Ôpetit запустили французское бистро с авторским меню, вином и завтраками

Команда Ôpetit открыла французское бистро на ул. Некрасова, 14А, с полноценным меню, небольшой винной картой, любимыми круассанами и своим хлебом. Здесь панорамные окна, впускающие редкое приятное солнце, небольшие столики с уютными креслами и нарядная люстра в стиле ар-деко.
Над интерьером (как и над остальными кофейнями) работала Дарьяна Мамотенко, используя традиционные элементы французского брассери: открытая стеклянная витрина с дубовым баром с мраморной отделкой, лепной декор на стенах, теплый серо-зеленый оттенок которых называется «Парижский дождь».
Меню разработал Михаил Шевяков, су-шеф Commons, ранее также замеченный в ресторанах Вкус Есть, Мечтатели и Gräs. Завтрак в виде сытной каши из булгура с беконом и пармезаном или НЕсырников с грейпфрутовым курдом подается до 13:00. К вину предусмотрены мясной пате с абрикосовым чатни или тыквенный хумус с облепихой. Помимо бёф бургиньон (традиционное французское блюдо из тушенной в вине говядины) и утиной ножки конфи на горячее в ассортименте значатся луковый и рыбный суп на манер буйабес с лососем, треской, кальмаром и мидиями. Эксклюзив в виде десерта Павлова, к примеру, можно попробовать только здесь.
За вино отвечает Наталия Рыжикова — сомелье и соучередитель академии вина и гастрономии Hedonism Academy. Упор сделан на биодинамическое и органическое вино с небольших хозяйств.
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