12 лучших новых ресторанов Петербурга на каждый день

Pizza Point

Главная в 2021 году пиццерия Петербурга: гарант высокого статуса — шеф-повар Илья Бурнасов. Сначала он верховодил на кухнях холдинга Italy Group, потом в итальянских ресторанах Pio, а на третий срок пошел ради собственной пиццы в кафе на семь столов — и она одна из лучших в городе: особенно та, что с креветками и том ямом!