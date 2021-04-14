Как устроен новый ресторан Кати Бокучавы «Сне✡️инка»: домашняя еврейская кухня, ностальгия и советское детство

Территориальная экспансия Петроградки от ресторатора Кати Бокучавы («Место», Suki, бар «8» и кофейня Saint Espresso) на этот раз с еврейским лицом: на Малом пр., 57, открылся ресторан «Снежинка» с кухней Ашкенази — евреев, проживавших в том числе на территории стран бывшего СССР и восточной Европы, вытеснив легендарное одноименное кафе, бесперебойно работавшее более 60 лет, за соседнюю дверь (повторное рождение пока не произошло, но скоро!).
Табличка над входом предупреждает: «Мы не знаем, как готовила ваша бабушка», предостерегая от возможных сравнений и надежд, оправданных «как-то не так». Заведение должно было называться BOBE, что в переводе с идиша — бабушка, а внутри, по задумке, аккуратные пожилые еврейские женщины носили бы форшмак из кухни в зал на хрустальной посуде. Но Катя решила сохранить наследие: оставила название уже исторического кафе «Снежинка», заменив букву «ж» посередине на звезду Давида.
Переступая порог, мы попадаем в небольшую (для 24 гостей) старую советскую квартиру со всем ее очарованием: дверь, обитая дермантином с металлическими кнопками, буфет 20-х годов, диван сталинских времен, побитый кафель и ободранные, оголившие старинную кирпичную кладку обои с анималистичным произведением Уильяма Морриса «Птица и гранат» (1895 г.). Интерьер создавался буквально крупицами совместными усилиями хозяйки и архитектора, любителя «старины» Валерия Ларионова («Место») – помещение украшают люстры, бра и торшеры с комиссионок, винтажные зеркала, сервант с хрустальной посудой, которую можно купить, живые цветы и вышитые ирисы. Ностальгия по счастливому детству включится, как только вы сядете за стол, накрытый ажурной связанной крючком скатертью, угоститесь конфетой из стоящей перед вами вазой и начнете изучать кухню, как гласит меню, кафе «первой наценочной категории».
Открытие ресторана человеком без грамма еврейской крови – по словам Кати, дань памяти отцу, который был близок культуре (он вырос среди грузинских евреев, хранил и передавал воспоминания всю жизнь). Три года Бокучава исследовала еврейскую кухню со всеми ее ответвлениями, стараясь соблюсти максимальную оригинальность. Здесь домашняя, понятная еда, которую мы все с удовольствием ели и готовили на семейных застольях. Это советская кухня, где не смешивается мясо и молоко, а рыба должна иметь чешую и плавники. Это кухня евреев, проживавших на территории СССР, но соответствующая конкретному месту их жительства. Если белорусы готовили драники, белорусские евреи – тоже, но свои!
Листок-прейскурант, на котором шрифтом той самой печатной машинки выведены маргинальные закуски, сменяющие друг друга блюда дня и горячее, заполняется ежедневно. Катя Бокучава готовит на кухне сама: салат из тонко нашинкованной хрустящей моркови с плотными зернами горчицы и печеными грецкими орехами, солоноватый нежный форшмак, еврейский салат из детства с ароматным черным хлебом – все подается на фарфоровой или хрустальной посуде из домашних коллекций друзей владелицы (чайный сервис, например, передала Алиса Бруновна Фрейндлих).
На старт смело берем икру из печени по-еврейски или из печеных мягких и насыщенных баклажанов и перцев, а на горячее тушеные куриные сердечки с мятой и правильным картофельным пюре, котлеты из судака в польском соусе, кисло-сладкую тушеную говядину – она здесь мягкая, волокнистая и медовая, называется эсик-флейш. В «Снежинке» можно и позавтракать домашним бейглом с лососем, сэндвичем с пастрами или яичницей с жареной мацой.
Дополняет картину исчерпывающая винная карта: 7 бокальных позиций, 12 только в бутылках. Главное здесь – настойки! Опрокинуть ту, что с розмарином перед трапезой, а малиновую с мятой – после.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.