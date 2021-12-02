Возобновление железнодорожного сообщения между Петербургом и Финляндией откладывается. Из-за штамма коронавируса «омикрон» запуск поездов «Аллегро» сложен на неопределенный срок.
«У нас сейчас нет точной даты [запуска]. Она была, но штамм «омикрон» изменил ситуацию», — приводит агентство Yle слова заместителя госсекретаря МИД Финляндии Нины Васкунлахти. Она также отметила, что переговоры о восстановлении железнодорожного сообщения продолжаются.
Напомним, оперштаб по борьбе с коронавирусом в России разрешил на взаимной основе возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Петербург—Хельсинки. Оно должно было быть восстановлено с 12 декабря. Планировалось, что в сутки будут курсировать две пары поездов — с учетом «неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований».
Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.
Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, рейсы из Петербурга в Хельсинки совершаются 2 раза в неделю. Туристы, прибывающие в Финляндию из России, теперь подвергаются более строгому контролю на пограничных пунктах — с тестированием на коронавирус и требованием письменного свидетельства о состоянии здоровья.
Несмотря на ограничения, Министерство иностранных дел Финляндии готовится к большому наплыву заявлений на визы от россиян, когда границы между странами будут полностью открыты. Прогнозируется, что количество заявок будет исчисляться в сотнях тысяч. Одновременно с этим финский авиаперевозчик Finnair увеличивает число еженедельных рейсов из Хельсинки в Петербург.
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