Новый ресторан Димы Блинова, итальянская столовая Арслана Бердиева (Birch) и еще 4 грандиозных открытия этого лета в Петербурге

Специалист по правильной атмосфере Ринат Умяров на этот раз взялся за «Ленфильм». В мае тут открылось «Кино» — первое приличное кафе при кинотеатре без попкорна, но с коктейлями и крепким. С собой в зал можно взять буррито или пельмени с говядиной и шпинатом, слепленные в «Ларисочной» в Комарово, и остаться после на афтепати. И новость-молния! В августе на территории киностудии появится средиземноморский ресторан «Аквариум» (сто лет назад здесь был одноименный увеселительный театр-сад!).

Каменноостровский пр., 10

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