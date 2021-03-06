Покрас Лампас, Ксения Шойгу, Ольга Таратынова и другие гости премии «Петербург Будущего 2021»

Петербург активно стремится в будущее, и «Собака.ru» ежегодно отмечает тех, кто способствует этому движению. На премии "Петербург будущего 2021" мы чествовали урбанистов, девелоперов, экологов, активистов, художников, дизайнеров и просто хороших людей. Мы называем таких людей профессиональными петербуржцами.
Лучшие городские инициативы года назвали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и главный агитатор апсайкла Покрас Лампас. Среди почетных гостей в зале присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, телеведущий и журналист Александр Малич, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.
В этом году в номинации "Профессиональный петербуржец" статуэтку получили журналистка Галина Артеменко и активистка Ирина Маслова за Стену памяти врачам, сражавшимся с Covid-19, и открывшийся на набережной Карповки памятник медикам, погибшим во время эпидемии.
За «Выставку года» награду вручили Сергею Падалко и директору музея Анны Ахматовой Анне Семеновой, создавшим самую обсуждаему экспозицию прошедшего лета «Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение».
Лучшим архитектурным бюро года стала кабэ Rhizome Group, на сцену поднялись основатели Татьяна Синельникова и Евгений Решетов.
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Ирина Маслова и Галина Артеменко
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Евгений Решетов, Татьяна Синельникова
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Екатерина Комзюк и Даная Немцова
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Артем Кардаш, Владислав Юрковский
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Александр Семенов
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Юлия Каримова и Анжелика Гумарова
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Илья Кулешов
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Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская
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Родион и Федор Тихомировы
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Ольга Липатова и Наталья Галечьян
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Лукьянова Наталья, Олег Паченков, Анна-Диана Сенчукова
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Мария Тиника, Екатерина Фалдина
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Никита Ильин
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Статуэтку из переработанного пластика за лучшую «Коллаборацию года» получил фонд Сергея Семака «Зеленый Петербург» команда тактичного озеленения Plants for Friends во главе с Варварой Щербаковой, Екатериной Фалдиной, Екатериной Мининой и идеолог проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника. В прошедшем году им удалось превратить пустынный сквер на улице Марата в заросли астильбы, спиреи, щучки и бадана. Но это далеко не предел. В планах возвращение Адмиралтейскому району исторического цветущего облика и высадка на канале Грибоедова деревьев. Вслед за ними удостоились внимания члены сообщества «Петроградская диаспора», которым удалось спасти стену девичьего винограда весом в тонну на улице Лизы Чайкиной после разрушительного шторма «Эдуард»
Ресайкл-проектом года стала сеть благотворительных магазинов «Спасибо!» , статуэтку получила руководитель сети Наталья Галечьян, благодаря, которой уже не первый год вещи обретают вторых хозяев и передаются нуждающимся.
Номинации «Тактический урбанист года» удостоился Илья Кулешов за проект "На парковке парк!".
Статуэтку за экологию получила Юлия Каримова, руководитель проекта «Артэко»: завода по переработке, установку контейнеров для раздельного сбора во дворах, такси, которое забирает вторсырье.
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Ксения Сидорина, Максим Косьмин, Мария Тычинина, Ксения Морозова
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Елена Коваленко
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Дарья Штоколова
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Соучаствующее проектирование года – компания «Проектные решения» и их изменения набережных рек Охты и Оккервиля, которые должны переосмыслить представление об общественном пространстве на стыке городской среды и природы. Награду получил Олег Паченков.
Реставрацией года признано восстановление церкви Рождества Христова в Екатерининском дворце, за которое вручили статуэтку директору музея-заповедника Царское Село Ольге Таратыновой.
Активистам года – «Фонду друзей балтийской нерпы» – Вячеславу Алексееву и Елене Андриевской, которые спасли 150 тюленей и редких краснокнижных балтийских кольчатых нерп, премию вручила Ксения Шойгу, идеолог проекта "Остров Фортов" в Кронштадте.
в номинации "Новое общественное пространство года" награду получили "Никольские ряды", на сцену понимались генеральный директор Владислав Юрковский и Артем Кардаш, представляющий Miles&Yards, развивающей этот проект.
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Константин Набель, Максим Баланев
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Мария Ситник
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Евгения Попова
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Екатерина Пугачева
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Елена Горбунова
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Светлана Болмотова
Лучшим Комьюнити года стала команда «Подписных изданий». В разгар пандемии им удалось не только остаться на плаву, но и расшириться в 5 раз. Совладелец магазина Михаил Иванов поддерживает не только дружескую атмосферу в коллективе, но популяризирует бумажные книги (Один Instagram-аккаунт магазина чего стоит).
«История одного проекта» – Благотворительный проект года. Идеологи Екатерина Комзюк и Даная Немцова курируют регулярную раздачу еды нуждающимся петербургскими кафе и ресторанами.
Урбанистами года стали Екатерина Манжула и Центр компетенций. Благодаря им в Ленинградской области появится шесть больших современных общественных пространств.
Спортивное общественное пространство года – Команда FK Ramps — Федор и Родион Тихомировы и за скейт-парк под мостом Бетанкура и скейт-парк и памп-трек под Коломяжским путепроводом. Теперь Петербург станет еще спортивнее.
Telegram-канал «Клизма романтизма» и авторы теории стиля КапРом – Теоретики года / блог года. Именно они помогают нам полюбить «уродскую» архитектуру 2000-х. Пермию получил искусствовед Александр Семенов.
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Анастасия Климова
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Виктор Лукин, Валерий Ахунов
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Дианова Анастасия
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Олег Паченков
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«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего 2021»
Идеологического лидера российского рынка жилой недвижимости компанию LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT,
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