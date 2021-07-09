Новый ресторан Димы Блинова, итальянская столовая Арслана Бердиева (Birch) и еще 4 грандиозных открытия этого лета в Петербурге

Новая еда в городе! Соблюдаем локальный гастропатриотизм и рассказываем, что где есть в Петербурге этим летом: 6 главных ресторанных открытий купального сезона и 9 самых громких уже свершившихся.
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Алексей Алексеев (рубашка и брюки Gucci, все — ДЛТ); Дмитрий Блинов (рубашка Jacquemus, брюки Gucci, все — ДЛТ)
Recolte
Впервые в истории глава Duo Band Дима Блинов приглашает состоявшегося шефа в свой новый проект: над Harvest строится французский ресторан с роскошным винным баром, фарфором, хрусталем и авторской кухней Алексея Алексеева, шеф-повара периферийного (но успешного!) Nordic, мастера фантастически красивых подач. За интерьер, как и всегда в ресторанах Duo Band, отвечает Алексей Пенюк: будут зоны и с высокой посадкой, и с низкими диванчиками около журнальных столиков.
|пр. Добролюбова, 11
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Владимир Николаев (худи Balenciaga, ДЛТ); Алексей Микконен (Balenciaga, ДЛТ); Иван Ляшук (рубашка и брюки Balenciaga, все — ДЛТ); Александр Плеханов (поло Gucci, свитшот Stone Island, все — ДЛТ)
Oy! Bar
Владимир Николаев, Иван Ляшук, Саша Плеханов и Леша Микконен — изысканные панки от коктейльной гастрономии — запускают паб на улице Ломоносова под лозунгом «Устрицы — наш новый стритфуд!». Парой к моллюскам из Ирландии с ферментированными соусами избраны крепкие коктейли типа сухого мартини, ледяное пиво и вино. Бар на 27 мест украсит треск аудиокассет, коллекция пленочных фотографий, тусовка интеллигентов и артистически настроенных элементов.
|ул. Ломоносова, 3
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Sea, Signora
Антонио Фреза вместе с бизнесменом Аркадием Пекаревским возводит сифуд-ресторан на 1000 кв. метрах дома Вревских на Большой Морской, напротив Jerome. Внутри и рыбная лавка, и ледники с аквариумами с сотней африканских цихлид, и лигурийский мрамор. Готовить скампи, вонголе, морских петушков и тюрбо Фреза обещает так, чтобы одобрила его сицилийская бабушка. Кстати, лето в Геленджике никогда не будет прежним: вот-вот запустится южная «Синьора» на Толстом мысу.
|ул. Большая Морская, 30
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Osteria Betulla
Хезрет-Арслан Бердиев, похоже, высаживает березовую рощу: скоро на пересечении Греческого проспекта и 9-й Советской улицы заработает остерия Betulla («береза» с итальянского) — второй самостоятельный проект после Birch («береза» с английского). Команда называет ее «столовой в подвале», а мы ожидаем хороший выбор вина и погреб, куда будут водить экскурсии, а также образцовую итальянскую еду, с которой у Арслана проблем нет — отлично помним его работу в Percorso.
|Греческий пр., 29
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«Рубинштейн»
Гранд-реопенинг главного места светских встреч состоится в июле: до декабря кафе «Рубинштейн» было соседом МДТ, а теперь Эдуард Мурадян, Митя Борисов и Наталья Плеханова заняли помещение рядом с БДТ на набережной Фонтанки. Шефом назначили Глеба Герасимова, ученика Олеси Дробот из «ЕМ». Три дизайнера (Александр Бродский! Михаил Бархин! Максим Лангуев!) и три концепции — реинкарнация бара «Митя», общий зал с меню а-ля карт и файн-дайнинг «Гостиная».
|Наб. реки Фонтанки, 67/69
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Василеостровский рынок
В августе команда Subzero откроет итальянский Numero Zero на втором этаже продуктовой зоны, кухню ставит Илья Бурнасов, чья сверхпопулярная римская пиццерия с февраля кормит улицу Маяковского; «ФУТУРА» запустит (уже!) бистро в новом формате с заквасочным тартином, грилд чизом и бутербродами. Стартовать готовится еще и La Salumeria с прошутто, салями, манцо тоннато и просекко — все от команды «Прошуттерии» в Озерном переулке.
|Большой проспект В.О., 16/14б
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9 главных (уже случившихся) ресторанных открытий
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Слева направо: Алиса Дмитриева (платье Ermanno Firenze,ДЛТ); Маша Гарбут (платье Bottega Veneta, ДЛТ); Кирилл Сергеев (пиджак Gucci, ДЛТ), рубашка Roma Uvarov Design); Руслан Закиров (кардиган и панама Gucci, ДЛТ); Медея Цикаришвили (платье Philosophy Di Lorenzo Serafini, панама Gucci, все — ДЛТ); Паша Чернышов (пиджак и сорочка Gucci, ДЛТ)
Cruise от Kuznya House
Номинацию «Лучшая прогулка по рекам Петербурга», безусловно, забирает двухпалубное судно с винтажной мебелью и роялем: этим плавучим кафешантаном управляет команда Маши Гарбут и Кирилла Сергеева, знакомым нам по Kuznya в Новой Голландии. Уходим в рейс 5 раз в день: от дневного вояжа с коктейлями на лежаках верхней палубы до вечерних акустических концертов и ночных вечеринок (танцы на фоне разводных мостов — новая опция петербургского лета!). Шеф Руслан Закиров придумал круизное меню со свежайшей сырой рыбой, крокетами, тако и тартаром, местная палома — пример для подражания!
