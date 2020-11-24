Лепнина, золото, вино и мрамор: как устроен 400-метровый бар Merula в Доме Палкина 19 века на Невском проспекте

Доходный дом на углу Невского и Владимирского у петербуржцев ассоциируется с рестораном «Палкинъ» (им владел правнук основателя фирмы Константин Палкин). Еще в 1874 году поднимаясь по парадной мраморной лестнице оказывался в заведении с 25 залами и бассейном со стерлядями (да, отдельный бассейн). В 1925 вместо ресторана появляется кинотеатр «Титан». Табличка на стене современной Мерулы – наследие, оставшееся после премьеры фильма «Чапаев» в 1934 году.

«Кажется, мы планировали это открытие всю жизнь», — говорит о новом проекте совладелица компании Гаяне Рафаэлова. Это самое большое заведение от Merula и четвертое в портфеле команды. С 2017 г. «Рафаелов и Ко» открывают по проекту в год: сейчас существуют бары на Маяковской и Яхтенной улицах. А все прошедшее лето гремел «Merula винный двор» в закрытом пространстве на Дворцовой набережной, который, кстати, победил в нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» в номинации «Лучший винный бар».