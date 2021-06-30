Пельмени и коктейли с собой на сеанс! Что такое «Кино» на «Ленфильме» сегодня?

«Ленфильм» переживает тектонические изменения: на территории уже работает кафе «Кино», спродюсированное Ринатом Умяровым и стихийно открывшееся 4 мая — в этот день (1896 год) в Петербурге в развлекательном саду-театре «Аквариум» впервые дали коммерческий показ фильмов братьев Люмьер.

В августе здесь откроется средиземноморский ресторан «Аквариум» — реминисценция исторической увеселительной территории сада. Сейчас в помещении, в котором был бар, связанный с основным залом лестницей, оборудована столовая для сотрудников киностудии (лестницу и дверь вернут, столовую оставят – проход будет осуществляться через ресторан).