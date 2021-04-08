Суп дня: веганский из зеленого горошка, огурца или клубники в съедобном стакане в кафе на Загородном

На Загородном пр, 9, работает «Супстанция» — кафе на 24 посадочных места, с 15 видами супов в съедобной посуде (стакан и ложка без дрожжей и яиц!). Заведение открыл Александр Туманский, в разное время работавший документальным фотографом, продавцом на Удельном рынке и веломастером.

Весь цикл производства проходит на кухне заведения: стакан, к примеру, готовят в два этапа — сначала повар замешивает тесто, а потом в присутствии гостя выпекает форму.