На Некрасова открывается лаконичное бистро в берлинском стиле с турецкой уличной едой

На улице Некрасова 1/38 запустилось бистро türeckiy с уличной едой и простым интерьером. Идеологи проекта — Саша Бугаевский и Дима Кюлленен, похоже, решили открыть по представительству каждой кухни: на Новой Голландии успешно живут грузинский Дзамико, японский Ronny и американский дайнер 108, а на Некрасова совсем недавно появилась лапшичная ossu, успевшая стать сверхпопулярной.
Лаконичную обстановку внутри разбавляет винтажная хрустальная люстра, под которой разливают свежевыжатые соки, крафтовое пиво от локальных пивоварен и немецкие лагеры. Потолок заведения расписан черно-красно-золотыми узорами художницей Татьяной Зайцевой. Детали интерьера совладельцы совместно с дизайнером Андреем Перепечко («Моцарелла Бар», Co-op Garage) собирали на блошиных рынках и барахолках: ковры, зеркала и торшеры.
Как и во всех остальных проектах, здесь открытая кухня. Меню разделено на 6 рубрик: лепешки (донер, дюрюм и его веган версия), закуски, тарелки с горячим типа цыпленка или печеных овощей, суп, безалкогольные напитки и пиво — 3 вида на кране и 4 в бутылках.
Советуем начинать со стартов: хумуса из красной фасоли, намазки из скумбрии, либо хрустящих вешенок. Главный продукт — донер. Его подают в домашней лепешке со свежими локальными продуктами, фермерским цыпленком или веганский вариант с растительным мясом.
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