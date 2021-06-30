Пельмени и коктейли с собой на сеанс! Что такое «Кино» на «Ленфильме» сегодня?

Мы всю жизнь мечтали, чтобы в кино, где показывают и документалки Парфенова, и шедевры Скорсезе, давали и пельмени с буррито, и коктейли с крепким вместо колы с попкорном. Так ведь сбылось! На «Ленфильме» теперь работает кафе «Кино», в котором можно провести вечер до показа, взять с собой все, что угодно в зал и остаться на афтепати после.
«Ленфильм» переживает тектонические изменения: на территории уже работает кафе «Кино», спродюсированное Ринатом Умяровым и стихийно открывшееся 4 мая — в этот день (1896 год) в Петербурге в развлекательном саду-театре «Аквариум» впервые дали коммерческий показ фильмов братьев Люмьер.
В августе здесь откроется средиземноморский ресторан «Аквариум» — реминисценция исторической увеселительной территории сада. Сейчас в помещении, в котором был бар, связанный с основным залом лестницей, оборудована столовая для сотрудников киностудии (лестницу и дверь вернут, столовую оставят – проход будет осуществляться через ресторан).
Нынешнее «Кино» положено вместо работавшего долгое время на третьем этаже киностудии кафе «Дранковъ» с темно-серым оформлением, пластиковыми окнами, бордовой мебелью и белыми барельефами на белых же стенах. Интерьером занималась Кира Гришина, подарившая нам дизайн «Подписных изданий», «Дома быта», Merula и их винного двора. Сейчас тут сталинский ампир, ковер в цветочек, портрет Дранкова и вид из окон, который стал и внутренней декорацией.
Заведение — совсем не про еду, а больше про выпивку (экстенсивная часть меню как раз алкогольная). С собой на сеанс (даже ночной!) в зал можно взять все, что угодно из меню: крепкое, вино, коктейли и закуски.
Из съестного подают фалафель, буррито в образцово хрустящем лаваше, хумус с кедровыми орешками, окрошку на кефире и пельмени с говядиной и шпинатом, которые лепят в дружественной «Ларисочной» в Комарово, а жарят на месте. Кстати, все в одноразовой посуде.
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