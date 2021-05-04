13 новых кафе, баров и ресторанов апреля в Петербурге

Хоть в апреле границы и не открылись, в Петербурге заработало полтора десятка интернациональных заведений: кухни Турции, Италии, неприлично много Грузии, а бонусом — супы в съедобных стаканах! Встречайте 13 баров, кафе и ресторанов, открывшихся в прошлом месяце.
Tagliatella Caffe
За стройкой первого итальянского аперитивного проекта от команды El Copitas Bar следил весь Петербург. Порционно нам выдавали то команду, состоящую исключительно из девушек в белых пиджаках, то свой живописный дворик, то вот — фонтан Олег (у него свой собственный инстаграм!), угощающий гостей Негрони. Наша редакция ждет, когда все работы закончатся, чтобы проинспектировать и пиццу из печи, и коктейли!
|Литейный пр., 61
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Аксиома: если питейный маршрут не проходит через улицу Некрасова, значит вы не в Петербурге. Новый бар квартала писателей располагает барной стойкой с битым стеклом внутри (раньше здесь располагалась стекольная мастерская), обилием экзотических наливок и коктейлями с бурбоном на скорлупе макадамии и вермуте на кокосе.
|ул. Некрасова, 26
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Уверены, Андреем Перцевым (Litera G, Green 28, Gringo и в скором времени масштабное пространство Balagan) движет амбиция упрочить гастрославу Петербурга. Новый гигантский ресторан занял 1200 квадратных метров в цеху подковно-гвоздильного завода Посселя начала ХХ века. Здесь своя роща старинных сицилийских оливковых деревьев, 12 тонн меди в интерьере, мраморный бар и классическая итальянская кухня.
|Малый проспект В.О, 57
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Открывать французское бистро на Некрасова собралась настоящая дрим тим: Михаил Шевяков, су-шеф Commons, сомелье Наталия Рыжикова (соучередитель Hedonism Academy) и дизайнер Дарьяна Мамотенко, спрогнозировавшая перманентный солдаут в ленивые выходные утра — парадную лестницу заключает фальш-стойка, у которой можно подождать свой столик (или же съесть круассан). Соблазнительное меню кухни отвечает всем требованиям: мясо, рыба, птица или веганский хумус с облепихой.
|Некрасова, 14А
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Петроградка без приданого не останется — обо всем позаботилась ресторатор Катя Бокучава, только что открыв свое пятое заведение на острове! Ностальгическая советская квартира с домашней еврейской кухней (икра из печени по-еврейски, тушеные куриные сердечки с мятой и картофельным пюре, котлеты из судака в польском соусе или эсик-флейш), фамильным сервизом и бейглами на завтрак.
|Малый пр. П.С., 57
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Миниатюрный филиал грузинского проекта Арама Мнацаканова — услада, не меньше! Мраморная стойка с пышными папахами строго над, фотогеничная люстра, световая панель и безошибочная кухня. Обязательно брать хинкали, цыпленка и тартар, непривычные маринованные джонджли — все запить вином.
|Большая Морская, 36
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Намоленное общепитом (в 2003 году здесь открылся первый ресторан «Две палочки» место теперь служит грузинским хинкали, харчо и хачапури (есть с креветками и сулугуни, прошутто и даже артишоками с пармезаном.
|Итальянская ул., 6/4
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Можно провести параллель с богом виноделия, а можно с восторженным эмоциональным «вах!»: сути дела не меняет — здесь красиво! Интерьер создавала дизайн-студия Paum, подарившая нам «Банщиков» и Forno Bravo Centrale. Грузинка и адепт мегрельской кухни Наны Месхия-Джгаркавы разработала такое меню, чтобы гость подольше задержался и в домашнем вине из крана себе не отказывал.
|ул. Б. Зеленина, 34
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Идея — восторг! Небольшое кафе с 15 видами супов в съедобной посуде, приготовленных без дрожжей и яиц. В меню-конструкторе есть 4 основы — грибная, сырная, веганская чечевичная или «Суп дня». Наши фавориты: кукурузный, свекольник с йогуртом или мексиканский с фасолью мускатным орехом, карри и имбирем. Десертные супы тоже есть.
|Загородный пр., 9
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Уличная турецкая еда, простой интерьер (за исключение винтажной исполинской люстры) и очень открытая кухня. Меню разделено на 6 глав: лепешки, среди которых донер, дюрюм и его веган версия, закуски в виде хумуса из красной фасоли и намазки из скумбрии, тарелки с горячим типа цыпленка или печеных овощей.
|Некрасова 1/38
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Mouse House
В перезапущенное пространство с семейным рестораном и детским центром теперь можно ходить по разным поводам. Здесь появился караоке-зал и «папина комната» с большой коллекцией сигар и крепкого алкоголя.
|ул. Академика Павлова, 5B
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«Дети на кухне»
Гастрономичное мультипространство на 540 кв. метров сочетает в себе видовой ресторан (панорамные окна на залив и набережную), детскую кулинарную школу и телестудию. Меню с хитами итальянской, средиземноморской и русской кухонь разработал Никита Сечин, шеф-повар винного ресторана Merula. По запросу здесь все блюда могут приготовить без соли и перца.
|Кожевенная линия, 40
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Civil
2-этажный, минималистичный в интерьере и очень габаритный в меню завтраков (с 8 утра и целый день): от классического авокадо тоста, каши и яиц до бананового хлеба со сливочным кремом и розой, трюфельного бенедикта и матча панкейков. Полностью веганские блюда тоже есть овсяные блинчики с домашней нутеллой, нежнейший кокосовый суп с фасолью, томатами и шпинатом и даже бургер с тофу и капустой кимчи.
|Волынский пер., 8
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