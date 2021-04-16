Новый ресторан Vakh на Большой Зеленина: традиционная грузинская кухня без надуманных ценностей

Нана, шеф-повар, последние 20 лет занята едой: от преподавания сыроварения и грузинской кухни в Китае до работы в Ginza Project («Мамалыга», «Хочу Харчо», экс-шеф в «Пряностях и радостях»). В меню Vakh включила традиционные грузинские рецепты: сациви из цыпленка под соусом из грецких орехов; каурму — куриные сердечки, поджаренные на кахетинском масле с чесноком, томатами и орехами; цвениани из телятины с мегрельской аджикой; рулет метехи из отбивной мякоти телятины, заправленный черносливом.

Но, как известно, грузинский ресторан оценивают двумя «Х» — хачапури и хинкали. Здесь все на уровне — хинкали ручной работы со свининой, говядиной, бараниной и тархуном, а хачапури сочится сыром даже из бортиков. Обязательна к пробе тарелка с соленьями: огурцы, капуста, томаты и соцветия джонджоли (пряные и напоминают каперсы).

В винной карте сомелье Андрей Бражко (Eclipse, Il Lago dei Cigni) собрал более 70 позиций: среди них вина от малых и крупных грузинских хозяйств, а Европа и Новая Зеландия с нужным акцентом — они выдержаны в квеври или произведены с добавлением грузинских сортов винограда. Отдельный развлекательный элемент — домашние вина на кране (белое, красное, гранатовое) — подаются, как и в гостевых домах в горах, в хрустале.

Коктейльная книга разработана Владимиром Хрусталевым («Композитор», Ginza Project). Всего 12 коктейлей, нарастающих по крепости. От хинного аперитива на горечавке идем к кисло-сладкому напитку на абрикосовом коньяке, следом — чача с гранатовым лимонадом и болгарским перцем и в финале микс бурбона с рубиновым вермутом.