13 видов римской пиццы, включая 6 вегетарианских: рассказываем про Pizza Point на улице Маяковского

Пойнт — действительно подходящее слово. В маленьком зале, куда разом могут прийти 22 гостя (ладно, могут и больше, но только «с собой»), открытая кухня и витрина с готовой гастрономией — свежие салаты (берем с киноа и авокадо или с тунцом), супы и десерты. В прочем, любое блюдо нужно заказывать у стойки, даже ту самую, очень хрустящую римскую пиццу — заглавное блюдо заведения. Тесто выдерживается от 24 до 48 часов, а сама пицца выпекается в печи в два этапа.

Она здесь овальная (ура!) и доступна в 13 вариантах и двух размерах. Вегетарианских — целых шесть: классические Маргарита и четыре сыра, а еще груша и горгонзола, фета и печеные перцы, страчателла и томаты, овощи и грибы. Маст-хэв — пицца с креветками, соусом том ям, сливочным сыром и перцами.

Скоро появится вино (пока берем крафтовое пиво или сухой яблочный сидр в бутылке) и несколько видов завтраков — еще бы — мы живем в городе с лучшим «утренним меню»!