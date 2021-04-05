Хачапури с артишоком и хинкали с раковыми шейками: на Итальянской заработало грузино-итальянское бистро Tito

На Итальянской ул., 6/4, открылось грузино-итальянское бистро Tito вместо первого ресторана «Две палочки», работавшего с 2003 года.
Шеф-повар Алексей Никитин, ранее трудившийся в Animals, BWF и «Фартуке», разработал меню на основе фермерских продуктов.
Здесь готовят неаполитанскую пиццу в открытой печи (анчоусы, шпинат и креветки, груша и сыр) и 6 видов хачапури – с креветками и сулугуни, прошутто и даже артишоками с пармезаном. В меню закуски с кальмарами, бурратой и самодельным хлебом, хинкали, запеченный баклажан с
гранатом и молодым овечьим сыром и грузинский густой суп чихиртма с итальянскими тортеллони.
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