Subzero, «Футура», салумерия и Raw to Go: на Василеостровском рынке запускается 4 новых проекта

В августе на Василеостровском рынке запустятся еще 4 ресторанных проекта: Numero Zero от команды Subzero, La Salumeria, «Футура» и Raw to Go.
- Команда Subzero открывает итальянский ресторан Numero Zero на 60 посадочных мест, который расположится на втором этаже продуктовой части рынка. Во дворе построят летнюю террасу с дополнительными посадочными местами. Бренд-шефом выступает Илья Бурнасов, зимой запустивший свой первый проект с римской пиццей на ул. Маяковского — Pizza Point.
- Борис Тимчук, совладелец бара «Прошуттерия» в Озерном переулке, на рынке создает La Salumeria. Это лавка мясных деликатесов с прошутто, салями, манцо тоннато, коппой и бурратой с запеченными перцами. В меню напитков традиционные европейские вина, хуго и чинар тоник.
- «Футура» создает угол со своей выпечкой, тартином на закваске, комбучей, грилд чизом и придуманными специально для новой точки бутербродами.
- Raw to Go высаживаются в Петербурге прямиком из московского «Депо». Бургеры, роллы, кебаб и даже оливье — все веганское.
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