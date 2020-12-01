Книжный «Подписные издания» увеличился в пять раз. Совладелец магазина — о расширении в разгар пандемии

О причинах расширения

Михаил Иванов: «Подписные издания» теперь занимают 600 квадратных метров, общая площадь магазина увеличилась в пять раз. Морально к этому мы готовились несколько лет. Три года назад мы открыли второй зал на первом этаже, но быстро поняли, что и этого места нам не хватает. В какой-то момент стало очевидно, что посетителям у нас не всегда комфортно из-за тесноты и большого количества людей. Хотелось простора, чтобы во время общения с книгами человека никто не задевал. Количество книг тоже быстро превысило вместительность.

Шаг этот был осмысленным, но мы не могли предположить, что в наши планы вмешается коронавирус. Мы приняли решение о переезде в начале года и планировали начать ремонт в конце августа. Но бар «Гадкий койот», который находился на втором этаже, закрылся вскоре после объявления коронавирусных ограничений. Тогда мы решили начать работы с 1 июня — проект доделывали в дикой спешке по ходу ремонта.