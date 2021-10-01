Финский шенген с 1 октября можно (наконец-то!) получить. Или нет?

Можно ли сейчас по финской визе будет въехать в другую европейскую страну?

Да, если страна, в которую планируется поездка, открыта для посещения туристами. В некоторые государства напрямую из России поехать нельзя, но можно сделать пересадку, к примеру, в Турции или Египте.

В любом случае важно понимать, что сейчас каждая страна имеет свои правила для туристов. Так Венгрия и Греция готовы свободно принимать россиян, Франция и Нидерланды пускают лишь тех путешественников, которые получили одобренную в ЕС прививку от коронавируса, а целый ряд стран пока вообще не принимает желающих отдохнуть.