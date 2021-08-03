10 главных ресторанных открытий июля в Петербурге

Что есть во внутреннем дворе Гостинки (впервые открытом!), где пробовать сердце оленя, внутри какого особняка прячется итальянский гастрономический сад? Редакция «Собака.ru» знает ответы на все вопросы! Встречайте 10 новых кафе, бистро и ресторанов, открывшихся в Петербурге в июле.
Шестой ресторан Димы Блинова и Рената Маликова отличается высокой кухней, впервые приглашенным шефом (Алексей Алексеев оставил кухню ресторана северной кухни Nordic) и винной картой, в которой без малого 40 вин из Шампани. Стартовать обязательно с наслаждения эстетским интерьером, аперитивного бокала и датских пончиков с черной икрой и сердцем оленя.
|пр. Добролюбова, 11
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Антонио Фреза возвел сифуд-ресторан — глыбу на 1000 кв.м. с лавкой, в которой ждут своего часа барамунди, тюрбо и даже сперма тунца от старейшей итальянской семейной компании. Обе любимые кухни шефа на месте — итальянская и израильская с национальной выпечкой: в ресторане оборудована открытая кухня с лабораторией пасты, пекарней, кондитерским цехом и грилем.
|Большая Морская ул., 30
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Leila
Команда Ezo из «Бертгольд-центра» в здании мануфактуры «Севкабель порта» запустила кафе с кухней четырех стран: Турции, Израиля, Армении и Грузии. Питы и пиде, хумус, кебаб и гигантские оливки можно пробовать внутри, а бокал оранжа и креманки с домашним халвичным мороженым лучше опустошать на летней террасе с видом на море!
|Кожевенная линия, 34
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Название говорит за себя — здесь все вертится вокруг авокадо, а именно вокруг сортов шеппард, хасс и чокет из Доминиканы, Южной Африки и Южной Америки. Если суп, то гаспачо из авокадо с гребешком, киви и томатами, а если горячее, то печеный батат с авокадо и диким рисом.
|Итальянская ул., 21
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На площади Белинского чествуют Гаэтано Чинизелли, основавшего первый стационарный каменный цирк. Здесь открылся ресторан Gaetano с просторными залами, мебелью, обитой бархатом, латунью и антикварным цирковым велосипедом. На кухне Францию смешивают с Италией, готовят рыбу на гриле, а за баром предлагают коктейли, посвященные знаменитому номеру «Четыре стихии» — под куполом затапливали арену и разжигали огненные фонтаны.
|набережная реки Фонтанки, 5/2
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Mozzarella Bar пожертвовали часть своей территории новому бистро Kona. Шеф-повар Илья Бычков (Sintoho и Chang) сделал упор на азиатскую кухню. В меню мисо-супы, гедза и димсам с креветкой, суши и хэндроллы с тунцом блюфин из Тихого океана, приправленные тертым свежим васаби. В карте напитков небольшая коллекция саке и коктейлей на его основе.
|Большой пр. П.С., 13/4
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За пиццей команды Pio на Петроградской стороне выстраиваются очереди, ждем такого же признания и в Центральном районе: на ул. Чайковского открылось бистро с римской пиццей в 11 вариантах исполнения, пастой и итальянскими закусками, а ближе к осени появятся завтраки.
|ул. Чайковского, 36
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Giardino by Salone
Итальянский поп-ап-сад открыла команда Salone pasta&bar во дворе отреставрированного необарочного Особняка Мясникова. В серебряном фургоне готовят три вида пасты, которую только смастерили милейшие лепщицы с наб. Фонтанки, запекают перец рамиро с пармезаном и горгондзолой и сервируют мясные деликатесы. Терраса закрыта от проезжающих машин толстыми персиковыми стенами, а территория внутри украшена цветами и гирляндами.
|ул. Восстания, 45
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Внутреннее пространство Гостиного двора впервые в свободном доступе для посетителей! Теперь там городское пространство с фонтаном, качелями и фуд-резидентами:
- Кофейня-фургон Camper от команды обжарщиков culturacoffeeroasters;
- Пиццерия il Cortile с дровяной печью, 9 видами пиццы (есть Маргарита с медом!) и очень инстаграмным оформлением пространства;
- Филиал «Невинного бара» у фонтана с коктейлями и вином;
- Креветочная Grand Raw Bar с бутербродами, шавермой, бургерами и горячим — все с креветками;
- Бургерный фургон Radio Burger;
- Crispy Pizza с ультрамаленькими пиццами размером с ладонь;
- Азиатский стритфуд Khy.yam с лапшой, монгольскими огурцами, поке и сечвие;
- Терраса «Летний дождь» от бара Winona Pink;
- Летняя терраса от команды раменной Ikigai «Суши на каникулах»;
- Хотдожная Oh! My Dog, в меню которой 4 вида сосисок: сырный пепперони, украинский, коул слоу и оригинальный.
|Садовая ул., 17
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Первая пинцерия сети Валентино Бонтемпи открылась в Петербурге! Теперь горожане могут сами попробовать нашумевшую пинцу (шеф отвоевал эксклюзивные права на названия «пинса» и «пинца») с 28 начинками на выбор: сицилийская с анчоусами и каперсами, трентина или бергамская с ассорти салями и горгондзолой. Особенность теста в том, что его складывают из пшеничной, соевой и рисовой муки с добавлением дрожжей пятилетней выдержки.
|ул. Марата, 2
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