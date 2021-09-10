Финляндия готовится к большому наплыву российских туристов. Они ринутся получать новые визы после пандемии

С весны прошлого года закончился срок действия полумиллиона виз, выданных россиянам, которые составляют самую большую группу заявителей. В ведомстве ожидают резкое увеличение спроса на визы, когда возобновятся туристические потоки.

Что касается снятия «антиковидных» ограничений на пересечение границы, то оно будет возможно, когда какую-либо российскую вакцину зарегистрирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) или Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

В допандемийном 2019 году иностранные граждане посетили Южную Карелию (регион Финляндии, граничащий с Россией) 1,9 млн раз. Около 96% всех визитов совершили россияне.

Напомним, власти Финляндии продлили ограничения на пересечение российско-финляндской границы до середины сентября. Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса.

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге не будет продлевать или заменять визы россиянам, полученные после начала пандемии коронавируса. Причина тому — визовый кодекс стран Шенгенского соглашения.