональному петербуржцу — а с чего непрофессиональному стоит начать свое движение в направлении этого статуса?
Сергей: С микрошагов. Посмотреть вокруг — на свою парадную, на свой двор. Недавно со мной произошел показательный случай. Я вышел вынести мусор, передо мной на улице мужчина допил бутылку пива и поставил ее на тротуар. Я молча подошел, взял ее в перчатках и положил к себе в мешок. Он меня догнал и извинился. Это так и работает. Не ругая никого — ни администрацию, ни соседа, — можно просто молча взять и сделать. Да, и не ждать благодарности, сделать не ради того, чтобы похвалили. Воспитывать собственную ответственность. Подавать созидательный пример. Для начала поставьте на свою лестничную клетку цветы — для всех на этаже.
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Фонд «Зеленый Петербург»: главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак и команда Plants for Friends: Варя Щербакова, Катя Фалдина, Филипп Пышный, Маша Шатунова, Егор Вояковский, Катя Венедиктова, Марина Матисова, Лера Софьина, Арина Чепиго, Женя Лисевич
Анна: Ты заметил, когда мы устроили цветник в парадной, как смягчилась соседка с непростым характером из коммунальной квартиры снизу? Она же теперь за ним ухаживает! Вообще люди подтягиваются. Когда тебя окружает красота — ты сам становишься лучше. И жить в центре Петербурга, не обращая внимания на красоту, просто невозможно.
Сергей: Раньше тратить средства на красоту вокруг себя считалось ненужным, вроде бы такой пережиток буржуазии: дорого, шик, роскошь. Чем скромнее и незаметнее, тем лучше. Не выделяться. Страх въелся в людей.
Анна: Да! В романе «Авиатор» Евгения Водолазкина был такой момент: когда квартиры уплотнили, пришел дворник и стал вбивать в прекрасную лепнину ржавые гвозди под гнилые доски, чтобы разделить комнаты, а главный герой недоумевал, как в это зефирное творение можно вбивать кривое железо. Это такой символ переломной эпохи, когда все было поругано, растоптано и заколочено. Но человеку свойственно в какой-то момент просыпаться и будто бы стирать пыль — тренировать глаз красотой. А любовь к этому городу как у тебя сложилась?
Сергей: Как обычно — с первого взгляда. Моментально! На уровне внутреннего восприятия, тонкого ощущения. Я сразу понял, что это мой город. Почувствовал, что ритм, сердцебиение Петербурга пульсируют в унисон с моим. Здесь есть всё: история, романтика, архитектура, культура и даже отношения между людьми другие. Я давно хотел жить в Петербурге, но по профессиональным причинам долго не складывалось. А как классно было, когда мы убегали сюда хоть на день из Москвы! Стояли в диких пробках на старом шоссе или ехали ночными поездами (не было никаких сапсанов или суперсовременной трассы) — я с восторгом вспоминаю то время.
Анна: В самый первый раз мы остановились в маленьком отеле на набережной Мойки, взяли там лодку, в какой-то момент я подняла глаза, а над нами проплывал храм Спаса на Крови. У меня мурашки до сих пор — я не понимаю, как могла возникнуть такая рукотворная красота. Это впечатление — непередаваемого величия архитектуры — живо во мне до сих пор. И конечно же я влюбилась в эти лодочные маршруты, шелест волн на Неве.
Сергей: Зато теперь у тебя есть права на управление маломерными судами. Ведь существует два Петербурга — пешеходный и водный. С Невы и каналов ты не видишь автомобильного движения, людей — и тебе открывается подлинный замысел города. Можно ведь еще обогнуть стадион и Лахта Центр — это отдельное путешествие в будущее, совершенно другая футуристичная архитектура.
Анна: Меня попросили задать вопрос, как мы провели странный 2020 год.
Сергей: Мне кажется, мы неплохо справились. Тренировки по «зуму», как ни странно, нас как-то сблизили: я увидел, кто и как живет из молодых игроков: кто-то занимался в гардеробе, кто-то на балконе. Вообще все обратили внимание на то, как выглядит их дом, город, страна. Плюс проверка общества на социальную и личную ответственность: насколько ты готов жертвовать своими интересами и привычками, чтобы не заболели, может быть, совсем незнакомые тебе люди. Мы провели это время вместе и были счастливы. Узнали классные места в Ленобласти, куда можно отправиться и припасть к деревьям. Мы стали ценить то, что у нас есть. И поняли, что Петербург — самый прекрасный город на Земле.
Текст: Ксения Гощицкая, Ольга Угарова
Фото: Яна Давыдова
Худрук: Яна Милорадовская
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистенты стилиста: Анна Помыканова, Капитолина Смирнова
Визаж и волосы: Алена Кондратьева
Ассистент визажиста: Ольга Колесованиями
Свет: Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
Благодарим Севкабель Порт за помощь в организации и проведении съемки. Отдельная благодарность Anna’s Secret Garden Cafe за помощь в организации.
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