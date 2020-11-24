Лепнина, золото, вино и мрамор: как устроен 400-метровый бар Merula в Доме Палкина 19 века на Невском проспекте

В прошедший уик-энд открылся четвертый проект Merula от виноторговой компании «Рафаелов и Ко». Локации центральнее в городе не придумаешь: Невский проспект, 47 — Доходный дом К.П. Палкина 19 века. На 400 квадратных метрах — 3 больших зала и открытая летняя терраса с видом на центральную улицу.
Доходный дом на углу Невского и Владимирского у петербуржцев ассоциируется с рестораном «Палкинъ» (им владел правнук основателя фирмы Константин Палкин). Еще в 1874 году поднимаясь по парадной мраморной лестнице оказывался в заведении с 25 залами и бассейном со стерлядями (да, отдельный бассейн). В 1925 вместо ресторана появляется кинотеатр «Титан». Табличка на стене современной Мерулы – наследие, оставшееся после премьеры фильма «Чапаев» в 1934 году.
«Кажется, мы планировали это открытие всю жизнь», — говорит о новом проекте совладелица компании Гаяне Рафаэлова. Это самое большое заведение от Merula и четвертое в портфеле команды. С 2017 г. «Рафаелов и Ко» открывают по проекту в год: сейчас существуют бары на Маяковской и Яхтенной улицах. А все прошедшее лето гремел «Merula винный двор» в закрытом пространстве на Дворцовой набережной, который, кстати, победил в нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» в номинации «Лучший винный бар».
Двухсотлетнее зеркало, отреставрированный паркет, исполинские старинные люстры — дизайнер Кира Гришина («Дом быта», «Подписные издания», «Мерула.Винный двор») искала баланс между исторической отделкой с золотыми подсвечниками вдоль стен, современной мебелью (строго под заказ) и активным озеленением пространства.
Мерула от латинского — это черный дрозд, который очень любит виноград. В Меруле на Невском проспекте его тоже любят: большой винный шкаф на 128 бутылок, отдельная сервировочная зона и множество бокалов. Здесь предусмотрен отдельный аперитивный Rawbar со стойкой из мрамора на 10 посадочных мест и высокие стулья, а в меню — устрицы, сашими, тартар и два вида севиче.
Помимо сырого шеф-повар Андрей Антипин выделил еще 8 глав с брускеттами, стартерами, супами, горячим, пастой, ризотто и десертами. Титульное блюдо – сливочное ризотто с тартаром из говядины и перепелиным желтком – подается во всех проектах бренда.
Кухня призвана подыгрывать главной винной теме. Все производство итальянских сыров сосредоточено вокруг Петербурга (да, путешествие итальянцев в России продолжается). Тут страчателла с ленобластной фермы – сливочная и тягучая, а фейхоа с ананасово-яблочным ароматом – броская и твердая. Очень яркий горгонзоловый мусс с татаки из говядины и домашними битыми огурцами для тех, кто ценит текстурность. Отдельная рекомендация – домашний яблочный васаби: антоновка, выращенная в саду шефа, кисло-сладкая, смешивается с горчичной остротой васаби.
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