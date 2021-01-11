На Некрасова открылась лапшичная Ossu от команды Gills и Ronny

Формат — бистро на каждый день всем любителям Азии. Меню небольшое и демократичное (от 150 рублей): в качестве закуски берите древесные грибы с маринованным картофелем, битые огурцы или пекинского цыпленка. Лапши, которую растягивают руками при вас, четыре вида — с вешенками и тофу, цыпленком и имбирем, кальмаром или свининой. Редкие кацу-сэндвичи подают с яичным салатом или курицей тонкацу. Все блюда — в одноразовой посуде.

В холодильнике с табличкой «Водопой» — пиво и сидр: от пшеничного, лагеров и берлинеров до фруктовых гозе, стаутов и сауэров.

Интерьер, который разрабатывали DA BUREAU, в стиле берлинского андеграунда, но с азиатским акцентом. При стройке обнаружили советскую плитку, ее решили оставить и дополнить образцами с Авито. Разбирая пол нашли плиточный клей, разбросали серпантиновые сердечки и залили эпоксидной смолой. Гостей встречает стол, на котором растягивают лапшу, это военный верстак с изображением тотемного тигра. Шарики, украшающие лампочки без плафонов, изготавливали декораторы Мариинского театра.