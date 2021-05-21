Новый ресторан Nino на набережной канала Грибоедова: коммунальная кухня народов Грузии, Греции и Израиля

Во дворе на наб. канала Грибоедова (там же, где отель Wynwood, та самая терраса кафе Jungle с видом на купола Казанского, дом Зингера и артом «Д¥ĀЛИЗМ» Покраса Лампаса) открылся ресторан Nino с греческо-грузино-израильской кухней. Проект запустили Алексей Крылов и Александр Прокофьев (Jungle, гастробары «Компания», Gastroli).
Пятый ресторан в Петербурге команда воззвала оформлять DA bureau — их отточенные партнерские отношения стали почти нарицательными (создатель бюро Борис Львовский даже отменил свадебное путешествие ради надзора за одним из своих первых проектов — гастробаром «Компания»).
За изумрудной дверью скрывается будто настоящая живая квартира — по-грузински страстная, со своей кухней-гостиной, двором со столетней виноградной лозой и застекленной «театральной» верандой с тяжелыми бордовыми портьерами, изящными люстрами и видом на расписанный петербургский двор-колодец. Из каждого помещения ваш глаз будет уходить последним — то заглядываясь на стекающий к фортепиано свечной воск, то на алый «дождик» под потолком.
Шеф-повар Никита Лопатин (также отвечает за кухню Jungle) включил в меню классические блюда Грузии, Греции и Ближнего Востока. На старт — пышущая жаром лепешка и выбор из 5 намазок: хумус, тхина и матбуха, дзадзики, крем из баклажанов и тирокафтери — зверь из печеных перцев рамиро и йогурта. Чтобы почувствовать культурную разницу берем грузинский и греческий салаты. Сладкие узбекские томаты, зелень и понятные отличия в виде фермеской феты и заправок — свой авторский «тач» блюдам шеф добавляет точно химическими соединениями специй.
Раздел «тесто» посвящен хинкали (здесь мини-версии с ягненком или сыром надуги) и хачапури (по-мегрельски или любимая «лодочка»). На открытом огне готовят ароматного золотистого цыпленка, избавляя его от костей, румяную цветную капусту с сулугуни и даже кебаб из ягненка с тхиной. Аттракцион на ваше усмотрение — тартар из говядины, поданный на подушке картофельного пюре с аджикой и сыром.
Раздел «sweet as first love», очевидно, отдан десертам. Шоколадный трюфель готовят с аджикой, чизкейк из надуги с мороженым из йогурта, а домашнее мороженое — из халвы. В винной карте грузинские оранжи и розе, а также вина Старого света. Однако, скажем по-секрету, не может быть финиша удачнее, чем рюмка домашнего дистиллята из хурмы!
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