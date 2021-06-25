Шашлычная новой волны: «Каток и скрипка» на Петроградской переизобрела одну из главных гастроскреп страны

Это случилось! Саша Варданян (Union, Animals) и Юра Кулаев («Небо и вино», Woodbar) перепридумали одну из важнейших гастрономических скреп России — шашлычную. Парни добавили к шампурам и мангалу правильную винную карту, возвели тандыр, поставили рояль, повесили ковры и заняли пространство в 250 квадратных метров на Каменноостровском, 11. Теперь встречают всех жаждущих мясом и вином в ресторане «Каток и скрипка».
Помещение на Каменностровском, 11 повидало многое: то столовую, то супермаркет, доходило даже до шавермы. Теперь два разных входа используют по самому правильному назначению: дверь с Каменноостровского проспекта ведет в шумный бар со стойкой, а со стороны Дивенского сада — в зал-ресторан с роялем.
За дизайн интерьера взялась Люба Рогозина (The Hat, Animals, Union), наполнив заведение духом аскетичной Армении. Три дивана у стены разделены металлическими арками и украшены самодельными светильниками из саджей и подушками из индийской галереи. В большом зале висят три колоритных ковра, защищающих сцену с роялем, который подарил джазовый тромбонист Антон Боярских, под чей бэнд регулярно танцует весь Петербург в Union.
Дубовые столы, чеканка, узоры, ставни, подсвечники и вазы со свежими пудровыми гвоздиками на каждом столе напоминают о «ресторанности» приема пищи.
Атмосфера «полегче» приходится на зал с красной плиткой, барной стойкой, высокой посадкой и рыжим диваном. Здесь же витрина с бужениной, бастурмой, говяжьим язом – всем тем, что можно быстро отдать к домашнему португальскому вину.
Шеф-повар Алексей Рудницкий (Grasseria) готовит 10 видов шашлыка на мангале: сочные куриные бедра, дорада и редкие печень ягненка с курдюком и кебаб в виноградном листе. Все подается на свежеиспеченном лаваше из тандыра и овощами, но и соусами не обидят: отдельно можно взять дзадзики, хреновину, ягодный с пряностями или чимичурри на кавказских травах.
Есть раздел деликатесов, которые отвешивают строго по 50 гр. – берем редис кимчи, райские яблочки, печеные перцы или ростбиф из ягненка. К бокалу вполне просятся мезе типа бабагануша или аджабсандала, очень текстурной мятой белой фасоли или маринованный карп.
Винному месту – много бокальных позиций! 18 видов, включая домашнее португальское, игристое, розовое и оранжи.
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