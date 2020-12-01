Книжный «Подписные издания» увеличился в пять раз. Совладелец магазина — о расширении в разгар пандемии

Сегодня книжный магазин «Подписные издания» на Литейном проспекте стал еще больше — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года открыли второй этаж. Здесь можно найти «десятки тысяч заботливо отобранных из всего книжного потока изданий», а также выпить кофе в новой кофейне. «Собака.ru» посетила магазин и поговорила с его совладельцем Михаилом Ивановым о радикальном расширении в разгар пандемии.
О причинах расширения
Михаил Иванов: «Подписные издания» теперь занимают 600 квадратных метров, общая площадь магазина увеличилась в пять раз. Морально к этому мы готовились несколько лет. Три года назад мы открыли второй зал на первом этаже, но быстро поняли, что и этого места нам не хватает. В какой-то момент стало очевидно, что посетителям у нас не всегда комфортно из-за тесноты и большого количества людей. Хотелось простора, чтобы во время общения с книгами человека никто не задевал. Количество книг тоже быстро превысило вместительность.
Шаг этот был осмысленным, но мы не могли предположить, что в наши планы вмешается коронавирус. Мы приняли решение о переезде в начале года и планировали начать ремонт в конце августа. Но бар «Гадкий койот», который находился на втором этаже, закрылся вскоре после объявления коронавирусных ограничений. Тогда мы решили начать работы с 1 июня — проект доделывали в дикой спешке по ходу ремонта.
О наполнении второго этажа
Мы выбирали и производителей, и подрядные организации только из Петербурга — это была принципиальная позиция. Помещение нам досталось в ужасном состоянии, даже отопления и электричества практически не было, все пришлось делать с нуля. Нам хотелось сделать много света, высокие шкафы — на них могут подниматься только сотрудники или посетители под их присмотром. Для нас было важно, чтобы интерьер соответствовал зданию. Дом на Литейном, 57 — это яркий образец северного модерна, мы его обожаем. Мы сделали большую историческую справку об интерьерах. Например, узнали, что раньше здесь был дубовый пол, и восстановили его.
Вся мебель и свет сделаны на заказ по индивидуальным чертежам, на полу — метлахская плитка, кассовые зоны и выкладки облицованы плиткой, созданной по соседству на Дегтярной улице. У нас частично сохранилась столетняя историческая ковка — ее мотивы мы повторили на балконах и антресолях. Вся ковка выполнена по эскизам архитектора здания Николая Васильева. Восстановили историческую расстекловку окон, ориентируясь на одно сохранившееся окно. Витражи похожи по стилистике на наш сохранившийся исторический витраж — ему тоже больше ста лет. Витраж с надписью In books we trust, украшающий центральную дверь, сделало бюро «Дело контура».
Что будет происходить в новых помещениях
У нас теперь есть более 70 мест для чтения: на антресоли и в оконных нишах. Мы хотели бы, чтобы люди проводили в нашем магазине как можно больше времени вдали от житейских забот и проблем.
В большом зале мы сможем проводить мероприятия: презентации книг, встречи с авторами, кинопоказы. У нас была запланирована большая программа на декабрь, но ее пришлось отменить до лучших времен.
Во втором новом зале у нас детская комната с горкой — в ней акцент сделан на обучение и развлечение детей только через книги. Сейчас, к сожалению, детскую комнату мы вынуждены закрыть в связи с распоряжением правительства города. Но у нас уже появилась должность педагога-организатора — он будет присматривать за детьми и помогать им.
О книгах
Мы расширили почти все разделы — историю, искусство, гуманитарные науки, краеведение, биографии, литературоведение, художественную литературу, поэзию. Значительно разрослась детская литература. Но, несмотря на увеличение помещений, концепцию мы не меняем: в стране издается, на наш взгляд, много лишних книг, и их у нас по-прежнему не будет. Зато теперь больше книг смогут лежать лицом, это поможет им не теряться на полках. Нам хочется двигаться в сторону книжного развития, возможно, развить в полноценное издательство нашу издательскую программу. Сейчас у нас около 33 000 наименований, но эту цифру можно увеличить до 45 000 — хорошие книги есть.
О новом кафе
Кофейня «Знакомьтесь, Джо!» останется на первом этаже. А на втором этаже откроется кафе с кофе и свежей выпечкой — им займется Кирилл Иванов, совладелец кафе «Смена». За общую концепцию еды будет отвечать Женя Данилова («Смена»), за хлеб – Артем Романов («Кококо», «Футура»), а за слойки и булки – Аня Самарина («Печорин»). Пекарня расположится в этом же здании. В январе появится небольшая винная карта, составлять ее будет Люда Иванова из «Мечтателей», менять мы ее будем раз в три месяца — будет авторский выбор примерно из 10 вариантов. Появился второй вход, мы сделали пассажирский лифт для перемещения людей между этажами.
О деньгах
Многое мы не доделали: финальный этап нашей стройки пришелся на полное отсутствие денег. Когда в марте мы были вынуждены закрыть магазин, у нас упали доходы на 70%. Сейчас количество покупок ниже обычного на треть. Пришлось взять кредит, долги теперь большие, но, я надеюсь это того стоит. Я рассчитываю, что окупиться эти вложения смогут года за четыре, книги — не самые прибыльное занятие. В течение следующих двух месяцев мы будем доводить все до ума. Например, через две недели появится навигация, а порядка 300 растений приедут из Голландии. Так что обживать пространство будем уже с посетителями.
О команде
Для команды «Подписных» это стало серьезным вызовом. Мы могли бы бороться с коронавирусом и грустить об ушедших успешных временах. А у нас была большая цель — полгода мы жили только этим, поэтому почти не обращали внимание на то, что происходит вокруг. Даже во время карантина мы вели себя так, будто ничего не происходит: выкладывали фотографии, привозили новинки и делали так, чтобы они появились у петербуржцев даже раньше, чем у москвичей. Сотрудники активно участвовали в создании новых пространств на этапах подготовки, идеи — мы просили, чтобы каждый высказывал свои мысли, каждый внес частичку. Карантин мы смогли выстоять, ни с кем не попрощавшись, не сокращая зарплаты. Наоборот — наняли 25 сотрудников, сейчас нас больше 60 человек, это настоящие книжники, преданные своему делу.
«Книги возвращаются домой»
Нас радует, что все это мы сделали в Петербурге. Нас много зовут в другие города страны, но наш дом на Литейном, 57 — здесь магазин располагается с 1958 года. Сейчас мы возвращаемся в наши исторические помещения — до 2008 года «Подписным изданиям» принадлежала треть здания. Моя бабушка служит книге уже 50 лет, и она об этом мечтала. Моя семья отнеслась к происходящему с большим терпением и пониманием: у меня еще и родился ребенок. Это помещение я арендую у бабушки — на первые месяцы нам пошли навстречу, сумма была очень гуманной, нам дали ремонтные каникулы.
Помогли нам и читатели — мы сознательно не просили никого ни о чем, понимая, что ни у кого сейчас нет денег. Но люди сами обвалили наш сайт заказами после новости о закрытии на карантин. Это тот Петербург, который мы любим. Сейчас мы не можем провести открытие, но надеемся, что проведем его, когда закончится пандемия.
Фото: Михаил Вильчук
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