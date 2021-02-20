13 видов римской пиццы, включая 6 вегетарианских: рассказываем про Pizza Point на улице Маяковского

Pizza Point — новый (и первый) спот римской пиццы от Ильи Бурнасова, ранее отвечавшего за Италию в Pio Nero в качестве бренд-шефа (кстати, в Italy Group трудился на той же позиции). Свой первый самостоятельный проект шеф открыл на улице Маяковского, 34, в начале февраля, и уже собирает ежедневный полный зал, пусть и небольшой!
Пойнт — действительно подходящее слово. В маленьком зале, куда разом могут прийти 22 гостя (ладно, могут и больше, но только «с собой»), открытая кухня и витрина с готовой гастрономией — свежие салаты (берем с киноа и авокадо или с тунцом), супы и десерты. В прочем, любое блюдо нужно заказывать у стойки, даже ту самую, очень хрустящую римскую пиццу — заглавное блюдо заведения. Тесто выдерживается от 24 до 48 часов, а сама пицца выпекается в печи в два этапа.
Она здесь овальная (ура!) и доступна в 13 вариантах и двух размерах. Вегетарианских — целых шесть: классические Маргарита и четыре сыра, а еще груша и горгонзола, фета и печеные перцы, страчателла и томаты, овощи и грибы. Маст-хэв — пицца с креветками, соусом том ям, сливочным сыром и перцами.
Скоро появится вино (пока берем крафтовое пиво или сухой яблочный сидр в бутылке) и несколько видов завтраков — еще бы — мы живем в городе с лучшим «утренним меню»!
Логотип пиццерии разработала студия Артемия Лебедева. А дизайн Pizza Point — Дарья Дурнева, совместившая красную кирпичную кладку и настенную плитку в цвет. Сидеть можно за отдельным столиком или «на диванчиках в окнах» и рассматривать разноформенные, будто космические, подвесные светильники. Встречает гостей расписанная Дарьей (она еще и художник!) ширма, которая иллюстрирует общее настроение гостя от помещения.
Забавная мелочь — треугольный (а как еще разрезать овальную пиццу?) бокс для пиццы in case of emergency.
Сейчас на улице Маяковского можно заказать даже замороженную пиццу и приготовить ее дома, но совсем скоро этого не потребуется — Илья Бурнасов запустит доставку (со своей курьерской службой в перспективе). Pizza Point в еще одной точке города (а может и в паре) тоже когда-нибудь появится!
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