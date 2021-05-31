Турецкая кебабная Bazar Kebap от команды Bekitzer открылась в Новой Голландии

В Новой Голландии открылось уличное кафе Bazar Kebap с настоящими турецкими kebapçı. Летний поп-ап проект создали Илья Базарский и Павел Штейнлухт («Бекицер», «Бабагануш», SocialClub).

Шеф-повар Семих Йигит (родом из древнего города Кютахья) включил в меню 8 видов кебаба на открытом огне: из баранины (есть острый, с паприкой или фисташкой), телятины и курицы. Также можно заказать мезе с домашними питами: чикёфте, аджалиезме, хумус, дзадзики, торши, мутабаль.

Кафе расположено в «тупике» между зданием Kuznya House и корпусом 17 и украшено зеленым навесом с традиционными фонариками.