Дневник Tagliatella Caffe: как команда бара El Copitas (#27 в мире!) открывает новое кафе в Петербурге за 30 дней

совладелец

Мы хотим, чтобы вокруг нашей барной команды были не только бары, но и кафе, кофейни, и хостел, и мини отель, и даже детский центр, может быть. Мы называем свою команду «социальный институт» и воспитываем своих, не берем со стороны.

Мы начали строить новый проект – итальянское кафе, размышление о том, как можно было бы открыть аперитивное заведение не в самом аперитивном городе. Эта тематика присутствует где угодно – в Испании, Франции, Италии, Греции. Мы много путешествовали и подмечали вариации различных барных команд на тему аперитива. У нас будут работать одни девчонки, а еще мы планируем небольшие интерактивные сессии: самая маленькая веранда в мире — собственный двор колодец на 2-3 человека с коктейльным шеф-тейблом. Будут вечеринки во дворе и много приглашенных иностранцев, которые давно зарекомендовали себя. В конце декабря состоится первая закрытая вечеринка, а пока будем рассказывать обо всех этfпах строительства читателям «Собака.ru».