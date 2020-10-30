Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» 2020. Часть I

еремония вручения ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» 2020 традиционно прошла в Гранд Отеле Европа, и все 140 ее участников в сложном 2020 году доказали, что Петербург способен не только задавать гастрономические тренды, но и объединять профессионалов.

С сентября горожане голосовали на сайте за любимых шефов, блюда и заведения, а фуди-эксперты выбрали победителей в каждой из шестнадцати номинаций. Ведущие церемонии главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк и телеведущий и генпродюсер Александр Малич объявили победителей в Бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа.