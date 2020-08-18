Знакомьтесь, Екатерина Манжула — благодаря ей в Ленинградской области появится шесть больших современных общественных пространств

До работы в урбанистике вы долго были госслужащей — как произошла смена деятельности?

Я кандидат политических наук, но всегда интересовалась правами человека и городами как акторами мировой политики. Шесть лет назад начала заниматься развитием социально-предпринимательских проектов и формированием городских сообществ. Работала в ChangeLab — из этого акселератора вышел, например, проект «Дача в городе»: он продвигал культуру городского садоводства, вдохновлял жителей на создание цветников во дворах. Для Института дизайна и урбанистики ИТМО я ежегодно готовила Международный форум пространственного развития — самое крупное мероприятие по урбанистике в Петербурге. А еще работала в проекте «Твой бюджет»: с его помощью петербуржцы могут предлагать свои идеи преобразования среды, а лучшие из них финансируются из городского бюджета.

В Гатчине я участвовала в запуске проекта «Умный город»: организовали хакатон HackGatchina, внедрили систему «Активный горожанин», установили умные светофоры, запустили «Монитор мэра», который показывает передвижения коммунальной техники, начали установку камер с функцией распознавания лиц, а в новом общественном пространстве «Аэропарк» (этот проект выиграл во всероссийском конкурсе благоустройства 90 млн рублей. — Прим. ред.) появится шоурум «умных решений и технологий». Кроме того, именно в Гатчине мы внедрили практики соучаствующего проектирования — это была новая методика, и в Ленобласти в полной мере ее никто не практиковал.