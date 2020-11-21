Беглов: более 40 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса на дому

Как считает губернатор города, эпидситуация остается напряженной, но контролируемой. При этом нагрузка на систему здравоохранения довольна высокая, добавил Беглов.

«Сегодня только на амбулаторном лечении 43 тысячи человек. Привлекаем волонтеров. Закрепляем за каждым по 20-30 человек», — отметил он. По словам губернатора, волонтеры собирают информацию о лечащихся дома по телефону, а затем передают данные в поликлинику.

Также он сказал, что к росту заболеваний COVID-19 в городе начали готовиться еще летом. На сегодняшний день число коек для пациентов с коронавирусом составляет почти 12 тысяч. Сейчас началось строительство стационаров-трансформеров, а в декабре появятся еще более 1000 коек.