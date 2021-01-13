«Я готов идти дальше: хочу посадить целый лес!»: Сергей Семак — о создании зеленого Петербурга будущего

Анна: Редакция «Собака.ru» рассказала мне, что придумала звание «профессиональный петербуржец», которое, независимо от места рождения, присваивается тому, кто вкладывает в развитие городской среды личное время и средства. Тебе оно достается за «Зеленый Петербург» и план озеленения Адмиралтейского района. Расскажи, с чего все началось?

Сергей: С того, что садоводство — настоящая страсть и стихия. Надеюсь, в будущем я смогу посвятить этому все свое время. Еще ребенком я пересаживал деревья из леса к нам на участок. И все они до сих пор растут и прекрасно себя чувствуют, хотя мне говорили, что ни за что не приживутся! Наверное, все зависит от энергетики. Ты сама соучастник того, что, только переехав на новое место, мы первым делом превращаем наш дом в тотальные джунгли! Когда команда Plants for Friends помогла нам с озеленением квартиры в Новой Голландии, я тут же задумался про двор, но ребята рассказали, что с городскими высадками все не так просто. Во‑первых — отсутствие узаконенного регламента действий для частных лиц. Во‑вторых — конфликт с эксплуатационными службами: из‑за проложенных сетей существуют зоны, где нельзя посадить дерево, — и они измеряются десятками метров. В‑третьих, сложная схема передача дерева на баланс города или ТСЖ — за каждым нужен уход. Мы познакомились с активистом Марией Тиникой, сражающейся за городскую растительность, — а когда общаешься с людьми, которые горят и пытаются сделать что‑то хорошее, то заражаешься их энтузиазмом. Вместе с Марией мы смотрели архивные фотографии и гравюры: на них Петербург предстает одним из самых зеленых городов Российской империи, набережные и бульвары просто утопали в зелени. Фотографии «было — стало» производят удручающее впечатление.

Анна: И ты решил помочь Петербургу, потому что к тебе скорее прислушаются?

Сергей: Можно бесконечно ругать кого угодно, но в любом деле стоит начать с себя. Если у тебя чуть больше возможностей, чем у других, этим необходимо пользоваться. Это же здорово: превратить дворы‑колодцы в секретные сады. Долгие пешие прогулки — моя слабость, и когда я иду вдоль набережной Мойки, то всегда поражает контраст между той частью, где растут старые липы, и той, где их не осталось, — трагически разные картинки. Так зародился план по озеленению Адмиралтейского района: мы предоставили администрации двенадцать конкретных идей, что можно сделать, и приложили исторические фотографии того, как раньше выглядели эти улицы.

Еще мы заняты разработкой пошаговой инструкции, что сделать жителю города, чтобы посадить дерево. Все должно быть просто и понятно. Сейчас нам важно договориться и прописать все законодательно. Мы уже провели встречи с администрацией города и района лично и в «зуме», пока была самоизоляция. Все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы двигаемся. В новом году точно будут проекты, которыми мы сможем похвастаться.