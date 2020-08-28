Под Коломяжским путепроводом в Приморском районе Петербурга начались работы по созданию первого всесезонного городского скейт-парка и первого асфальтового памп-трека. На согласование авторы проекта потратили два года, он обойдется в 29,5 млн рублей — часть выделена из бюджета города с помощью инициативы «Твой Бюджет», часть привлек комитет финансов по программе «Комфортная городская среда». «Собака.ru» узнала, каким будет уникальный для города спортивный объект под эстакадой.
Под Коломяжским путепроводом уже этой осенью появится первый городской всесезонный скейт-парк и памп-трек. Каким он будет?
Елизавета Челнокова
Инициатор создания памп-трека
«Мы с моим мужем Дмитрием и нашим другом организовали велосообщество Link In Bike — я катаюсь уже лет 10, а три года назад увлеклась маунтинбайком. Мы очень хотели, чтобы в городе появился памп-трек — это трасса для велосипедистов, которая состоит из волн для разгона или торможения и контруклонов для сохранения скорости в поворотах. Крутить педали не нужно — разгоняешься и как будто плывешь, управляя весом тела. Волны могут быть разного размера, могут располагаться немного ближе или дальше друг от друга. Эти моменты прорабатываются опытными райдерами, чтобы памп-трек был интересным и провоцировал спортсмена на рост.
Сначала мы хотели сделать самодельный памп у дома, начали искать пути решения, ходили по администрациям — просили, чтобы нам выделили землю, а мы бы сами на ней накопали формы. Оказалось, что нужно брать землю на баланс — и быть ответственными за возможные травмы. Поэтому решили делать памп-трек легально и загорелись идеей открыть первый в городе асфальтовый, а не грунтовый. Это более долговечно, не требует ухода и не может приехать экскаватор и сравнять все с землей. В процессе мы наткнулись на проект «Твой бюджет» и пришли туда со своей идеей в 2018 году. Я прошла комиссию в Приморском районе и уже там познакомилась с Мишей Сазоновым, который хотел сделать скейт-парк. Мы решили объединиться.
Провели три сессии соучаствующего проектирования с велосообществом — позвали райдеров, местных жителей, профессионалов. Все сказали, что им нужна площадка, на которой можно будет поднимать уровень — не просто для развлечения. Для начинающих у нас возможности есть, а трасс на вырост не хватает, спортсмены вынуждены ездить в другие города. На встречи пришли проектировщики и представители «Мостротреста» — рассказали, какие есть ограничения и какие правила нужно соблюсти.
Место нам предложила администрация — и мы были очень рады, потому что здесь можно будет кататься круглый год. Это первый в нашем городе случай получения разрешения на строительство спортивного объекта под эстакадой. И мы можем только догадываться о количестве звонков и писем в профильные комитеты и компании, которые сделали специалисты ГУЖА Приморского района и администрации. Сейчас есть идея сделать скейт-парк под мостом Бетанкура, но об этом заговорили только этим летом, а мы работаем над пространством уже два года. В Москве есть один памп-трек под мостом, а в Европе подобных мест много, это распространено. Кататься здесь можно будет и на BMX-велосипеде, и на MTB, и на скейтах и роликах — интересно должно быть всем».
Михаил Сазонов
Инициатор создания скейт-парка
«Я 20 лет катаюсь на роликах, и все это время в городе нет нормальных скейт-парков. К экстремальным видам спорта не относятся всерьез: прыгают ребята на каких-то досках, делают что-то непонятное. Что это такое? Для чиновников в кабинетах идея дать деньги роллерам на обустройство площадки выглядит странно. Мы организовали ассоциацию экстремальных видов спорта и начали продвигать идею создания скейт-парка. В один из походов по кабинетам чиновников нам рассказали о «Твоем бюджете» — это был 2016 год. В этом проекте горожане сами решают, что будет сделано в Петербурге и на что будут выделены бюджетные деньги.
В этом же году я попал на заседание бюджетной комиссии Василеостровского района, но там не задалось — на конкурсе на осуществление работ произошел демпинг. Цену сильно занизили и в итоге построили не пойми что. Это якобы бетонный скейт-парк, но он очень плохо залит, его нужно сносить, уже два года идут суды. Когда стало понятно, что быстро эта проблема не решится, я решил попробовать еще раз, снова пошел на «Твой бюджет» и прошел в комиссию в Приморском районе. Мы объединились с Лизой и Димой, потому что памп-трек и скейт-парк — это прекрасное сочетание. Роллеры и скейтбордисты любят использовать памп-треки для разминки.
Наш скейт-парк будет бетонным, там будет зона для начинающих, для тех, кто уже уверенно катается, и универсальная чаша — в Америке в 1960-х катались на скейтбордах в бассейнах, оттуда все это и пошло.
Посмотрев на соучаствующее проектирование на набережной Карповки, мы захотели также и решили привлечь катающихся и учесть их мнения. Отстранились сами от принятия решений и попросили сообщество решить, что именно ему нужно. Вместе с проектировщиками и комитетами получилось прийти к взвешенному решению.
Согласовать площадку было непросто, но администрация района была к этому готова и помогала на всех этапах — для них это тоже оказалось важно. Готова площадка будет уже в середине октября этого года. Для меня все это длится уже четыре года — и я даже не верю, что работы уже начались. Я в этом районе вырос и рад, что классная площадка появится здесь».
Алексей Корабельников
Председатель Комитета финансов
«Проект «Твой бюджет» реализуется в Петербурге уже пятый год и по является инструментом участия горожан в развитии города. Мы принимаем в проект любые идеи – начиная от предложений по улучшению инфраструктуры, заканчивая социальными инициативами.
В 2017 году мы заметили, что среди заявок много идей по созданию площадок для экстремальных видов спорта. Лично мне такие инициативы очень симпатичны: наш город богат своей историей и традициями, но при этом Петербург — живой, он должен развиваться, в нем должно появляться что-то новое — то, что нужно жителям.
Поэтому к инициативе по созданию скейт-площадки и памп-трека в Приморском районе мы подошли серьезно. Процесс реализации мы вместе с авторами инициативы Елизаветой Челноковой и Михаилом Сазоновым начали с соучаствующего проектирования. Этот формат предполагает, что проектировщики разрабатывают планы объектов, учитывая мнение будущих пользователей. Так что мы получаем не стандартизированный объект, а пространство, максимально подходящее пользователям. Авторы инициативы катаются на велосипедах, скейтах и роликах и по своему опыту знают, какой должна быть будущая площадка. Вместе с другими спортсменами и проектировщиками они детально проработали планировку
и наполнение площадки, компоновку объектов. Была проделана огромная работа на подготовительном этапе, за что хочу поблагодарить всех участников!
Изначальная стоимость инициативы, которую заявили авторы, – 12 млн рублей.
Но после детальной проработки концепции мы поняли, что для комплексной реализации инициативы необходимо выделить дополнительные средства из бюджета города. Итоговый бюджет инициативы составил 29,5 млн рублей.
В этом году был проведен аукцион на строительство скейт-площадки и памп-трека — победителем стала компания FK-Ramps, которая специализируется на строительстве площадок для экстремальных видов спорта. Ждем окончания работ – в октябре все должно быть готово».
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