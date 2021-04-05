Ôpetit запустили французское бистро с авторским меню, вином и завтраками

Команда Ôpetit открыла французское бистро на ул. Некрасова, 14А, с полноценным меню, небольшой винной картой, любимыми круассанами и своим хлебом. Здесь панорамные окна, впускающие редкое приятное солнце, небольшие столики с уютными креслами и нарядная люстра в стиле ар-деко.

Над интерьером (как и над остальными кофейнями) работала Дарьяна Мамотенко, используя традиционные элементы французского брассери: открытая стеклянная витрина с дубовым баром с мраморной отделкой, лепной декор на стенах, теплый серо-зеленый оттенок которых называется «Парижский дождь».