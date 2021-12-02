«У нас сейчас нет точной даты [запуска]. Она была, но штамм «омикрон» изменил ситуацию», — приводит агентство Yle слова заместителя госсекретаря МИД Финляндии Нины Васкунлахти. Она также отметила, что переговоры о восстановлении железнодорожного сообщения продолжаются.

Напомним, оперштаб по борьбе с коронавирусом в России разрешил на взаимной основе возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Петербург—Хельсинки. Оно должно было быть восстановлено с 12 декабря. Планировалось, что в сутки будут курсировать две пары поездов — с учетом «неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований».