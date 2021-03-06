Покрас Лампас, Ксения Шойгу, Ольга Таратынова и другие гости премии «Петербург Будущего 2021»

Статуэтку из переработанного пластика за лучшую «Коллаборацию года» получил фонд Сергея Семака «Зеленый Петербург» команда тактичного озеленения Plants for Friends во главе с Варварой Щербаковой, Екатериной Фалдиной, Екатериной Мининой и идеолог проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника. В прошедшем году им удалось превратить пустынный сквер на улице Марата в заросли астильбы, спиреи, щучки и бадана. Но это далеко не предел. В планах возвращение Адмиралтейскому району исторического цветущего облика и высадка на канале Грибоедова деревьев. Вслед за ними удостоились внимания члены сообщества «Петроградская диаспора», которым удалось спасти стену девичьего винограда весом в тонну на улице Лизы Чайкиной после разрушительного шторма «Эдуард»

Ресайкл-проектом года стала сеть благотворительных магазинов «Спасибо!» , статуэтку получила руководитель сети Наталья Галечьян, благодаря, которой уже не первый год вещи обретают вторых хозяев и передаются нуждающимся.

Номинации «Тактический урбанист года» удостоился Илья Кулешов за проект "На парковке парк!".

Статуэтку за экологию получила Юлия Каримова, руководитель проекта «Артэко»: завода по переработке, установку контейнеров для раздельного сбора во дворах, такси, которое забирает вторсырье.