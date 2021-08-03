10 главных ресторанных открытий июля в Петербурге

Название говорит за себя — здесь все вертится вокруг авокадо, а именно вокруг сортов шеппард, хасс и чокет из Доминиканы, Южной Африки и Южной Америки. Если суп, то гаспачо из авокадо с гребешком, киви и томатами, а если горячее, то печеный батат с авокадо и диким рисом.

Итальянская ул., 21

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