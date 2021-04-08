Суп дня: веганский из зеленого горошка, огурца или клубники в съедобном стакане в кафе на Загородном

На Загородном пр, 9, работает «Супстанция» — кафе на 24 посадочных места, с 15 видами супов в съедобной посуде (стакан и ложка без дрожжей и яиц!). Заведение открыл Александр Туманский, в разное время работавший документальным фотографом, продавцом на Удельном рынке и веломастером.
Весь цикл производства проходит на кухне заведения: стакан, к примеру, готовят в два этапа — сначала повар замешивает тесто, а потом в присутствии гостя выпекает форму.
Меню работает по принципу конструктора: всего есть 4 основы (грибная, сырная, веганская чечевичная или «Суп дня»), к которым можно добавить курицу, креветки, пармезан и сухарики.
Мы голосуем за брокколи со сливками и мятой, кукурузный или свекольник с огурцом и йогуртом. Без продуктов животного происхождения готовят томатный с разными перцами, огуречный, с зеленым горошком или мексиканский с фасолью мускатным орехом, карри и имбирем. На десерт — фруктовый или клубничный суп или безглютеновые пряники.
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