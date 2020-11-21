Беглов: более 40 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса на дому

Губернатор города Александр Беглов рассказал в прямом эфире телеканала «Россия-24» о том, что 43 тысячи жителей Петербурга лечатся от коронавируса на дому. Об этом сообщается на сайте Смольного.
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Фото: Shutterstock
Как считает губернатор города, эпидситуация остается напряженной, но контролируемой. При этом нагрузка на систему здравоохранения довольна высокая, добавил Беглов.
«Сегодня только на амбулаторном лечении 43 тысячи человек. Привлекаем волонтеров. Закрепляем за каждым по 20-30 человек», — отметил он. По словам губернатора, волонтеры собирают информацию о лечащихся дома по телефону, а затем передают данные в поликлинику.
Также он сказал, что к росту заболеваний COVID-19 в городе начали готовиться еще летом. На сегодняшний день число коек для пациентов с коронавирусом составляет почти 12 тысяч. Сейчас началось строительство стационаров-трансформеров, а в декабре появятся еще более 1000 коек.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 64 тысяч, в Москве — 547 тысяч, в Петербурге — 95 тысяч, в Ленинградской области — 15 тысяч, в мире — 56 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года. С 23 ноября в Петербурге вводятся дополнительные ограничения, которые коснулись кинотеатров и театральных залов, спортивных мероприятий, работы кафе на территории ТЦ.
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