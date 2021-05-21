Новый ресторан Nino на набережной канала Грибоедова: коммунальная кухня народов Грузии, Греции и Израиля

Пятый ресторан в Петербурге команда воззвала оформлять DA bureau — их отточенные партнерские отношения стали почти нарицательными (создатель бюро Борис Львовский даже отменил свадебное путешествие ради надзора за одним из своих первых проектов — гастробаром «Компания»).

За изумрудной дверью скрывается будто настоящая живая квартира — по-грузински страстная, со своей кухней-гостиной, двором со столетней виноградной лозой и застекленной «театральной» верандой с тяжелыми бордовыми портьерами, изящными люстрами и видом на расписанный петербургский двор-колодец. Из каждого помещения ваш глаз будет уходить последним — то заглядываясь на стекающий к фортепиано свечной воск, то на алый «дождик» под потолком.