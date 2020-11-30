Дневник Tagliatella Caffe: как команда бара El Copitas (#27 в мире!) открывает новое кафе в Петербурге за 30 дней

Команда El Copitas Bar (27 строчка в рейтинге The World's 50 Best Bars) — самого титулованного бара восточной Европы решила открыть итальянский проект во дворе Литейного проспекта. Кафе на 140 квадратных метров с амбицией стать самым лучшим аперитивным местом города. Артем Перук, Игорь Зернов и Николай Киселев по нашей просьбе ведут дневник о том, как рождается новое заведение.
30 ноября
Артем Перук
Совладелец
Мы работаем с дизайнерским агентством Paum (Forno Bravo Centrale, Italy, Litera G, Papaya Счастье на Итальянской, Georgiani), они зарекомендовали себя как мощные специалисты, сразу схватили весь нерв и всю идеологию места. Несколько дней на Литейном идет демонтаж.
Наши девчонки заряжены, очень ждут открытия. Бегают в свой выходной смотреть, что там будет. У каждого своя наполненность и свои задачи стоят, кто-то изучает аперитивную историю, кто-то изучает геометрию барных стоек, кто-то думает о взаимодействии с другими девушками бартендерами из разных стран и регионов. Пока каждый в команде закрывает свои направления.
26 ноября
Артем Перук
совладелец
Мы хотим, чтобы вокруг нашей барной команды были не только бары, но и кафе, кофейни, и хостел, и мини отель, и даже детский центр, может быть. Мы называем свою команду «социальный институт» и воспитываем своих, не берем со стороны.
Мы начали строить новый проект – итальянское кафе, размышление о том, как можно было бы открыть аперитивное заведение не в самом аперитивном городе. Эта тематика присутствует где угодно – в Испании, Франции, Италии, Греции. Мы много путешествовали и подмечали вариации различных барных команд на тему аперитива. У нас будут работать одни девчонки, а еще мы планируем небольшие интерактивные сессии: самая маленькая веранда в мире — собственный двор колодец на 2-3 человека с коктейльным шеф-тейблом. Будут вечеринки во дворе и много приглашенных иностранцев, которые давно зарекомендовали себя. В конце декабря состоится первая закрытая вечеринка, а пока будем рассказывать обо всех этfпах строительства читателям «Собака.ru».
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