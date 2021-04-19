На Некрасова открылся бар «Грани» с авторскими коктейлями и барной стойкой, наполненной битым стеклом

Вместо клюквенных наливок, настаивают текилу на семечках, джин на сельдерее и бурбон на грибах. В коктейльную карту Павел Шитов («Квартира Кости Кройца») включил миксы виски и молока семян подсолнечника, бурбона на скорлупе орехов макадамия и вермута на кокосе. Все напитки условно поделены на простые растительные (сельдерей, тархун, эвкалипт и зеленый чай), сладкие тропические, насыщенные умами (грибы, мисо, водоросли), легкие на основе игристого, крепкие классические и десертные.

В меню кухни простые закуски: хумус, паштет, сэндвичи, горячее в виде лапши, курицы с картофельными ньокками и лангустинов в темпуре.