Шашлычная новой волны: «Каток и скрипка» на Петроградской переизобрела одну из главных гастроскреп страны

Помещение на Каменностровском, 11 повидало многое: то столовую, то супермаркет, доходило даже до шавермы. Теперь два разных входа используют по самому правильному назначению: дверь с Каменноостровского проспекта ведет в шумный бар со стойкой, а со стороны Дивенского сада — в зал-ресторан с роялем.

За дизайн интерьера взялась Люба Рогозина (The Hat, Animals, Union), наполнив заведение духом аскетичной Армении. Три дивана у стены разделены металлическими арками и украшены самодельными светильниками из саджей и подушками из индийской галереи. В большом зале висят три колоритных ковра, защищающих сцену с роялем, который подарил джазовый тромбонист Антон Боярских, под чей бэнд регулярно танцует весь Петербург в Union.