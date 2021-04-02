На Некрасова открывается лаконичное бистро в берлинском стиле с турецкой уличной едой

На улице Некрасова 1/38 запустилось бистро türeckiy с уличной едой и простым интерьером. Идеологи проекта — Саша Бугаевский и Дима Кюлленен, похоже, решили открыть по представительству каждой кухни: на Новой Голландии успешно живут грузинский Дзамико, японский Ronny и американский дайнер 108, а на Некрасова совсем недавно появилась лапшичная ossu, успевшая стать сверхпопулярной.

Лаконичную обстановку внутри разбавляет винтажная хрустальная люстра, под которой разливают свежевыжатые соки, крафтовое пиво от локальных пивоварен и немецкие лагеры. Потолок заведения расписан черно-красно-золотыми узорами художницей Татьяной Зайцевой. Детали интерьера совладельцы совместно с дизайнером Андреем Перепечко («Моцарелла Бар», Co-op Garage) собирали на блошиных рынках и барахолках: ковры, зеркала и торшеры.