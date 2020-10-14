Как семья Кулешовых меняет Петербург: от создания благотворительного магазина «Спасибо!» до парков на парковках

Юля, ты — пионер социального предпринимательства в России: в 2010 году открыла благотворительный магазин «Спасибо!». Тогда ничего подобного в стране не было. Как он появился?

У меня простая семья и возможности покупать классные вещи не было — долго я одевалась на Троицком рынке и Апрашке. В подростковом возрасте это стало совсем провалом, я искала варианты — и нашла секонд-хенды. Выглядели и пахли они устрашающе, зато там можно было найти классные вещи.

Уже учась в Университете культуры и искусств, я поехала в Лондон и познакомилась там с таким явлением, как благотворительные магазины: люди отдавали вещи в пользу бездомных животных, онкобольных, пожилых. Магазины были рассыпаны по главным улицам — представить себе что-то подобное на Невском было невозможно. Я была в восторге: можно недорого купить симпатичную одежду, а деньги еще и на благотворительность идут. В России тогда, собирая деньги на что-то хорошее, давили на жалость или уговаривали — а тут была помощь в позитивном ключе.

В 2009 году я начала пытаться делать подобное у нас. Но этот формат был непонятен ни проверяющим органам, ни покупателям, многие возмущались: «Как можно продавать то, что отдали бесплатно», искали подвох. Когда мы с партнерами открыли первый магазин в подвале на 9‑й Советской, на нас наслали отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Мы ничего не знали — как в игре, сняли бетонную коробку, напихали туда вещей, повесили ценники и сказали: «Это магазин». Потребовались годы, чтобы «Спасибо!» поняли и полюбили. Сейчас название магазина стало нарицательным, все вокруг говорят: «Отдам вещи в "Спасибо!"», как о чем-то бытовом и повседневном.

Сначала мы отвели под магазин 25 квадратных метров, но через два месяца уже не могли зайти в это помещение — все было завалено гигантскими мешками с одеждой. Через полтора года я поняла, что «Спасибо!» с трудом сводит концы с концами и ­особенно помогать деньгами благотворительным ­организациям не получается — мы переводили фондам максимум 15 000 рублей в месяц. У меня все это время не было зарплаты, приходилось подрабатывать. Я очень устала — усилий масса, а выхлоп маленький. Тогда же мне пришел положительный ответ из Сорбонны — я могла поехать в Париж изучать кино. Но я посмотрела на свой ­темный, заваленный одеждой подвал и выбрала его, а не Францию, — это был мой проект, я не могла его бросить.

В 2012 году я поняла, что «Спасибо!» должен быть сетью — иначе ему не выжить. А через год у нас появился инвестор из венчурного фонда. К тому моменту оборот одежды был 40 тонн в месяц, открылись точки на Васильевском, Чкаловской. В 2018 году мы перечисляли благотворительным фондам уже не 15 тысяч. Мы стали таким Христофором Колумбом: другие благотворительные магазины открылись во многих российских городах, в Казахстане, на Украине, в Беларуси.