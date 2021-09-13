12 лучших новых ресторанов Петербурга на каждый день

Встречайте 12 лучших проектов года — кафе и ресторанов, работающих в демократичном формате! Шашлычная новой волны, итальянское бистро Димы Блинова на Новой Голландии и вегетарианский smart casual. Рассказываем о номинантах нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 — не забывайте голосовать за своих фаворитов!
Oggi
Современное итальянское бистро Дмитрия Блинова и его Duo Band на Новой Голландии. Кухню сам шеф описывает так: еда, которую сам бы готовил, будь он бабушкой, живущей где-нибудь в Тоскане. То есть всем блюдам тут сделан модный апдейт: если паста, то с тамбовским окороком, если пармиджана, то с кремом из базилика.
|наб. Адмиралтейского канала, 2т
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«Каток и скрипка»
Шашлычка 2.0: команда «Фартука» и Union перепридумала формат кафе с шашлыками. На мангале готовят не только ягнятину и свинину, но и кебаб из баклажана, дораду и утиную грудку. На закуску есть не только зелень, но и редис кимчи, вместо радио — концерты на рояле, но восточный ковер (это святое!) на месте.
|Каменноостровский пр., 11
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Aster
В кафе-пекарне от создателей Ronny, Gills и «Дзамико» румянятся тартины и булочки, кофе наливает лучший по нему спец Ирина Шарипова, шеф Константин Булычев готовит оладьи с голубикой и тосты с лангустинами. Однако настоящий краудплизер — бриошь с маслом и целой горкой красной икры: у этого супербутера уже есть целый фан-клуб!
|ул. Маяковского, 23
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Forno Bravo Centrale
Повседневная Италия в виртуозном исполнении ресторанной группы Dreamteam: каждую деталь они довели до совершенства. Паста—ручной работы, пицца с хрустящей корочкой—из дровяной печи, хлеб—из собственной пекарни. Отдельный респект за завтраки—скрэмблы с щучьей икрой, бенедикт на бриоши и шакшуку из печи.
|ул. Белинского, 11
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Ossu
Лапшичная, которая зашла на барную улицу Некрасова с козырей. Главные — это шеф-повар Дмитрий Кюлленен, чей талант к азиатчине знаком по Gills и Ronny, и открытая кухня, где нарезают лапшу. Посреди бархопинга подкрепиться нудлс с устричным кальмаром или с порк бэлли и соусом из черных бобов — это ли не джекпот!?
|ул. Некрасова, 21
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Zelenoe Bistro
Дебютный ресторан Никиты Голубева — ученика Дэвида Зильбера, соавтора книги The Noma Guide to Fermentation — соответственно, комбучи, уксусы и мисо-пасты тут свои. Кухня — вдумчивый и элегантный вегетарианский smart casual: капустный гратен с грибным жу, тартин с артишоком, тофу со смородиной и свеклой.
|ул. Чайковского, 36
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Pizza Club
Заслуженные пицца-мастера — команда Pio Nero — теперь стоят у печи и в центре города. Вкусов придерживаются классических: пиццу делают с ветчиной и грибами, пармой и рукколой, страчателлой и томатами. Даже карбонару готовят двух видов: отдельно, «Романо» — как и положено, без сливок — и «Руссо» с ними, как принято у нас.
|ул. Чайковского, 36
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Chang
Двухэтажный азиатский ресторан, где с размахом подошли ко всему. На кухне готовят рамены и севиче, вручную крутят лапшу, лепят димсамы, на гриле робата делают шашлычки кушияки. В баре завели большую коллекцию саке и фудпейринг к разным его видам, аутентичные соджу и сливовые вина—и даже масштабная чайная карта есть.
|Московский пр., 186
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Pizza Point
Главная в 2021 году пиццерия Петербурга: гарант высокого статуса — шеф-повар Илья Бурнасов. Сначала он верховодил на кухнях холдинга Italy Group, потом в итальянских ресторанах Pio, а на третий срок пошел ради собственной пиццы в кафе на семь столов — и она одна из лучших в городе: особенно та, что с креветками и том ямом!
|ул. Маяковского, 44
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«Мерула» на Невском
Новый винный бар бренда «Мерула» как всегда занял супертоповую локацию — в доме К.Н. Палкина XIX века с выходом на балкон над Невским проспектом. Местная лепнина в инстаграмах чередуется с блюдами из меню Никиты Сечина: кальмаром с авокадо, спаржей с трюфельным кремом, драником с пашотом и икрой палтуса на завтрак.
|Невский пр., 47
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Leila
Команда грузинского бистро Эzo высадилась рядом с «Севкабель Портом» вместе со своим фирменным умением фантазировать на тему национальных кухонь. Тут смешали все — Турцию, Израиль, Армению, Грузию: скажем, турецкие пиде начиняют бараньими митболами с сацебели или горгонзолой и мацони.
|Кожевенная линия, 34
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«Ленторг»
Команда японских Subzero в бывшем Ленторге открыла одноименный ресторан, бережно собрав там винтаж и сохранив интерьеры. На кухне к резиденту Subzero шеф-повару Денису Белому присоединился Илья Бурнасов (Italy Group, Pio Nero, Pizza Point) — вместе они креативят в пестром меню с блюдами Испании и Италии, Германии и Мексики.
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Б. Зеленина ул., 19
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