На Чайковского открылось итальянское бистро PizzaClub

На ул. Чайковского, 36, в Доходном доме К.К. Штельба команда Pio (PioNero, Pio al Porto) открыла итальянское бистро PizzaClub с римской пиццей.
В бистро система самообслуживания. Меню разрабатывал бренд-шеф Иннокентий Регентов и включил 11 вариантов римской пиццы (легендарную с томатами и страчателлой в том числе!), тесто для которой замешивается на отдельном производстве и вызревает 14-16 часов, 7 видов домашней пасты вроде качо-е-пепе и арабьяты с пармой, салаты и закуски, а также гаспачо с клубникой. В конце августа появятся завтраки.
Алкогольное меню полнится аперитивными коктейлями беллини, негрони и сбальятто, а в винной карте преимущественно итальянские образцы.
PizzaClub оформляла петербургское архитектурное бюро Shi, вдохновившись стилем «Мемфис», который зародился в Милане в 80-х. Внутри стены пудрового цвета с контрасной синей плиткой, деревянные балки на потолке и ярко-синие столы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.