Первое интервью Ксении Шойгу, идеолога проекта «Остров фортов»: как изменится Кронштадт, когда отреставрируют форты и сколько это стоит?

От чего вы испытываете самые сильные эмоции в своей жизни?

Меня очень мотивируют люди. Наверное, поэтому я начала заниматься «Гонкой героев»: это тоже социальный проект, и здесь я развиваю и популяризирую любительский спорт. Когда я вижу лица людей, которые не ожидали, что они могут преодолеть такое количество препятствий, когда они горды собой, и ты поздравляешь их с победой на финише — это гигантская мотивация. Когда я увидела лица счастливых людей в Кронштадте, которые пришли на открытие парка и говорили мне спасибо, я испытала именно те эмоции, о которых вы спрашиваете.

Вчера я шла на встречу в ресторан. Забегаю в лифт — и комичная ситуация! — я небольшого роста, а вместе со мной в лифте едут трое очень высоких мужчин, все примерно два метра ростом. От неожиданности я говорю: «Вы знаете, я как-то неловко чувствую себя в вашей компании». И абсолютно незнакомый мне человек отвечает: «Ксения Сергеевна, да вы что! Скажите, а Кронштадт будет? Продолжение будет? Я был в парке, мне так понравилось!» И потом с такими горящими глазами: «Ну, удачи вам!» Все это — бесконечная мотивация.

Как вам живется на три города?

Ты просто спишь в поезде — и все!

Когда вы понимаете: все, нужно позаботиться о себе и взять выходной?

Когда я присыпаю во всех местах, в которых могу, я понимаю — мне просто надо выспаться. Но вообще я очень давно живу жизнью кочевника. Столько интересного можно сделать, что совсем неинтересно тратить время на отдых! Поэтому я думаю так: если ты упал — тебе надо передохнуть. Если ты еще на ногах — тебе точно нужно еще поработать.

Если мыслить стереотипами, можно сказать, что это подход спортсменки. Это и есть вы?

Это подход моего отца. Он мой самый любимый человек на планете. Я никого никогда не любила и никого никогда так не уважала, как его. И я всегда поражаюсь тому объему проектов и задач, который он уже сделал и продолжает делать. Тому уровню заинтересованности, который у него есть. Уровню концентрации. Поэтому здесь, наверное, история про то, что я очень сильно хотела бы быть на него похожей.

Чем вы не похожи, но чем вы безусловно в себе гордитесь?

Мне очень нравится быть женщиной, да. Во-первых, это красиво!