Как устроен новый ресторан Кати Бокучавы «Сне✡️инка»: домашняя еврейская кухня, ностальгия и советское детство

Табличка над входом предупреждает: «Мы не знаем, как готовила ваша бабушка», предостерегая от возможных сравнений и надежд, оправданных «как-то не так». Заведение должно было называться BOBE, что в переводе с идиша — бабушка, а внутри, по задумке, аккуратные пожилые еврейские женщины носили бы форшмак из кухни в зал на хрустальной посуде. Но Катя решила сохранить наследие: оставила название уже исторического кафе «Снежинка», заменив букву «ж» посередине на звезду Давида.

Переступая порог, мы попадаем в небольшую (для 24 гостей) старую советскую квартиру со всем ее очарованием: дверь, обитая дермантином с металлическими кнопками, буфет 20-х годов, диван сталинских времен, побитый кафель и ободранные, оголившие старинную кирпичную кладку обои с анималистичным произведением Уильяма Морриса «Птица и гранат» (1895 г.). Интерьер создавался буквально крупицами совместными усилиями хозяйки и архитектора, любителя «старины» Валерия Ларионова («Место») – помещение украшают люстры, бра и торшеры с комиссионок, винтажные зеркала, сервант с хрустальной посудой, которую можно купить, живые цветы и вышитые ирисы. Ностальгия по счастливому детству включится, как только вы сядете за стол, накрытый ажурной связанной крючком скатертью, угоститесь конфетой из стоящей перед вами вазой и начнете изучать кухню, как гласит меню, кафе «первой наценочной категории».