Как «История одного проекта» поможет регулярно кормить в Петербурге 25 тысяч нуждающихся любого возраста и статуса

Петербурженка Екатерина уже полтора года помогает нуждающимся: сначала она готовила спасенную еду для всех желающих прямо на своей кухне. Когда объемы производства доросли до 500 кг в неделю, она открыла свое благотворительное заведение. Но масштаб помощи все равно казался ей недостаточным, поэтому сейчас она запустила новый проект, в рамках которого ее команда будет курировать регулярную раздачу еды нуждающимся петербургскими кафе и ресторанами — таким образом регулярно можно будет кормить до 25 тысяч человек, оказавшихся в трудной ситуации. «Собака.ru» Екатерина рассказала, как это будет организовано, кто сможет получить продукты и почему она уверена, что именно в Петербурге подобная инициатива имеет все шансы на успех.
Что произошло с проектом «История одной кухни»?
Поток людей за пандемию увеличился в четыре раза — мы кормили бесплатно по 50-60 в день. Мы снимали отдельное помещение под кафе, в котором готовили и для нуждающихся, и для тех, кто готов заплатить за свою еду и таким образом поддержать нашу деятельность. Готовить приходилось все больше, это требовало все большего количества времени и денег. В какой-то момент я поняла, что таким образом всех не спасти. Нуждающихся в городе 600 тысяч, в Петербурге по официальным данным за чертой бедности находится каждый восьмой, а каждому пятидесятому вообще нечего есть — это 90-85 тысяч. А я за день кормлю 60 — выходит меньше процента. Даже если учесть, что есть и другие фонды, это все равно очень мало. То есть поесть смогут, грубо говоря, только те, кому повезет. Меня такое положение дел не устраивает, я стремлюсь к системному решению проблем. Поэтому я приняла решение закрыть кухню.
Как «История одного проекта» накормит тысячи людей в Петербурге
Я решила перейти в режим организаторства: у нас есть офис и небольшая команда из пяти человек, которая раньше готовила, а теперь пересела за компьютеры. Идея заключается в том, чтобы соединять рестораны, которые готовы регулярно выделять на благотворительность несколько обедов, и нуждающихся. Я и раньше общалась с заведениями, которые хотели помогать — они писали мне сами. Но это было спонтанно: мне звонили из столовой и говорили: «У нас осталось много еды, заберите срочно». Было сложно в таком режиме забирать и распределять обеды. А теперь у нас будет база людей, ресторанов и их адресов. Даже если кто-то появится неожиданно, мы уже будем знать, кто находится в этом районе и сможет быстро забрать продукты. Мне кажется, это решение было на поверхности, нужно было только всю информацию поместить в одну таблицу.
Я и раньше регулярно соединяла тех, у кого были ресурсы, с теми, кому нужна была еда или какая-то другая помощь. Появлялись волонтеры, фонды, бизнес. Сначала я какое-то время общалась с нуждающимся сама, а потом отдавала его в хорошие руки.
У нас в городе больше 1 200 общепитов: если каждый из них будет подвешивать хотя бы пару обедов в неделю, то мы покроем не один процент, а около четверти всех нуждающихся. Мой план — чтобы регулярно еду получали 25 тысяч человек, уверена, это реально.
Я верю в Петербург: я жила во многих других городах России, но только здесь люди так легко подключаются к инициативам. Может быть, здесь люди больше рефлексируют или больше стремятся к осознанности. Может быть, это связано с желанием быть культурной столицей. А, возможно, петербуржцы более амбициозны и активны. Конкретного ответа на вопрос «почему так» у меня нет, но это первый город, в котором люди так быстро включаются в добрые дела.
Рестораны, которые подключились к проекту
Первые, кто согласился участвовать в проекте — это команда ресторана Barashki. Они начали выдавать еду с понедельника, на них мы будем изучать, как работает формат.
Всего на данный момент мы договорились с 23 ресторанами — еще не начинали холодную рассылку, все эти заведения вызвались сами. Среди них, например, Hood street food, Daner Pizza, Fika, «Гуляй поле» — мы уже сотрудничаем почти со всеми веганскими заведениями города. Сначала мы наладим систему с ними, возможно, обнаружатся какие-то проблемы или недостатки, о которых мы сейчас не знаем. Для меня важно сначала работать со знакомыми: даже криво брошенный взгляд на человека в уязвимом положении может серьезно его ранить.
Масштабирование проекта
Сейчас я общаюсь и с ресторанами, и с нуждающимися — я знаю, кто и куда идет. У нас есть список из 60 человек и 23 ресторанов — за всех я отвечаю головой, я уверена в них на 99%. В какой-то момент я перестану справляться с объемом, и тогда к проекту подключатся мои помощники: каждый из нас возьмет условно по 20 заведений и 100 человек, выйдет 500 нуждающихся и 100 ресторанов. Если проект будет продолжать расти, то я найду других людей, которым смогу доверять. Мне бы хотелось когда-нибудь автоматизировать процесс, возможно, сделать приложение. Но сейчас пока мне сложно себе представить, как будет проходить проверка, например, документов об инвалидности. Будем пробовать.