|Английская наб., 56
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Мария Дементьева (пиджак и шорты Ralph Lauren, ДЛТ); Назар Коломиец (комбинезон Citizens of Humanity,ДЛТ); Андрей Ермишкин (комбинезон Citizens of Humanity, ДЛТ)
Saro
На шеф-повара Машу Дементьеву мы ставили еще в 2019 году (она была финалисткой нашей премии), и не зря! В первом собственном проекте Мария радует комфортной и деликатной авторской кухней: жареная полента с козьим сыром шевр и ароматными узбекскими томатами, мортаделла с домашней рикоттой, фланк стейк с пекорино и хрустящей цветной капустой. Saro — красивый ресторан с гигантскими окнами, выходящими на Лазаревский мост, террасой под березами и молодой командой во главе с управляющим Назаром Коломийцем и сомелье Андреем Ермишкиным, выходцами из Jerome и Ezo Izakaya.
|наб. Адмирала Лазарева, 22
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Nino
Архитекторы из DA Bureau, построившие эпохальные Birch и Cococo Bistro, решили войти в ресторанный бизнес максимально и вместе с Лешей Крыловым и Сашей Прокофьевым («Компания», Gastroli, Jungle) открыли ресторан-квартиру c коммунальной кухней Грузии, Греции и Израиля. Двор со столетней лозой, застекленный чердак с видом на арт Покраса Лампаса, «дождик» из алой фольги под потолком и старое фортепиано — здесь очень атмосферно. Берите грузинский оранж, свежеиспеченную лепешку или шоти и все намазки сразу: образцовый хумус, дзадзики, крем из баклажанов и тирокафтери — дип из печеных перцев рамиро и йогурта.
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наб. канала Грибоедова, 18-20
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Tagliatella Caffe
Игорь Зернов, Артем Перук, Николай Киселев, чей El Copitas Bar уже в тридцатке лучших в мире, открыли проитальянскую «Тальятеллу» во дворе-колодце на Литейном. В баре работают только девушки (в белых пиджаках!): смешивают аперитивные коктейли и выносят тонкую пиццу с грушей, горгонзолой и трюфелем и качо-э-пепе. Наш главный краш — фонтан с негрони по имени Олег (у него даже есть свой инстаграм!), к которому особенно хорошо припасть в аперитивные часы: с 16 до 19 заказывайте коктейль и набирайте пармскую ветчину, пармезан и домашние вяленые томаты с артишоками, разложенные вокруг фонтана.
|Литейный пр., 61
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Bazar Kebap
В Новой Голландии этим летом появился редкий турецкий поп-ап от команды Bekitzer: уличное кафе с пестрым навесом и аутентичными фонариками, специально для которого пригласили шефа Семиха Йигита из древнего города Кютахья. Заказываем метровый поднос с кебабами из баранины или телятины и все мезе: чи-кефте, аджалиезме, хумусом, дзадзики и торши.
|наб. Адмиралтейского канала, д. 2
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Кафе «Кино» и ресторан «Аквариум» на «Ленфильме»
Специалист по правильной атмосфере Ринат Умяров на этот раз взялся за «Ленфильм». В мае тут открылось «Кино» — первое приличное кафе при кинотеатре без попкорна, но с коктейлями и крепким. С собой в зал можно взять буррито или пельмени с говядиной и шпинатом, слепленные в «Ларисочной» в Комарово, и остаться после на афтепати. И новость-молния! В августе на территории киностудии появится средиземноморский ресторан «Аквариум» (сто лет назад здесь был одноименный увеселительный театр-сад!).
|Каменноостровский пр., 10
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Self Edge Japanese
Рядом с бельгийским «Траппистом» на Радищева появился Self Edge Japanese — первый азиатский проект Dreamteam. Оформлял пространство Алексей Пенюк, чья подпись стоит и под Harvest с Duo. Среди эстетской ореховой мебели и винтажных буфетов на расписной японской посуде летают тунец блюфин, желтохвост хамачи из Хоккайдо и сладкая креветка ботан. Берите сашими или нигири и не забывайте про саке: здесь целая коллекция, и ни один из образцов не подается теплым.
|ул. Радищева, 34
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Ognivo
Самое масштабное открытие года! Андрей Перцев занял пространство 1200 кв. метров в цеху подковно-гвоздильного завода Посселя на Васильевском острове. Теперь там итальянский двухэтажный ресторан с аллеей столетних олив, трехметровым грилем, тончайшей пиццей, стейками и осьминогом на открытом огне. Во внутреннем дворе бьет фонтан и строится летняя терраса.
|Малый проспект В.О., 57
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«Каток и скрипка»
Саша Варданян (Union, Animals) и Юра Кулаев («Небо и вино», Woodbar) открыли шашлычную новой волны и тут же перепридумали важнейшую гастрономическую скрепу: готовят на мангале 10 видов шашлыка, лаваш в тандыре, выносят мезе, правильное вино и райские яблочки. Залы разделены на ресторанный с роялем, хендмейд-светильниками из саджей и висящими коврами и бар-бистро с коралловой плиткой и барной стойкой.
|Каменноостровский пр., 11
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Фото: Яна Давыдова
Худрук: Яна Милорадовская
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Инга Рачкова
Свет: Иван Волков Skypoint
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