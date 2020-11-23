Как «История одного проекта» поможет регулярно кормить в Петербурге 25 тысяч нуждающихся любого возраста и статуса

Что произошло с проектом «История одной кухни»?

Поток людей за пандемию увеличился в четыре раза — мы кормили бесплатно по 50-60 в день. Мы снимали отдельное помещение под кафе, в котором готовили и для нуждающихся, и для тех, кто готов заплатить за свою еду и таким образом поддержать нашу деятельность. Готовить приходилось все больше, это требовало все большего количества времени и денег. В какой-то момент я поняла, что таким образом всех не спасти. Нуждающихся в городе 600 тысяч, в Петербурге по официальным данным за чертой бедности находится каждый восьмой, а каждому пятидесятому вообще нечего есть — это 90-85 тысяч. А я за день кормлю 60 — выходит меньше процента. Даже если учесть, что есть и другие фонды, это все равно очень мало. То есть поесть смогут, грубо говоря, только те, кому повезет. Меня такое положение дел не устраивает, я стремлюсь к системному решению проблем. Поэтому я приняла решение закрыть кухню.

Как «История одного проекта» накормит тысячи людей в Петербурге

Я решила перейти в режим организаторства: у нас есть офис и небольшая команда из пяти человек, которая раньше готовила, а теперь пересела за компьютеры. Идея заключается в том, чтобы соединять рестораны, которые готовы регулярно выделять на благотворительность несколько обедов, и нуждающихся. Я и раньше общалась с заведениями, которые хотели помогать — они писали мне сами. Но это было спонтанно: мне звонили из столовой и говорили: «У нас осталось много еды, заберите срочно». Было сложно в таком режиме забирать и распределять обеды. А теперь у нас будет база людей, ресторанов и их адресов. Даже если кто-то появится неожиданно, мы уже будем знать, кто находится в этом районе и сможет быстро забрать продукты. Мне кажется, это решение было на поверхности, нужно было только всю информацию поместить в одну таблицу.

Я и раньше регулярно соединяла тех, у кого были ресурсы, с теми, кому нужна была еда или какая-то другая помощь. Появлялись волонтеры, фонды, бизнес. Сначала я какое-то время общалась с нуждающимся сама, а потом отдавала его в хорошие руки.

У нас в городе больше 1 200 общепитов: если каждый из них будет подвешивать хотя бы пару обедов в неделю, то мы покроем не один процент, а около четверти всех нуждающихся. Мой план — чтобы регулярно еду получали 25 тысяч человек, уверена, это реально.

Я верю в Петербург: я жила во многих других городах России, но только здесь люди так легко подключаются к инициативам. Может быть, здесь люди больше рефлексируют или больше стремятся к осознанности. Может быть, это связано с желанием быть культурной столицей. А, возможно, петербуржцы более амбициозны и активны. Конкретного ответа на вопрос «почему так» у меня нет, но это первый город, в котором люди так быстро включаются в добрые дела.