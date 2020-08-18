Урбанистика нового типа пришла в Ленинградскую область: руководитель местного Центра компетенций Екатерина Манжула разработала вместе с жителями проекты общественных пространств в Киришах, Новой Ладоге, Волхове, Коммунаре, Ивангороде.
Знакомьтесь, Екатерина Манжула — благодаря ей в Ленинградской области появится шесть больших современных общественных пространств
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На Екатерине: серьги Celine (ДЛТ)
До работы в урбанистике вы долго были госслужащей — как произошла смена деятельности?
Я кандидат политических наук, но всегда интересовалась правами человека и городами как акторами мировой политики. Шесть лет назад начала заниматься развитием социально-предпринимательских проектов и формированием городских сообществ. Работала в ChangeLab — из этого акселератора вышел, например, проект «Дача в городе»: он продвигал культуру городского садоводства, вдохновлял жителей на создание цветников во дворах. Для Института дизайна и урбанистики ИТМО я ежегодно готовила Международный форум пространственного развития — самое крупное мероприятие по урбанистике в Петербурге. А еще работала в проекте «Твой бюджет»: с его помощью петербуржцы могут предлагать свои идеи преобразования среды, а лучшие из них финансируются из городского бюджета.
В Гатчине я участвовала в запуске проекта «Умный город»: организовали хакатон HackGatchina, внедрили систему «Активный горожанин», установили умные светофоры, запустили «Монитор мэра», который показывает передвижения коммунальной техники, начали установку камер с функцией распознавания лиц, а в новом общественном пространстве «Аэропарк» (этот проект выиграл во всероссийском конкурсе благоустройства 90 млн рублей. — Прим. ред.) появится шоурум «умных решений и технологий». Кроме того, именно в Гатчине мы внедрили практики соучаствующего проектирования — это была новая методика, и в Ленобласти в полной мере ее никто не практиковал.
В чем идея соучаствующего проектирования?
Прежде развитие городов определяли эксперты — архитекторы, экономисты, социологи. А пару лет назад все поняли: город — это не стены, а люди. И чтобы город соответствовал современным запросам, необходимо спрашивать жителей, что им нужно. Именно эта риторика определила мой карьерный путь. Как и многие, я хожу по своему району и задумываюсь, почему в каких-то местах находится то, что никому не нужно, а в других — не хватает необходимого. Администрация часто не догадывается о потребностях горожан — чиновники сидят в кабинетах. А ведь благоустроенное общественное пространство, даже если это сквер, может потянуть за собой развитие малого бизнеса и всего района.
Что это такое — Центр компетенций?
Программа «Формирование комфортной городской среды» была запущена в 2017 году, но только некоторые регионы показывали хорошие результаты, остальные укладывали плитку, ставили лавки и урны. Это не комфортная городская среда, поэтому в помощь муниципалитетам Минстрой предложил собрать команды специалистов в области городского развития, которые смогли бы заняться более глубокой и комплексной работой. Меня пригласили возглавить Центр компетенций Ленинградской области прошлым летом, но до декабря я работала практически одна. В январе мы смогли нанять архитекторов, социологов, экономистов и за полгода внедрили соучаствующее проектирование в десяти городах Ленинградской области.
Что сейчас у вас в работе?
На два проекта — «Аэропарк» в Гатчине и реконструкцию южной части парка «Приморский» в Сосновом Бору — нам удалось выиграть финансирование. Этим летом мы подали на конкурс Минстроя еще шесть проектов для городов области. Хотели подать 10, но не все удалось закончить из-за пандемии.
А какие проекты будут реализованы?
В парке «Прибрежный» в Киришах появится прогулочный маршрут: он соединит значимые объекты территории и погрузит в историю, культуру, природу и легенды города. На главной площади левобережного Волхова сделаем место для мероприятий, павильон с семейным кафе и лекторием и ярмарочный ряд, а рядом — скейтпарк, веревочный городок, воркаут, качели. Архитектура павильонов будет отсылать к Волховской ГЭС с ее масштабными арками с прямоугольным членением оконных проемов. В Коммунаре изменится парковая территория вдоль реки Ижора: там будут променад с видовыми площадками и зонами отдыха, игровые детские и спортивные площадки, прогулочный и веломаршрут, павильоны для коворкинга, мастер-классов и проката спортинвентаря. В Ивангороде будет развит квартал Парусинка — это поразительное место, его в XIX веке застроил в стилистике Северной Европы ткацкий промышленник и меценат, барон Александр Людвигович Штиглиц. Придумаем новые сюжеты использования — и обязательно сохраним атмосферу места. Появятся видовое кафе, арт-центр, хостел, детские площадки, лекторий, зоны тихого и активного отдыха, видовая площадка на Нарвские водопады. В Новой Ладоге будет благоустроен проспект Карла Маркса с прилегающими скверами и пустырями, созданы туристический кластер и зоны отдыха для местных жителей. В Сясьстрое — городской парк и пляж «Сосновый бор». Мы должны решить две задачи — отразить особенности и идентичность каждого населенного пункта и помочь экономическому развитию территорий.
До перехода в Центр компетенций Ленобласти Екатерина возглавляла Центр городских технологий и пространственного развития СЗИУ РАНХиГС. Она стала пионером соучаствующего проектирования в области вместе с главным архитектором Гатчины Елизаветой Гречухиной — сейчас они обе работают в Центре компетенций.
Текст: Ксения Морозова
Фото: Герман Шумахер
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