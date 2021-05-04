13 новых кафе, баров и ресторанов апреля в Петербурге

2-этажный, минималистичный в интерьере и очень габаритный в меню завтраков (с 8 утра и целый день): от классического авокадо тоста, каши и яиц до бананового хлеба со сливочным кремом и розой, трюфельного бенедикта и матча панкейков. Полностью веганские блюда тоже есть овсяные блинчики с домашней нутеллой, нежнейший кокосовый суп с фасолью, томатами и шпинатом и даже бургер с тофу и капустой кимчи.

Волынский пер., 8

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