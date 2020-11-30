История из первых рук: 6 блогов петербургских домов, на которые стоит подписаться

Все больше петербуржцев интересуются историей своего дома и объединяются с соседями, чтобы решать его актуальные проблемы. Один из инструментов на этом пути — создание страницы здания в социальных сетях. «Собака.ru» собрала шесть таких блогов, чтобы вы могли узнавать о прошлом и настоящем исторических домов Петербурга из первых рук — от их жильцов.
Дом Бака
Кирочная ул., 24
Галина Сухарева, Алла Ломб, Марина Жукова: «Блог помогает привлекать неравнодушных, находить помощников и друзей, собирать средства на реставрацию, рассказывать о проблемах и быстрее их решать, доносить информацию до широкого круга петербуржцев и представителей власти, делать то, что кажется невозможным, формировать бережное отношение к аутентичности, красоте, ценности деталей, вдохновлять других.
Мы записываем историю дома настоящего и вспоминаем прошлое. Мы уверены: чтобы двигаться дальше – нужно помнить, кем мы были. Это дает любовь к тому, что тебя окружает, и возможность разбудить интерес к истории и сделать ее более личной, прививает ответственность за сегодняшний день и способность влиять на происходящее.
Сообщество Дома Бака — первое в петербургском публичном пространстве, мы существуем с 2013 года и продолжаем развивать наш проект. Мы рады, что наш опыт стал популярным и помогает другим домам».
Дом Бассейного товарищества
Некрасова ул., 58-60
Греческий пр., 10-12
Фонтанная ул., 3-5
Евгения Брейтшпрехер: «Я начала вести блог, потому что очень люблю свой дом. Я хотела в нем жить, еще когда была маленькой: на месте ресторана Animals тогда был магазин «Ткани», в который ходила вместе с бабушкой. Купила квартиру в Доме Бассейного товарищества я еще в 2001 году.
В какой-то момент я была недовольна нашей управляющей компанией, и чтобы ее поменять, нужно было объединиться с соседями. Для этого я и завела блог — так получилось познакомиться с теми, кто также, как и я, выбрал это место для жизни не случайно. Нас объединяет любовь к дому, мы хотим, чтобы и наши дети здесь жили. Поэтому мы с помощью страницы в Instagram создаем атмосферу добрососедства, любви и красоты.
В нашем доме, например, располагается фонд «Апрель», который помогает детям в трудной ситуации. А мы помогаем им — когда нужно найти настройщика принтера или сделать репост. Вместе мы будем сажать у дома липы, на них мы частично скинулись сами, а частично собрали донейшен с помощью блога.
Для нас важно показывать детали дома — их не увидишь, пробегая мимо. Архитектура у нас богатая, барельефы не всегда видно, а крупные фотографии показывают любовь в мелочах».
Дом Колышко на Чкаловском
Чкаловский пр., 16
Юлия Гладенко: «Наш дом является выявленным объектом культурного наследия. Изначально, с 1902 по 1904 годы, здесь располагался театр Неметти, который перестроили в жилой дом.
Многие люди не знают историю своего дома, не ценят его исторический облик. Блог помогает перенести их из времен евроремонта во времена истории и культуры. Мне кажется, это помогает смотреть на облик здания по-другому, дает понимание, как ценны задуманные архитектором детали. Возможно, при очередном ремонте это мотивирует человека выполнить все работы с уважением к историческому облику.
Наша главная цель — создать совет дома и забрать его из цепких лап жилкомсервиса, на работу которого невозможно смотреть без слез. Поэтому мы пытаемся объединить соседей и призвать их принимать участие в улучшении места, где они живут».
Доходный Дом Елисеева
ул. Ломоносова, 14
Елена Фидель: «Доходный дом Елисеевых появился благодаря двум гениальным людям прошлого столетия. Заказчиком стал купец первой гильдии Г. Г. Елисеев, а архитектором — новатор Г. В. Барановский. Это было, как бы мы сейчас сказали, жилье премиум-класса.
Парадная понесла потери в девяностых, но не потеряла прежнего великолепия — сохранился фрагмент подлинного камина, витражи из боркского стекла, которые создают неповторимую солнечную атмосферу, винтовая лестница, круглая шахта лифта (таких осталось в Петербурге не более пяти). Этой красоте более ста лет.
Мы ведем блог для привлечения туристов: они знакомятся с историей города, а мы получаем дивиденды в виде оплаты за вход в парадную. Эти деньги идут на благоустройства дома и реставрацию».
Дом Дурдина
Обводного наб.к., 50
Лиговский пр., 130
Диана Борисова: «Мой блог — это почти исследовательская работа. Я собираю информацию о доме с самой большой деревянной башней в Петербурге и об одном из самых недооцененных районов города — Лиговке. Поэтому я рассказываю об архитектуре и событиях Лиговского проспекта и ближайших улиц и о жизни дома Дурдина. Надеюсь, со временем благодаря этой странице сформируется комьюнити района, которое ему так необходимо. Тогда мы сможем, например, оперативно передавать друг другу информацию о выброшенных дореволюционных дверях — как это уже сейчас работает в некоторых других районах. Моя мечта — чтобы взгляд на этот район изменился, надеюсь, когда-нибудь «Лиговка» будет звучать так же гордо, как «Петроградская сторона». Нашему району тоже есть, что показать.
Мне кажется, популяризация района сможет дать хорошие плоды. Сейчас я заканчиваю рисовать путеводитель, в который вошли самые интересные здания округи. Иногда приходилось искать никому неизвестную информацию, например, какой дом самый старый на Лиговке. Из забавного: мы ходили измерять здания для определения самого узкого из них.
Я хочу замолвить еще одно слово про старый (а точнее дореволюционный) фонд и обратить внимание на архитектурные памятники Лиговки. Хочу донести мысль о том, что Лиговка — это интересно, а старинные дома нужно сохранять».
Дом Ф.Г.Бажанова
ул. Марата 72
Вадим Чернов: «Задача блога — привлечь дополнительное внимание к проблемам нашего дома, его истории. Сейчас люди в Петербурге стали больше интересоваться домами, в которых живут, восстанавливают двери и парадные — это тенденция. Меня вдохновляет пример Дома Бака — они объединились с жильцами, сделали расчетный счет, производят мерч, собирают деньги на реставрацию. В будущем я бы хотел делать также.
Каждый день мы с соседями сталкиваемся с тем, что жилкомсервис нам не помогает, хотя по закону они должны решать проблемы дома. Надеюсь, что блог поможет это изменить».
Текст: Анна Остроухова
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