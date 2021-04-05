Хачапури с артишоком и хинкали с раковыми шейками: на Итальянской заработало грузино-итальянское бистро Tito

Здесь готовят неаполитанскую пиццу в открытой печи (анчоусы, шпинат и креветки, груша и сыр) и 6 видов хачапури – с креветками и сулугуни, прошутто и даже артишоками с пармезаном. В меню закуски с кальмарами, бурратой и самодельным хлебом, хинкали, запеченный баклажан с

гранатом и молодым овечьим сыром и грузинский густой суп чихиртма с итальянскими тортеллони.