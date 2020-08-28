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Под Коломяжским путепроводом уже этой осенью появится первый городской всесезонный скейт-парк и памп-трек. Каким он будет?

Под Коломяжским путепроводом в Приморском районе Петербурга начались работы по созданию первого всесезонного городского скейт-парка и первого асфальтового памп-трека. На согласование авторы проекта потратили два года, он обойдется в 29,5 млн рублей — часть выделена из бюджета города с помощью инициативы «Твой Бюджет», часть привлек комитет финансов по программе «Комфортная городская среда». «Собака.ru» узнала, каким будет уникальный для города спортивный объект под эстакадой.

Елизавета Челнокова

Инициатор создания памп-трека

«Мы с моим мужем Дмитрием и нашим другом организовали велосообщество Link In Bike — я катаюсь уже лет 10, а три года назад увлеклась маунтинбайком. Мы очень хотели, чтобы в городе появился памп-трек — это трасса для велосипедистов, которая состоит из волн для разгона или торможения и контруклонов для сохранения скорости в поворотах. Крутить педали не нужно — разгоняешься и как будто плывешь, управляя весом тела. Волны могут быть разного размера, могут располагаться немного ближе или дальше друг от друга. Эти моменты прорабатываются опытными райдерами, чтобы памп-трек был интересным и провоцировал спортсмена на рост.

Сначала мы хотели сделать самодельный памп у дома, начали искать пути решения, ходили по администрациям — просили, чтобы нам выделили землю, а мы бы сами на ней накопали формы. Оказалось, что нужно брать землю на баланс — и быть ответственными за возможные травмы. Поэтому решили делать памп-трек легально и загорелись идеей открыть первый в городе асфальтовый, а не грунтовый. Это более долговечно, не требует ухода и не может приехать экскаватор и сравнять все с землей. В процессе мы наткнулись на проект «Твой бюджет» и пришли туда со своей идеей в 2018 году. Я прошла комиссию в Приморском районе и уже там познакомилась с Мишей Сазоновым, который хотел сделать скейт-парк. Мы решили объединиться. 

Провели три сессии соучаствующего проектирования с велосообществом — позвали райдеров, местных жителей, профессионалов. Все сказали, что им нужна площадка, на которой можно будет поднимать уровень — не просто для развлечения. Для начинающих у нас возможности есть, а трасс на вырост не хватает, спортсмены вынуждены ездить в другие города. На встречи пришли проектировщики и представители «Мостротреста» — рассказали, какие есть ограничения и какие правила нужно соблюсти.

Место нам предложила администрация — и мы были очень рады, потому что здесь можно будет кататься круглый год. Это первый в нашем городе случай получения разрешения на строительство спортивного объекта под эстакадой. И мы можем только догадываться о количестве звонков и писем в профильные комитеты и компании, которые сделали специалисты ГУЖА Приморского района и администрации. Сейчас есть идея сделать скейт-парк под мостом Бетанкура, но об этом заговорили только этим летом, а мы работаем над пространством уже два года. В Москве есть один памп-трек под мостом, а в Европе подобных мест много, это распространено. Кататься здесь можно будет и на BMX-велосипеде, и на MTB, и на скейтах и роликах — интересно должно быть всем».

Михаил Сазонов

Инициатор создания скейт-парка

«Я 20 лет катаюсь на роликах, и все это время в городе нет нормальных скейт-парков. К экстремальным видам спорта не относятся всерьез: прыгают ребята на каких-то досках, делают что-то непонятное. Что это такое? Для чиновников в кабинетах идея дать деньги роллерам на обустройство площадки выглядит странно. Мы организовали ассоциацию экстремальных видов спорта и начали продвигать идею создания скейт-парка. В один из походов по кабинетам чиновников нам рассказали о «Твоем бюджете» — это был 2016 год. В этом проекте горожане сами решают, что будет сделано в Петербурге и на что будут выделены бюджетные деньги.

В этом же году я попал на заседание бюджетной комиссии Василеостровского района, но там не задалось — на конкурсе на осуществление работ произошел демпинг. Цену сильно занизили и в итоге построили не пойми что. Это якобы бетонный скейт-парк, но он очень плохо залит, его нужно сносить, уже два года идут суды. Когда стало понятно, что быстро эта проблема не решится, я решил попробовать еще раз, снова пошел на «Твой бюджет» и прошел в комиссию в Приморском районе. Мы объединились с Лизой и Димой, потому что памп-трек и скейт-парк — это прекрасное сочетание. Роллеры и скейтбордисты любят использовать памп-треки для разминки.

Наш скейт-парк будет бетонным, там будет зона для начинающих, для тех, кто уже уверенно катается, и универсальная чаша — в Америке в 1960-х катались на скейтбордах в бассейнах, оттуда все это и пошло.

Посмотрев на соучаствующее проектирование на набережной Карповки, мы захотели также и решили привлечь катающихся и учесть их мнения. Отстранились сами от принятия решений и попросили сообщество решить, что именно ему нужно. Вместе с проектировщиками и комитетами получилось прийти к взвешенному решению.

Согласовать площадку было непросто, но администрация района была к этому готова и помогала на всех этапах — для них это тоже оказалось важно. Готова площадка будет уже в середине октября этого года. Для меня все это длится уже четыре года — и я даже не верю, что работы уже начались. Я в этом районе вырос и рад, что классная площадка появится здесь». 

  • Уличная мебель, которая появится на площадке

  • Уличная мебель, которая появится на площадке

Алексей Корабельников

Председатель Комитета финансов

«Проект «Твой бюджет» реализуется в Петербурге уже пятый год и по является инструментом участия горожан в развитии города. Мы принимаем в проект любые идеи – начиная от предложений по улучшению инфраструктуры, заканчивая социальными инициативами. 

В 2017 году мы заметили, что среди заявок много идей по созданию площадок для экстремальных видов спорта. Лично мне такие инициативы очень симпатичны: наш город богат своей историей и традициями, но при этом Петербург — живой, он должен развиваться, в нем должно появляться что-то новое — то, что нужно жителям.

Поэтому к инициативе по созданию скейт-площадки и памп-трека в Приморском районе мы подошли серьезно. Процесс реализации мы вместе с авторами инициативы Елизаветой Челноковой и Михаилом Сазоновым начали с соучаствующего проектирования. Этот формат предполагает, что проектировщики разрабатывают планы объектов, учитывая мнение будущих пользователей. Так что мы получаем не стандартизированный объект, а пространство, максимально подходящее пользователям. Авторы инициативы катаются на велосипедах, скейтах и роликах и по своему опыту знают, какой должна быть будущая площадка. Вместе с другими спортсменами и проектировщиками они детально проработали планировку 

и наполнение площадки, компоновку объектов. Была проделана огромная работа на подготовительном этапе, за что хочу поблагодарить всех участников!

Изначальная стоимость инициативы, которую заявили авторы, – 12 млн рублей. 

Но после детальной проработки концепции мы поняли, что для комплексной реализации инициативы необходимо выделить дополнительные средства из бюджета города. Итоговый бюджет инициативы составил 29,5 млн рублей.

В этом году был проведен аукцион на строительство скейт-площадки и памп-трека — победителем стала компания FK-Ramps, которая специализируется на строительстве площадок для экстремальных видов спорта. Ждем окончания работ – в октябре все должно быть готово».

Морозова Ксения,
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