История из первых рук: 6 блогов петербургских домов, на которые стоит подписаться

Евгения Брейтшпрехер: «Я начала вести блог, потому что очень люблю свой дом. Я хотела в нем жить, еще когда была маленькой: на месте ресторана Animals тогда был магазин «Ткани», в который ходила вместе с бабушкой. Купила квартиру в Доме Бассейного товарищества я еще в 2001 году.

В какой-то момент я была недовольна нашей управляющей компанией, и чтобы ее поменять, нужно было объединиться с соседями. Для этого я и завела блог — так получилось познакомиться с теми, кто также, как и я, выбрал это место для жизни не случайно. Нас объединяет любовь к дому, мы хотим, чтобы и наши дети здесь жили. Поэтому мы с помощью страницы в Instagram создаем атмосферу добрососедства, любви и красоты.

В нашем доме, например, располагается фонд «Апрель», который помогает детям в трудной ситуации. А мы помогаем им — когда нужно найти настройщика принтера или сделать репост. Вместе мы будем сажать у дома липы, на них мы частично скинулись сами, а частично собрали донейшен с помощью блога.

Для нас важно показывать детали дома — их не увидишь, пробегая мимо. Архитектура у нас богатая, барельефы не всегда видно, а крупные фотографии показывают любовь в мелочах».