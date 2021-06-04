Все на борт! Kuznya House запустили двухпалубный корабль с коктейлями, вечеринками и гастрономией

Kuznya House запустили проект Cruise — двухпалубный корабль с гастрономией, баром, дневной и ночной музыкальной программой, танцами и салонными вечерами с роялем. На верхней палубе гостей ждут коктейли и лежаки, а на нижней — полноценная кухня, сидячие зоны с винтажной мебелью, немецкий кабинетный рояль 1979 года, концерты, и танцевальные программы (музыку курирует Кирилл Сергеев). Шеф-повар Руслан Закиров подготовил специальное круизное меню с акцентом на сезонные продукты, локальную рыбу, овощи и зелень.

Лайнер базируется на Английской набережной, 28, а вход на борт осуществляется по билетам, кроме утренних завтраков, когда корабль на стоянке (с 10 до 12). Режим работы на время технического открытия: пн-вс с 10:00 до 03:00