Кто приходит за едой и почему у ресторанов есть возможность выбирать категорию нуждающихся
Для нас важно, чтобы ресторан имел выбор категории нуждающихся. Мы готовы помогать всем без исключений, но кто-то хочет кормить тех, кто потерял работу, а кто-то — нет. И это нормально, это решение, которое я уважаю. У нас есть принцип — мы не спрашиваем, почему человек приходит за едой, но перед рестораном я несу ответственность. У кого-то, например, может не быть доступной среды — и поэтому нет возможности помогать людям с инвалидностью. Семейные рестораны выбирают многодетных матерей, потому что такая помощь органично впишется в их формат. А у кого-то душа болит именно за пожилых — это часто какие-то личные истории. Категории у нас на данный момент такие: люди с инвалидностью, многодетные, пожилые, бездомные и попавшие во временную трудную ситуацию — связанную с болезнью близкого, кредитами или внезапной потерей работы. Сейчас основная масса — это одинокие женщины с маленькими детьми и пожилые.
Как происходит работа с заведениями
Мы стали формировать анкеты ресторанов — кому они готовы помогать, в какое время, по каким дням, какую еду будут давать людям. Мы соглашаемся на их условия — как им удобнее, так и будет. Хотят ли они кормить человека за столиком, давать еду с собой или организовывать доставку. Мы с ними связываемся, уточняем детали и потом запускаем в систему. В ответ мы стараемся ресторанам помогать: дать рекламу, написать о них в соцсетях.
Как будет организован процесс
Нуждающийся может написать мне Instagram или позвонить по номеру 89950905412 с 12 до 19. Если я этого человека не знаю, он приходит ко мне в офис, и мы общаемся. Во-первых, чтобы понять, какие еще его потребности мы можем закрыть — дать ему одежду или средства гигиены, например. Во-вторых, мне нужно понимать степень адекватности — все-таки для меня важно, чтобы наш проект не вредил заведениям. Если пришедший понимает, что ему никто ничего не должен, если он готов вести себя вежливо и в соответствии с правилами, то я даю ему код. С ним он приходит в заведение и получает еду. Мы не хотим никого ставить в неудобное положение: если люди будут говорить «Я пришел за бесплатным обедом», это может вызвать у кого-то вопросы.
Далее человек ест три раза в неделю: мы прикрепляем его к трем ресторанам, и он приходит в каждый еженедельно. Возможно, раз в пару месяцев какие-то общепиты будут меняться, но хотелось бы, чтобы конкретные люди были прикреплены к конкретным заведениям — так всем будет комфортнее.
За счет чего будет жить проект
Финансово нас уже год ежемесячно поддерживает «Севкабель», но этого не хватает — количество пожертвований за полгода упало в 10 раз. Сейчас проект масштабнее, но он не выглядит так красиво, как раньше. В прошлом декабре нам присылали 250-300 тысяч, к лету это было 80, а сейчас — 20. Мы учились монетизироваться, продаем мерч, проводили мероприятия — но, к сожалению, коронавирус лишил нас этого источника дохода. (Узнать, как помочь проекту финансово, можно здесь — Прим. ред.)
Мероприятия
Мы готовим большое количество онлайн-мероприятий — все они будут проводиться за пожертвование любого размера, деньги пойдут на поддержание работы проекта. В ближайшее время хотим организовать несколько лекций и сделать обучающие материалы по финансовой грамотности для пожилых людей. О том, как им защититься от мошенников — их много в сфере услуг, например, среди тех, кто чинит стиральные машины или сантехнику. Также расскажем, как оформить самозанятость, чтобы заниматься на пенсии любимым делом и получать с этого небольшой доход. В первую очередь это нацелено на волонтеров и молодых петербуржцев, которые смогли бы передать информацию своим бабушкам, дедушкам, подопечным. А следующее мероприятие будет направлено на многодетных. Весной мы проведем фестиваль о кибербуллинге. Также мы организуем ресайкл-фестиваль про повторное использование вещей.
Про осознанность в работе заведений
Мне бы хотелось, чтобы у нас появилась большая команда помогающих и быть в ней стало нормой. Для меня это логично: есть проблема голода. Кому ее решать? Очевидно, тем, у кого есть еда. Если начать задумываться о том, сколько рестораны выбрасывают, становится нехорошо. Мне бы хотелось, чтобы мы приходили к осознанности в плане перепотребления. Если ресторан работает давно, то его персонал явно может рассчитать, что какой-то продукт не израсходуется до конца дня, и его придется выбрасывать. И такую еду стоит раздавать. Многие просто не думают о том, какие вокруг огромные свалки и как много голодающих. «Ну выбросил и выбросил, что такого?» А потом ты своими глазами видишь горы мусора и нуждающихся, и что-то в голове начинает поворачиваться. Я вижу свою роль в том, чтобы донести информацию, помочь всем договориться и создать сообщество благотворителей внутри ресторанной индустрии.
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