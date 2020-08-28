Под Коломяжским путепроводом уже этой осенью появится первый городской всесезонный скейт-парк и памп-трек. Каким он будет?

«Мы с моим мужем Дмитрием и нашим другом организовали велосообщество Link In Bike — я катаюсь уже лет 10, а три года назад увлеклась маунтинбайком. Мы очень хотели, чтобы в городе появился памп-трек — это трасса для велосипедистов, которая состоит из волн для разгона или торможения и контруклонов для сохранения скорости в поворотах. Крутить педали не нужно — разгоняешься и как будто плывешь, управляя весом тела. Волны могут быть разного размера, могут располагаться немного ближе или дальше друг от друга. Эти моменты прорабатываются опытными райдерами, чтобы памп-трек был интересным и провоцировал спортсмена на рост.

Сначала мы хотели сделать самодельный памп у дома, начали искать пути решения, ходили по администрациям — просили, чтобы нам выделили землю, а мы бы сами на ней накопали формы. Оказалось, что нужно брать землю на баланс — и быть ответственными за возможные травмы. Поэтому решили делать памп-трек легально и загорелись идеей открыть первый в городе асфальтовый, а не грунтовый. Это более долговечно, не требует ухода и не может приехать экскаватор и сравнять все с землей. В процессе мы наткнулись на проект «Твой бюджет» и пришли туда со своей идеей в 2018 году. Я прошла комиссию в Приморском районе и уже там познакомилась с Мишей Сазоновым, который хотел сделать скейт-парк. Мы решили объединиться.

Провели три сессии соучаствующего проектирования с велосообществом — позвали райдеров, местных жителей, профессионалов. Все сказали, что им нужна площадка, на которой можно будет поднимать уровень — не просто для развлечения. Для начинающих у нас возможности есть, а трасс на вырост не хватает, спортсмены вынуждены ездить в другие города. На встречи пришли проектировщики и представители «Мостротреста» — рассказали, какие есть ограничения и какие правила нужно соблюсти.

Место нам предложила администрация — и мы были очень рады, потому что здесь можно будет кататься круглый год. Это первый в нашем городе случай получения разрешения на строительство спортивного объекта под эстакадой. И мы можем только догадываться о количестве звонков и писем в профильные комитеты и компании, которые сделали специалисты ГУЖА Приморского района и администрации. Сейчас есть идея сделать скейт-парк под мостом Бетанкура, но об этом заговорили только этим летом, а мы работаем над пространством уже два года. В Москве есть один памп-трек под мостом, а в Европе подобных мест много, это распространено. Кататься здесь можно будет и на BMX-велосипеде, и на MTB, и на скейтах и роликах — интересно должно быть всем».