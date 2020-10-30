Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» 2020. Часть I

еремония вручения ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» 2020 традиционно прошла в Гранд Отеле Европа, и все 140 ее участников в сложном 2020 году доказали, что Петербург способен не только задавать гастрономические тренды, но и объединять профессионалов.
С сентября горожане голосовали на сайте за любимых шефов, блюда и заведения, а фуди-эксперты выбрали победителей в каждой из шестнадцати номинаций. Ведущие церемонии главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк и телеведущий и генпродюсер Александр Малич объявили победителей в Бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа.
Список победителей:
Лучший новый ресторан — Bilbao и Eclipse
Лучший новый ресторан на каждый день — «Мойка, 3»
Лучший винный бар — «Мерула. Винный двор» и «Невинный бар»
Ресторанная терраса, где «были все» — «ФУТУРА»
Лучший антикризисный менеджмент — Kuznya Online
Лучший загородный ресторан — «Рыба на даче»
Лучший шеф-повар — Виктория Мосина
Прорыв года среди молодых профессионалов — Роман Клюквин («ФУТУРА»)
Лучший пекарь — Максим Бабич («ФУТУРА»)
Лучший вег-шеф и эко-активист — Илья Келарев и Мария Грекова (веганское кафе "Огурцы")
Лучший кофейный энтузиаст — Ирина Шарипова (Mad Espresso Team)
Лучший стритфуд — Шаверма с белугой и икрой (Art Caviar)
Лучшее ЗОЖ-блюдо — Салат из разных томатов с хумусом (Kuznya House)
Лучшая пицца — Pasto Fresco
Лучший фирменный коктейль — «Кровавая Мэри» («Полторы комнаты»)
Лучшие завтраки — Saviv
Премия «Выбор города» — El Copitas
Премия «Выбор города» — Проект Support Locals Новой Голландии
Премия «За открытие граней новых вкусов и развитие гастрономических баров» — Ultramen
Бренд-амбассадор Diageo Александр Кузнецов вручил наградную тарелку в специальной номинации The Singleton Tastes Владимиру Николаеву и Ивану Ляшуку за азиатскую киберпанк закусочную Ultramen.
Две дополнительные номинации «Выбор города» взяли Проект Support Locals Новой Голландии, которые организовали производство и централизованную доставку обедов для врачей и команда El Copitas за феноменальный креатив и антикризисный менеджмент.
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» — бренд Индилайт.
Фотографы: Михаил Вильчук, Елизавета Медунецкая
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