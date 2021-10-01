Финский шенген с 1 октября можно (наконец-то!) получить. Или нет?

С 1 октября россияне, ранее получавшие двухлетние финские мультивизы, могут обратиться в визовый центр Финляндии, чтобы оформить новое разрешение на въезд. Редакция «Собака.ru» вместе с членом совета Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Светланой Кабановой объясняет, как оформить визу, можно ли ее «открыть» не в Финляндии и удастся ли попасть по ней в саму страну Суоми.
Кто теперь может получить туристический финский шенген?
С 1 октября туристическую визу могут оформить те россияне, у которых уже была раньше двухгодичная финская мультивиза. При этом не важно — выдавался ли после этого шенген другой страны или нет. Второе принципиальное условие: срок действия последней выданной шенгенской визы к моменту нового обращения должен уже истечь. Подать документы за полторы-две недели до завершения срока действия актуального шенгена сейчас нельзя.
Как можно получить финскую визу? Нужны ли какие-то дополнительные документы?
Набор документов, необходимый для оформления визы, не изменился по сравнению с допандемийным временем. Таким же как раньше остался и срок изготовления визы: 10 рабочих дней. Главное отличие, связанное с коронавирусом: если сдать документы в визовый центр нужно лично (по предварительной записи!), то вот получить паспорт с готовой визой можно лишь курьерской доставкой, за которую придется отдельно доплатить.
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А можно ли поехать в саму Финляндию?
Нет! Более того, при подаче документов необходимо подписать специальную бумагу, в которой подчеркивается: само по себе наличие визы пока не дает право въезда в страну, если на то нет объективных причин. К таковым относятся деловая поездка, болезнь близкого родственника, воссоединение семьи, наличие в собственности финской недвижимости и т.д.
Можно ли сейчас по финской визе будет въехать в другую европейскую страну?
Да, если страна, в которую планируется поездка, открыта для посещения туристами. В некоторые государства напрямую из России поехать нельзя, но можно сделать пересадку, к примеру, в Турции или Египте.
В любом случае важно понимать, что сейчас каждая страна имеет свои правила для туристов. Так Венгрия и Греция готовы свободно принимать россиян, Франция и Нидерланды пускают лишь тех путешественников, которые получили одобренную в ЕС прививку от коронавируса, а целый ряд стран пока вообще не принимает желающих отдохнуть.
Новая виза также будет двухлетней?
Никто точно не знает. Весьма вероятно, что обладатели двухлетних мультивиз вновь получат такой же документ, тем не менее каждое заявление будет рассматриваться индивидуально. Не исключено, что новый шенген в каких-то случаях будет выдаваться и на меньший срок.
Будут ли какие-то последствия, если финскую визу в сегодняшних условиях «открыть» не Финляндии?
Первой страной въезда может стать любая страна Шенгенской зоны, однако путешественник должен будет большую часть своих поездок по ней совершить именно в Финляндию. В противном случае в будущем могут возникнуть сложности с получением новых виз в консульствах этой страны.
Светлана Кабанова
Член совета Лиги туроператоров Санкт-Петербурга
Когда туристов из России пустят в Финляндию, никто не знает. Поэтому перед тем как оформлять именно финскую визу, необходимо подумать, имеет ли это смысл. Есть вероятность, что в течение ближайших месяцев она пролежит впустую.
Насколько нам известно, сейчас правительство Финляндии и местный бизнес ведут переговоры о том, чтобы открыть границы, ведь для страны очень важен зимний туризм, особенно для региона Лапландии. Однако чем закончатся эти консультации — никто не берется предсказать. В любом случае, если вы планируете какие-то международные путешествия, вам следует озаботится вопросом вакцинации.
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