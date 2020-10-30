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Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» 2020. Часть I

еремония вручения ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» 2020 традиционно прошла в Гранд Отеле Европа, и все 140 ее участников в сложном 2020 году доказали, что Петербург способен не только задавать гастрономические тренды, но и объединять профессионалов.

С сентября горожане голосовали на сайте за любимых шефов, блюда и заведения, а фуди-эксперты выбрали победителей в каждой из шестнадцати номинаций. Ведущие церемонии главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк и телеведущий и генпродюсер Александр Малич объявили победителей в Бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа.

  • Виктория Мосина, Лучший шеф-повар, Anna's Secret Garden

  • Анна Колеватова, Артем Гудченко, Александра Балмасова, Светлана Гузь

    Лучший новый ресторан Eclipse

  • Владимир Горюсков, Денис Соловьев, Мария Блохина

    Лучший новый ресторан Bilbao

  • Станислав Левохо, Анна Бойко Лучший новый ресторан на каждый день «Мойка, 3» 

  • Регина Халикова, Дарья Смирнова, Андрей Антипин, Тимур Капралов, Вера Рысева 

    Лучший винный бар «Мерула. Винный двор»

  • Евгений Миронов, Денис Подолякин, Алена Астапенко, Елена Миронова

    Лучший винный бар «Невинный бар» 

  • Кристина Якименко, Александр Батушанский 

    Лучший загородный ресторан «Рыба на даче»

  • Роман Клюквин 

    Прорыв года среди молодых профессионалов «ФУТУРА»

  • Ирина Шарипова

    Лучший кофейный энтузиаст, Mad Espresso Team

  • Мария Грекова, Илья Келарев  Лучший вег-шеф и эко-активист, веганское кафе "Огурцы"
  • Максим Бабич, Лучший пекарь, «ФУТУРА»

Список победителей:

Лучший новый ресторан — Bilbao и Eclipse
Лучший новый ресторан на каждый день — «Мойка, 3»
Лучший винный бар — «Мерула. Винный двор» и «Невинный бар»
Ресторанная терраса, где «были все» — «ФУТУРА»
Лучший антикризисный менеджмент — Kuznya Online
Лучший загородный ресторан — «Рыба на даче»
Лучший шеф-повар — Виктория Мосина
Прорыв года среди молодых профессионалов — Роман Клюквин («ФУТУРА»)
Лучший пекарь — Максим Бабич («ФУТУРА»)
Лучший вег-шеф и эко-активист — Илья Келарев и Мария Грекова (веганское кафе "Огурцы")
Лучший кофейный энтузиаст — Ирина Шарипова (Mad Espresso Team)
Лучший стритфуд — Шаверма с белугой и икрой (Art Caviar)
Лучшее ЗОЖ-блюдо — Салат из разных томатов с хумусом (Kuznya House)
Лучшая пицца — Pasto Fresco
Лучший фирменный коктейль — «Кровавая Мэри» («Полторы комнаты»)
Лучшие завтраки — Saviv
Премия «Выбор города» — El Copitas
Премия «Выбор города» — Проект Support Locals Новой Голландии
Премия «За открытие граней новых вкусов и развитие гастрономических баров» — Ultramen

Бренд-амбассадор Diageo Александр Кузнецов вручил наградную тарелку в специальной номинации The Singleton Tastes Владимиру Николаеву и Ивану Ляшуку за азиатскую киберпанк закусочную Ultramen. 

  • Руслан Закиров, Мария Гарбут, Кирилл Сергеев, Павел Чернышов 

    Лучший антикризисный менеджмент, Kuznya Online

  • Игорь Мудрак, Тимофей Милюков

    Лучший завтрак Saviv

  • Ренато Пинелли

    Лучшая новая пицца Pasto Fresco 

  • Руслан Закиров

    Лучшее ЗОЖ-блюдо Kuznya House

  • Ян Королев

    Лучший стритфуд Art Caviar

  • Владимир Николаев, Иван Ляшук Лучший фирменный коктейль, «Полторы комнаты»
  • Наталья Святогор, Премия «Выбор города», проект Support Locals Новой Голландии
  • Николай Киселев, Николай Зинченко, Екатерина Стрен Премия «Выбор города», El Copitas
  • Владимир Николаев, Александр Кузнецов, Петр Долгих, Иван Ляшук Премия «За открытие граней новых вкусов и развитие гастрономических баров», Ultramen

Две дополнительные номинации «Выбор города» взяли Проект Support Locals Новой Голландии, которые организовали производство и централизованную доставку обедов для врачей и команда El Copitas за феноменальный креатив и антикризисный менеджмент. 

«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» — бренд Индилайт.

Фотографы: Михаил Вильчук, Елизавета Медунецкая

Дарья Павлюкевич,
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