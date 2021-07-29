На Чайковского открылось итальянское бистро PizzaClub

В бистро система самообслуживания. Меню разрабатывал бренд-шеф Иннокентий Регентов и включил 11 вариантов римской пиццы (легендарную с томатами и страчателлой в том числе!), тесто для которой замешивается на отдельном производстве и вызревает 14-16 часов, 7 видов домашней пасты вроде качо-е-пепе и арабьяты с пармой, салаты и закуски, а также гаспачо с клубникой. В конце августа появятся завтраки.

Алкогольное меню полнится аперитивными коктейлями беллини, негрони и сбальятто, а в винной карте преимущественно итальянские образцы.